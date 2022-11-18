Политики не разделят народы Белоруссии и Латвии, заявил Лукашенко
Лукашенко: ни забор с проволокой, ни политики не разделят народы Белоруссии и Латвии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 18 ноя – РИА Новости. Народы Белоруссии и Латвии не разделят ни забор с колючей проволокой, ни преступная борьба политиков с памятью предков, заявил глава белорусского государства Александр Лукашенко.
Белорусский лидер поздравил народ Латвии с Днем провозглашения Латвийской Республики.
"Уверен, что наши многовековые связи являются той надежной основой, на которой, несмотря на все трудности, будут восстановлены взаимовыгодные дружелюбные отношения между Республикой Беларусь и Латвийской Республикой. Нас не разделят ни искусственный забор с колючей проволокой, ни преступная борьба временных латвийских руководителей с государственными символами, историей и памятниками предков!", - отмечается в поздравительном послании, цитируемом пресс-службой президента Белоруссии.
Александр Лукашенко подчеркнул, что испокон веков народы обеих стран жили в сердце Европы, сохраняя свои неповторимость и самобытность. "Мы никогда не выступали инициатором военного конфликта и всегда с дружелюбием и уважением относились к соседям. Многие из вас смогли убедиться в этом, посещая нашу страну в условиях безвизового режима", - говорится в поздравлении.
Белорусский президент с сожалением констатировал, что все больше жителей Латвии чувствуют, что их политики работают не на благо людей и посматривают на зарубежных советчиков. "Разжигая обстановку, они стянули в Прибалтику силы и вооружение, построили стены, подтолкнули вашу страну к экономической катастрофе", - отметил Александр Лукашенко.
Глава белорусского государства пожелал народу Латвии мирного неба, солидарности и правильного выбора.
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