https://ria.ru/20221118/minoborony-1832459864.html

Российские силы поразили мощности Украины по изготовлению ракетного оружия

Российские силы поразили мощности Украины по изготовлению ракетного оружия - РИА Новости, 18.11.2022

Российские силы поразили мощности Украины по изготовлению ракетного оружия

Все ракеты РФ в четверг во время удара по объектам военного управления и ОПК Украины попали точно в назначенные объекты, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T13:15

2022-11-18T13:15

2022-11-18T14:44

специальная военная операция на украине

россия

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безопасность

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вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Все ракеты РФ в четверг во время удара по объектам военного управления и ОПК Украины попали точно в назначенные объекты, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.В Минобороны подчеркнули, что "все ракеты попали точно в назначенные объекты"."В результате удара поражены производственные мощности по изготовлению ракетного оружия. Уничтожен арсенал с поставленным западными странами артиллерийским вооружением, подготовленным для отправки в войска. Нарушена переброска резервов ВСУ и доставка иностранных вооружений в районы боевых действий", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20221118/kontrataki-1832460940.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины