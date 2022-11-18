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Полиция Молдавии сообщила о задержании 16 человек в начале протестов

Полиция Молдавии сообщила о задержании 16 человек в начале протестов - РИА Новости, 18.11.2022

Полиция Молдавии сообщила о задержании 16 человек в начале протестов

В Кишиневе стартовал новый антиправительственный протест, уже задержаны 16 человек, в том числе трое несовершеннолетних, сообщила пресс-служба полиции Молдавии. РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T14:52

2022-11-18T14:52

2022-11-18T14:56

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КИШИНЕВ, 18 ноя - РИА Новости. В Кишиневе стартовал новый антиправительственный протест, уже задержаны 16 человек, в том числе трое несовершеннолетних, сообщила пресс-служба полиции Молдавии.В пятницу в Кишиневе проходит очередной протест, организаторы решили сменить тактику и будут пикетировать здание генпрокуратуры, призывая временно исполняющего руководителя ведомства Иона Мунтяну подать в отставку. Ранее он поддержал решение правительства запретить оппозиционную партию "Шор" - одного из основных организаторов протестов. Участники акции формируют колонны, люди приехали в Кишинев практически со всех районов республики. Они держат плакаты с антиправительственными лозунгами."С самого начала акции протеста 16 человек, в том числе трое несовершеннолетних без сопровождения, были доставлены в инспекцию для установления личности и оформления документов. Позже было установлено, что один человек находился в розыске за уголовное преступление", - сообщается в Telegram-канале полиции.В ведомстве сообщили, что просили организаторов акции протеста не блокировать движение транспорта в центре Кишинева, однако не уверены, что это условие будет соблюдено. Правоохранительные органы готовятся перенаправить общественный транспорт, если возникнет подобная необходимость.В Кишиневе с 18 сентября проходит бессрочная акция протеста против роста цен на продукты, повышения тарифов на энергоносители и политического преследования оппозиции. Массовые митинги представители партии "Шор" и присоединившиеся к протестному движению депутаты-коммунисты собирали каждое воскресенье. Манифестанты неоднократно пытались пройти к главной площади города – Великого национального собрания, однако их действиям препятствовала полиция, которая жестко оттесняла активистов. В середине октября бойцы спецназа разогнали мирную демонстрацию и демонтировали палаточный городок оппозиции.Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.

https://ria.ru/20221117/partiya-1832356592.html

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Массовый антиправительственный митинг оппозиционной партии "Шор" в Кишиневе Сторонники и представители оппозиционной партии "Шор" собрались в центре Кишинева на массовый антиправительственный митинг 2022-11-18T14:52 true PT0M22S

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