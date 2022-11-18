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Политики не разделят народы Белоруссии и Латвии, заявил Лукашенко - РИА Новости, 18.11.2022
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Политики не разделят народы Белоруссии и Латвии, заявил Лукашенко
Политики не разделят народы Белоруссии и Латвии, заявил Лукашенко - РИА Новости, 18.11.2022
Политики не разделят народы Белоруссии и Латвии, заявил Лукашенко
Народы Белоруссии и Латвии не разделят ни забор с колючей проволокой, ни преступная борьба политиков с памятью предков, заявил глава белорусского государства... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T08:16
2022-11-18T08:16
в мире
александр лукашенко
латвия
белоруссия
европа
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МИНСК, 18 ноя – РИА Новости. Народы Белоруссии и Латвии не разделят ни забор с колючей проволокой, ни преступная борьба политиков с памятью предков, заявил глава белорусского государства Александр Лукашенко.Белорусский лидер поздравил народ Латвии с Днем провозглашения Латвийской Республики."Уверен, что наши многовековые связи являются той надежной основой, на которой, несмотря на все трудности, будут восстановлены взаимовыгодные дружелюбные отношения между Республикой Беларусь и Латвийской Республикой. Нас не разделят ни искусственный забор с колючей проволокой, ни преступная борьба временных латвийских руководителей с государственными символами, историей и памятниками предков!", - отмечается в поздравительном послании, цитируемом пресс-службой президента Белоруссии.Александр Лукашенко подчеркнул, что испокон веков народы обеих стран жили в сердце Европы, сохраняя свои неповторимость и самобытность. "Мы никогда не выступали инициатором военного конфликта и всегда с дружелюбием и уважением относились к соседям. Многие из вас смогли убедиться в этом, посещая нашу страну в условиях безвизового режима", - говорится в поздравлении.Белорусский президент с сожалением констатировал, что все больше жителей Латвии чувствуют, что их политики работают не на благо людей и посматривают на зарубежных советчиков. "Разжигая обстановку, они стянули в Прибалтику силы и вооружение, построили стены, подтолкнули вашу страну к экономической катастрофе", - отметил Александр Лукашенко.Глава белорусского государства пожелал народу Латвии мирного неба, солидарности и правильного выбора.
https://ria.ru/20221108/belorussiya-1829917264.html
https://ria.ru/20221111/lukashenko-1830671051.html
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в мире, александр лукашенко, латвия, белоруссия, европа
В мире, Александр Лукашенко, Латвия, Белоруссия, Европа
08:16 18.11.2022
 
Политики не разделят народы Белоруссии и Латвии, заявил Лукашенко

Лукашенко: ни забор с проволокой, ни политики не разделят народы Белоруссии и Латвии

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 18 ноя – РИА Новости. Народы Белоруссии и Латвии не разделят ни забор с колючей проволокой, ни преступная борьба политиков с памятью предков, заявил глава белорусского государства Александр Лукашенко.
Белорусский лидер поздравил народ Латвии с Днем провозглашения Латвийской Республики.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
8 ноября, 12:25
Лукашенко призвал белорусов ориентироваться на конституцию, а не на него
"Уверен, что наши многовековые связи являются той надежной основой, на которой, несмотря на все трудности, будут восстановлены взаимовыгодные дружелюбные отношения между Республикой Беларусь и Латвийской Республикой. Нас не разделят ни искусственный забор с колючей проволокой, ни преступная борьба временных латвийских руководителей с государственными символами, историей и памятниками предков!", - отмечается в поздравительном послании, цитируемом пресс-службой президента Белоруссии.
Александр Лукашенко подчеркнул, что испокон веков народы обеих стран жили в сердце Европы, сохраняя свои неповторимость и самобытность. "Мы никогда не выступали инициатором военного конфликта и всегда с дружелюбием и уважением относились к соседям. Многие из вас смогли убедиться в этом, посещая нашу страну в условиях безвизового режима", - говорится в поздравлении.
Белорусский президент с сожалением констатировал, что все больше жителей Латвии чувствуют, что их политики работают не на благо людей и посматривают на зарубежных советчиков. "Разжигая обстановку, они стянули в Прибалтику силы и вооружение, построили стены, подтолкнули вашу страну к экономической катастрофе", - отметил Александр Лукашенко.
Глава белорусского государства пожелал народу Латвии мирного неба, солидарности и правильного выбора.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
11 ноября, 09:17
Лукашенко заявил о готовности строить "мосты дружбы" с Польшей
 
В миреАлександр ЛукашенкоЛатвияБелоруссияЕвропа
 
 
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