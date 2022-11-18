https://ria.ru/20221118/nalog-1832517527.html
Магаданских участников спецоперации освободили от транспортного налога
Магаданских участников спецоперации освободили от транспортного налога - РИА Новости, 18.11.2022
Магаданских участников спецоперации освободили от транспортного налога
Депутаты Магаданской области приняли закон, освобождающий участников специальной военной операции из региона от уплаты транспортного налога, сообщила... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T15:37
2022-11-18T15:37
2022-11-18T15:37
специальная военная операция на украине
авто
владимир путин
магаданская область
частичная мобилизация в россии
россия
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МАГАДАН, 18 ноя – РИА Новости. Депутаты Магаданской области приняли закон, освобождающий участников специальной военной операции из региона от уплаты транспортного налога, сообщила пресс-служба облдумы."Согласно принятому закону, колымчане, проживающие на территории Магаданской области и мобилизованные на военную службу в Вооруженные силы Российской Федерации, а также участвующие в специальной операции добровольно и по контракту будут освобождены от уплаты транспортного налога. Льгота будет распространяться на легковые и грузовые автомобили с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно, катера и моторные лодки до 30 лошадиных сил включительно, а также мотоциклы и мотороллеры", - говорится в сообщении.Уточняется, что если в собственности налогоплательщика находится несколько транспортных средств, то льготу предоставят только на одно из них по выбору владельца. Закон коснется налогового периода за 2021 год.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что поддержка российских военнослужащих - это святая обязанность всех уровней власти, нужно думать о каждом, оказывать прямую адресную поддержку им и их семьям.
https://ria.ru/20221118/zhkkh-1832512449.html
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Специальная военная операция на Украине, Авто, Владимир Путин, Магаданская область, Частичная мобилизация в России, Россия
Магаданских участников спецоперации освободили от транспортного налога
Участников спецоперации из Магаданской области освободили от уплаты транспортного налога