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СМИ: страны G7 объявят о ценовом пределе для российской нефти 23 ноября - РИА Новости, 19.11.2022
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СМИ: страны G7 объявят о ценовом пределе для российской нефти 23 ноября
СМИ: страны G7 объявят о ценовом пределе для российской нефти 23 ноября - РИА Новости, 19.11.2022
СМИ: страны G7 объявят о ценовом пределе для российской нефти 23 ноября
Государства "Большой семерки" планируют 23 ноября объявить, на каком уровне будет установлен ценовой предел для нефти из России, передает агентство Bloomberg со РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-18T19:50
2022-11-19T00:16
цены на нефть
g7
владимир путин
экономика
россия
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ВАШИНГТОН, 18 ноя — РИА Новости. Государства "Большой семерки" планируют 23 ноября объявить, на каком уровне будет установлен ценовой предел для нефти из России, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.По их данным, США в частном порядке планируют поделиться своим предложением в преддверии предстоящей встречи послов Евросоюза, намеченной на следующую среду. Если соответствующую инициативу поддержат, о "потолке" могут сообщить уже в тот же вечер. При этом собеседники агентства подчеркнули, что сроки объявления могут сдвинуться.На момент написания материала Минфин США не предоставил комментарий агентству по этой теме.В начале осени министры финансов стран G7 вновь заявили о намерении ограничить цены на черное золото из России в рамках расширения рестрикций против Москвы. В октябре ЕС ввел уже восьмой пакет ограничительных мер против России, который включает законодательную основу для установления потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Предполагается, что лимит цен введут 5 декабря для нефти, а в следующем году, 5 февраля, — для нефтепродуктов.Владимир Путин, комментируя идею ограничения цен, предупреждал, что Россия не станет ничего поставлять за рубеж вразрез с собственными интересами. Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, указал, такими ограничениями Запад вмешивается в рыночные инструменты, а Москва намерена работать с теми партнерами, которые готовы работать на рыночных условиях.
https://ria.ru/20221114/neft-1831255174.html
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цены на нефть, g7, владимир путин, экономика, россия, сша, великобритания, александр новак, министерство финансов сша, евросоюз
Цены на нефть, G7, Владимир Путин, Экономика, Россия, США, Великобритания, Александр Новак, Министерство финансов США, Евросоюз
19:50 18.11.2022 (обновлено: 00:16 19.11.2022)
 
СМИ: страны G7 объявят о ценовом пределе для российской нефти 23 ноября

Bloomberg: G7 планирует 23 ноября определить уровень потолка цен на российскую нефть

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 ноя — РИА Новости. Государства "Большой семерки" планируют 23 ноября объявить, на каком уровне будет установлен ценовой предел для нефти из России, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По их данным, США в частном порядке планируют поделиться своим предложением в преддверии предстоящей встречи послов Евросоюза, намеченной на следующую среду. Если соответствующую инициативу поддержат, о "потолке" могут сообщить уже в тот же вечер. При этом собеседники агентства подчеркнули, что сроки объявления могут сдвинуться.
Министр финансов США Джанет Йеллен - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
14 ноября, 06:55
Reuters: США считают введение потолка цен на нефть выгодным для КНР и Индии
На момент написания материала Минфин США не предоставил комментарий агентству по этой теме.
В начале осени министры финансов стран G7 вновь заявили о намерении ограничить цены на черное золото из России в рамках расширения рестрикций против Москвы. В октябре ЕС ввел уже восьмой пакет ограничительных мер против России, который включает законодательную основу для установления потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Предполагается, что лимит цен введут 5 декабря для нефти, а в следующем году, 5 февраля, — для нефтепродуктов.
Владимир Путин, комментируя идею ограничения цен, предупреждал, что Россия не станет ничего поставлять за рубеж вразрез с собственными интересами. Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, указал, такими ограничениями Запад вмешивается в рыночные инструменты, а Москва намерена работать с теми партнерами, которые готовы работать на рыночных условиях.
Логотип компании Uniper - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
15 ноября, 08:00
У европейских энергетиков вслед за российским газом закончились деньги
 
Цены на нефтьG7Владимир ПутинЭкономикаРоссияСШАВеликобританияАлександр НовакМинистерство финансов СШАЕвросоюз
 
 
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