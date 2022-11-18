https://ria.ru/20221118/minoborony-1832459864.html
Российские силы поразили мощности Украины по изготовлению ракетного оружия
Российские силы поразили мощности Украины по изготовлению ракетного оружия - РИА Новости, 18.11.2022
Российские силы поразили мощности Украины по изготовлению ракетного оружия
Все ракеты РФ в четверг во время удара по объектам военного управления и ОПК Украины попали точно в назначенные объекты, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T13:15
2022-11-18T13:15
2022-11-18T14:44
специальная военная операция на украине
россия
украина
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Все ракеты РФ в четверг во время удара по объектам военного управления и ОПК Украины попали точно в назначенные объекты, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.В Минобороны подчеркнули, что "все ракеты попали точно в назначенные объекты"."В результате удара поражены производственные мощности по изготовлению ракетного оружия. Уничтожен арсенал с поставленным западными странами артиллерийским вооружением, подготовленным для отправки в войска. Нарушена переброска резервов ВСУ и доставка иностранных вооружений в районы боевых действий", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20221118/kontrataki-1832460940.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, украина, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
13:15 18.11.2022 (обновлено: 14:44 18.11.2022)
Российские силы поразили мощности Украины по изготовлению ракетного оружия
ВС России поразили производственные мощности Украины по изготовлению ракетного оружия