Овчинский: московская фабрика начала выпуск мягкой мебели для медучреждений

"Силовые элементы механизма изготовлены из стали и бука. Настил с многослойным эластичным наполнителем обладает ортопедическими свойствами, обеспечивая здоровый сон. Для тех, кто ухаживает за больным, важна и функция положения "релакс", когда в кресле можно расположиться "полулежа". Отдых в таком положении будет наиболее полноценным, если необходимо бодрствовать длительное время, например, на протяжении ночи", – рассказал коммерческий директор фабрики Олег Билич.