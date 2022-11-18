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Кожемяко навестил раненных под Павловкой морпехов из Приморья

Кожемяко навестил раненных под Павловкой морпехов из Приморья - РИА Новости, 18.11.2022

Кожемяко навестил раненных под Павловкой морпехов из Приморья

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко навестил раненных в боях за село Павловка в ДНР бойцов 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты. РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T12:39

2022-11-18T12:39

2022-11-18T12:39

россия

приморский край

олег кожемяко

тихоокеанский флот вмф россии

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ВЛАДИВОСТОК, 18 ноя - РИА Новости. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко навестил раненных в боях за село Павловка в ДНР бойцов 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты.Неделю назад временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что населенный пункт Павловка в районе Угледара в ДНР на 90% освобожден от украинских боевиков. Командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов отмечал, что освобождение этого населенного пункта открывает плацдарм для дальнейшего продвижения на данном участке."Побывали в окружном госпитале, где сейчас наши ребята из 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ТОФ проходят лечение. Именно они, будучи еще совсем недавно гражданскими жителями, дали отпор опытному противнику под Павловкой. Все чувствуют себя хорошо", - говорится в Telegram-канале главы Приморья.Отмечается, что несколько раненных будут по их же просьбам отправлены на "долечивание" во Владивосток. Находящимся на передовой приморским бойцам направили два грузовика с "оборудованием и гостинцами".Ранее в соцсетях появилось обращение к Кожемяко, якобы направленное бойцами 155-й бригады. Авторы письма от имени военных сообщали о высоких потерях в боях за село Павловка. Минобороны РФ и Кожемяко опровергли эти данные, в оборонном ведомстве сообщили, что "потери противника по линии боевого соприкосновения бригады в среднем составляют семь к одному, а на отдельных участках - девять к одному в людях и технике". В МО РФ подчеркнули, что в данный момент бригада продолжает активное наступление в закрепленной полосе ответственности до полного выполнения боевой задачи.Позднее представители добровольческого отряда "Тигр", входящего в состав 155-й бригады, также опровергли информацию о том, что "якобы отряда больше не существует": в записанном видеоролике они отметили, что "к сожалению, потери есть", но "отряд строй держит, бригада воюет".

https://ria.ru/20221117/volontery-1832126342.html

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Екатерина Зайцева

россия, приморский край, олег кожемяко, тихоокеанский флот вмф россии, денис пушилин, апты алаудинов, донецкая народная республика, общество