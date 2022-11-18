Рейтинг@Mail.ru
Овчинский: московская фабрика начала выпуск мягкой мебели для медучреждений - РИА Новости, 18.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20221118/mebel-1832326792.html
Овчинский: московская фабрика начала выпуск мягкой мебели для медучреждений
Овчинский: московская фабрика начала выпуск мягкой мебели для медучреждений - РИА Новости, 18.11.2022
Овчинский: московская фабрика начала выпуск мягкой мебели для медучреждений
Фабрика мебели "8 Марта" запустила производство специальной серии мягкой мебели, предназначенной для медицинских учреждений, сообщает пресс-служба городского... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T07:18
2022-11-18T07:18
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832323908_0:128:2000:1253_1920x0_80_0_0_1cb0f90e9419036ecddeea601f30a572.jpg
МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Фабрика мебели "8 Марта" запустила производство специальной серии мягкой мебели, предназначенной для медицинских учреждений, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Он добавил, что для обивки кресел московский производитель закупил специальный материал, который легко подвергается санитарной обработке и при этом имеет высокую износостойкость.Механизм трансформации кресла-кровати прост в применении и за счет большого запаса прочности рассчитан на ежедневное использование. В разобранном виде кресло имеет спальное место размером 66х200 сантиметров.
https://ria.ru/20221105/oborudovanie-1829139741.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832323908_187:0:2000:1360_1920x0_80_0_0_5dd7e7e90c383aec02a38cd9f3038e8d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владислав овчинский, общество
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Владислав Овчинский, Общество
07:18 18.11.2022
 

Овчинский: московская фабрика начала выпуск мягкой мебели для медучреждений

© Фото : пресс-служба ДИПП Мягкая мебель для медицинских учреждений производства фабрики "8 Марта"
Мягкая мебель для медицинских учреждений производства фабрики 8 Марта - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© Фото : пресс-служба ДИПП
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Фабрика мебели "8 Марта" запустила производство специальной серии мягкой мебели, предназначенной для медицинских учреждений, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Столичные компании участвуют в процессе оснащения новых объектов здравоохранения необходимым оборудованием. Например, столичная фабрика мебели "8 Марта" разработала линейку мебели, предназначенной для тех, кто ухаживает за больными. Специальный механизм фиксируется не только в положении сидя, но и лежа. Компания уже поставила в одну из больниц более 130 кресел-кроватей из этой серии. В ближайшее время будет выпущено еще более 500 единиц различной мебели, в том числе - диванов для нужд больниц", – рассказал глава ДИПП Владислав Овчинский.
© Фото : пресс-служба ДИПП Мягкая мебель для медицинских учреждений производства фабрики "8 Марта"
Мягкая мебель для медицинских учреждений производства фабрики 8 Марта - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© Фото : пресс-служба ДИПП
Мягкая мебель для медицинских учреждений производства фабрики "8 Марта"
Он добавил, что для обивки кресел московский производитель закупил специальный материал, который легко подвергается санитарной обработке и при этом имеет высокую износостойкость.
Механизм трансформации кресла-кровати прост в применении и за счет большого запаса прочности рассчитан на ежедневное использование. В разобранном виде кресло имеет спальное место размером 66х200 сантиметров.
© Фото : пресс-служба ДИПП Мягкая мебель для медицинских учреждений производства фабрики "8 Марта"
Мягкая мебель для медицинских учреждений производства фабрики 8 Марта - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© Фото : пресс-служба ДИПП
Мягкая мебель для медицинских учреждений производства фабрики "8 Марта"
"Силовые элементы механизма изготовлены из стали и бука. Настил с многослойным эластичным наполнителем обладает ортопедическими свойствами, обеспечивая здоровый сон. Для тех, кто ухаживает за больным, важна и функция положения "релакс", когда в кресле можно расположиться "полулежа". Отдых в таком положении будет наиболее полноценным, если необходимо бодрствовать длительное время, например, на протяжении ночи", – рассказал коммерческий директор фабрики Олег Билич.
Работник Московского нефтеперерабатывающего завода Газпром нефть в Капотне - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
5 ноября, 09:18Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
На МНПЗ поставили российское оборудование для модернизации производства
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыВладислав ОвчинскийОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала