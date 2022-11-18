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Сдавшихся в плен украинцев содержат согласно Женевской конвенции
Сдавшихся в плен украинцев содержат согласно Женевской конвенции - РИА Новости, 18.11.2022
Сдавшихся в плен украинцев содержат согласно Женевской конвенции
Сдавшиеся на этой неделе в плен украинские военнослужащие содержатся в соответствии со всеми требованиями Женевской конвенции об обращении с военнопленными,... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T17:20
2022-11-18T17:20
2022-11-18T17:20
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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Сдавшиеся на этой неделе в плен украинские военнослужащие содержатся в соответствии со всеми требованиями Женевской конвенции об обращении с военнопленными, сообщили в пятницу в Минобороны России.Ранее в интернете появились видеоролики с расправой украинских боевиков над безоружными российскими военнопленными. В Минобороны России отметили, что в отличие от боевиков киевского режима Россия соблюдает положения Женевской конвенции об обращении с военнопленными."При этом сдавшиеся на этой неделе в плен украинские военнослужащие содержатся в соответствии со всеми требованиями Женевской конвенции об обращении с военнопленными", - заявили в российском военном ведомстве.
https://ria.ru/20221118/plennye-1832560273.html
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в мире, россия, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Сдавшихся в плен украинцев содержат согласно Женевской конвенции
Минобороны России: сдавшихся в плен украинцев содержат согласно Женевской конвенции