Овчинский: московская фабрика начала выпуск мягкой мебели для медучреждений
© Фото : пресс-служба ДИПП Мягкая мебель для медицинских учреждений производства фабрики "8 Марта"
© Фото : пресс-служба ДИПП
МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Фабрика мебели "8 Марта" запустила производство специальной серии мягкой мебели, предназначенной для медицинских учреждений, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Столичные компании участвуют в процессе оснащения новых объектов здравоохранения необходимым оборудованием. Например, столичная фабрика мебели "8 Марта" разработала линейку мебели, предназначенной для тех, кто ухаживает за больными. Специальный механизм фиксируется не только в положении сидя, но и лежа. Компания уже поставила в одну из больниц более 130 кресел-кроватей из этой серии. В ближайшее время будет выпущено еще более 500 единиц различной мебели, в том числе - диванов для нужд больниц", – рассказал глава ДИПП Владислав Овчинский.
© Фото : пресс-служба ДИПП Мягкая мебель для медицинских учреждений производства фабрики "8 Марта"
© Фото : пресс-служба ДИПП
Мягкая мебель для медицинских учреждений производства фабрики "8 Марта"
Он добавил, что для обивки кресел московский производитель закупил специальный материал, который легко подвергается санитарной обработке и при этом имеет высокую износостойкость.
Механизм трансформации кресла-кровати прост в применении и за счет большого запаса прочности рассчитан на ежедневное использование. В разобранном виде кресло имеет спальное место размером 66х200 сантиметров.
© Фото : пресс-служба ДИПП Мягкая мебель для медицинских учреждений производства фабрики "8 Марта"
© Фото : пресс-служба ДИПП
Мягкая мебель для медицинских учреждений производства фабрики "8 Марта"
"Силовые элементы механизма изготовлены из стали и бука. Настил с многослойным эластичным наполнителем обладает ортопедическими свойствами, обеспечивая здоровый сон. Для тех, кто ухаживает за больным, важна и функция положения "релакс", когда в кресле можно расположиться "полулежа". Отдых в таком положении будет наиболее полноценным, если необходимо бодрствовать длительное время, например, на протяжении ночи", – рассказал коммерческий директор фабрики Олег Билич.