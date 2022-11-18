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Российские силы поразили мощности Украины по изготовлению ракетного оружия - РИА Новости, 18.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221118/minoborony-1832459864.html
Российские силы поразили мощности Украины по изготовлению ракетного оружия
Российские силы поразили мощности Украины по изготовлению ракетного оружия - РИА Новости, 18.11.2022
Российские силы поразили мощности Украины по изготовлению ракетного оружия
Все ракеты РФ в четверг во время удара по объектам военного управления и ОПК Украины попали точно в назначенные объекты, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T13:15
2022-11-18T14:44
специальная военная операция на украине
россия
украина
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Все ракеты РФ в четверг во время удара по объектам военного управления и ОПК Украины попали точно в назначенные объекты, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.В Минобороны подчеркнули, что "все ракеты попали точно в назначенные объекты"."В результате удара поражены производственные мощности по изготовлению ракетного оружия. Уничтожен арсенал с поставленным западными странами артиллерийским вооружением, подготовленным для отправки в войска. Нарушена переброска резервов ВСУ и доставка иностранных вооружений в районы боевых действий", - сказали в ведомстве.
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россия, украина, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
13:15 18.11.2022 (обновлено: 14:44 18.11.2022)
 
Российские силы поразили мощности Украины по изготовлению ракетного оружия

ВС России поразили производственные мощности Украины по изготовлению ракетного оружия

© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Все ракеты РФ в четверг во время удара по объектам военного управления и ОПК Украины попали точно в назначенные объекты, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
В Минобороны подчеркнули, что "все ракеты попали точно в назначенные объекты".
"В результате удара поражены производственные мощности по изготовлению ракетного оружия. Уничтожен арсенал с поставленным западными странами артиллерийским вооружением, подготовленным для отправки в войска. Нарушена переброска резервов ВСУ и доставка иностранных вооружений в районы боевых действий", - сказали в ведомстве.
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
Вчера, 13:18Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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