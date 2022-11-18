https://ria.ru/20221118/minoborony-1832563604.html

Сдавшихся в плен украинцев содержат согласно Женевской конвенции

Сдавшихся в плен украинцев содержат согласно Женевской конвенции - РИА Новости, 18.11.2022

Сдавшихся в плен украинцев содержат согласно Женевской конвенции

Сдавшиеся на этой неделе в плен украинские военнослужащие содержатся в соответствии со всеми требованиями Женевской конвенции об обращении с военнопленными,... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T17:20

2022-11-18T17:20

2022-11-18T17:20

специальная военная операция на украине

в мире

россия

безопасность

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832238997_0:0:2943:1656_1920x0_80_0_0_6ab8e69c188ccdd1a2ccb36cecb91aa0.jpg

МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Сдавшиеся на этой неделе в плен украинские военнослужащие содержатся в соответствии со всеми требованиями Женевской конвенции об обращении с военнопленными, сообщили в пятницу в Минобороны России.Ранее в интернете появились видеоролики с расправой украинских боевиков над безоружными российскими военнопленными. В Минобороны России отметили, что в отличие от боевиков киевского режима Россия соблюдает положения Женевской конвенции об обращении с военнопленными."При этом сдавшиеся на этой неделе в плен украинские военнослужащие содержатся в соответствии со всеми требованиями Женевской конвенции об обращении с военнопленными", - заявили в российском военном ведомстве.

https://ria.ru/20221118/plennye-1832560273.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины