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Кожемяко навестил раненных под Павловкой морпехов из Приморья - РИА Новости, 18.11.2022
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Кожемяко навестил раненных под Павловкой морпехов из Приморья
Кожемяко навестил раненных под Павловкой морпехов из Приморья - РИА Новости, 18.11.2022
Кожемяко навестил раненных под Павловкой морпехов из Приморья
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко навестил раненных в боях за село Павловка в ДНР бойцов 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T12:39
2022-11-18T12:39
россия
приморский край
олег кожемяко
тихоокеанский флот вмф россии
денис пушилин
апты алаудинов
донецкая народная республика
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 18 ноя - РИА Новости. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко навестил раненных в боях за село Павловка в ДНР бойцов 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты.Неделю назад временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что населенный пункт Павловка в районе Угледара в ДНР на 90% освобожден от украинских боевиков. Командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов отмечал, что освобождение этого населенного пункта открывает плацдарм для дальнейшего продвижения на данном участке."Побывали в окружном госпитале, где сейчас наши ребята из 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ТОФ проходят лечение. Именно они, будучи еще совсем недавно гражданскими жителями, дали отпор опытному противнику под Павловкой. Все чувствуют себя хорошо", - говорится в Telegram-канале главы Приморья.Отмечается, что несколько раненных будут по их же просьбам отправлены на "долечивание" во Владивосток. Находящимся на передовой приморским бойцам направили два грузовика с "оборудованием и гостинцами".Ранее в соцсетях появилось обращение к Кожемяко, якобы направленное бойцами 155-й бригады. Авторы письма от имени военных сообщали о высоких потерях в боях за село Павловка. Минобороны РФ и Кожемяко опровергли эти данные, в оборонном ведомстве сообщили, что "потери противника по линии боевого соприкосновения бригады в среднем составляют семь к одному, а на отдельных участках - девять к одному в людях и технике". В МО РФ подчеркнули, что в данный момент бригада продолжает активное наступление в закрепленной полосе ответственности до полного выполнения боевой задачи.Позднее представители добровольческого отряда "Тигр", входящего в состав 155-й бригады, также опровергли информацию о том, что "якобы отряда больше не существует": в записанном видеоролике они отметили, что "к сожалению, потери есть", но "отряд строй держит, бригада воюет".
https://ria.ru/20221117/volontery-1832126342.html
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россия, приморский край, олег кожемяко, тихоокеанский флот вмф россии, денис пушилин, апты алаудинов, донецкая народная республика, общество
Россия, Приморский край, Олег Кожемяко, Тихоокеанский флот ВМФ России, Денис Пушилин, Апты Алаудинов, Донецкая Народная Республика, Общество
12:39 18.11.2022
 
Кожемяко навестил раненных под Павловкой морпехов из Приморья

Губернатор Кожемяко навестил раненных под Павловкой морпехов из Приморья

© пресс-служба правительства Приморского краяГубернатор Приморья Олег Кожемяко во время встречи в госпитале с морпехами 155-й бригады. Кадр из видео
Губернатор Приморья Олег Кожемяко во время встречи в госпитале с морпехами 155-й бригады. Кадр из видео
© пресс-служба правительства Приморского края
Губернатор Приморья Олег Кожемяко во время встречи в госпитале с морпехами 155-й бригады. Кадр из видео
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ВЛАДИВОСТОК, 18 ноя - РИА Новости. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко навестил раненных в боях за село Павловка в ДНР бойцов 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты.
Неделю назад временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что населенный пункт Павловка в районе Угледара в ДНР на 90% освобожден от украинских боевиков. Командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов отмечал, что освобождение этого населенного пункта открывает плацдарм для дальнейшего продвижения на данном участке.
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"Побывали в окружном госпитале, где сейчас наши ребята из 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ТОФ проходят лечение. Именно они, будучи еще совсем недавно гражданскими жителями, дали отпор опытному противнику под Павловкой. Все чувствуют себя хорошо", - говорится в Telegram-канале главы Приморья.
Отмечается, что несколько раненных будут по их же просьбам отправлены на "долечивание" во Владивосток. Находящимся на передовой приморским бойцам направили два грузовика с "оборудованием и гостинцами".
Ранее в соцсетях появилось обращение к Кожемяко, якобы направленное бойцами 155-й бригады. Авторы письма от имени военных сообщали о высоких потерях в боях за село Павловка. Минобороны РФ и Кожемяко опровергли эти данные, в оборонном ведомстве сообщили, что "потери противника по линии боевого соприкосновения бригады в среднем составляют семь к одному, а на отдельных участках - девять к одному в людях и технике". В МО РФ подчеркнули, что в данный момент бригада продолжает активное наступление в закрепленной полосе ответственности до полного выполнения боевой задачи.
Позднее представители добровольческого отряда "Тигр", входящего в состав 155-й бригады, также опровергли информацию о том, что "якобы отряда больше не существует": в записанном видеоролике они отметили, что "к сожалению, потери есть", но "отряд строй держит, бригада воюет".
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РоссияПриморский крайОлег КожемякоТихоокеанский флот ВМФ РоссииДенис ПушилинАпты АлаудиновДонецкая Народная РеспубликаОбщество
 
 
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