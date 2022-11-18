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В лондонском аэропорту Хитроу началась забастовка

В лондонском аэропорту Хитроу началась забастовка - РИА Новости, 18.11.2022

В лондонском аэропорту Хитроу началась забастовка

Около 350 сотрудников наземного обслуживания в крупнейшем лондонском аэропорту Хитроу начали трехдневную забастовку, требуя повышения заработной платы на фоне... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T11:36

2022-11-18T11:36

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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Около 350 сотрудников наземного обслуживания в крупнейшем лондонском аэропорту Хитроу начали трехдневную забастовку, требуя повышения заработной платы на фоне рекордного роста стоимости жизни, сообщил в пятницу телеканал Sky News."Наземный персонал в Хитроу объявил 72-часовую забастовку в протест против низкой заработной платы. Около 350 работников начали акции протеста с 4 утра (07:00 мск – ред.) в пятницу", – говорится в сообщении Sky News.Забастовка приведет к перебоям в работе некоторых авиалиний и многочисленным задержкам рейсов, вылетающих из терминалов 2, 3 и 4. Наиболее вероятны проблемы с лайнерами таких авиакомпаний, так American Airlines, Lufthansa, Swiss Air, Austrian Airlines, Egypt Air и некоторых других, передает телеканал.Представитель Хитроу заявил, что аэропорт осведомлен о проведении забастовки и ведет переговоры с авиакомпаниями-партнерами для составления резервных планов по поддержке наземного обслуживания, сообщает Sky News.Все бастующие сотрудники работают в компании по предоставлению авиационных услуг Menzies и состоят в профсоюзе Unite, члены которого неоднократно выходили на протесты с требованиями повышения заработной платы и улучшений условий труда на фоне сложной экономической ситуации в Британии.В Великобритании наблюдается волна забастовок на фоне рекордной инфляции в стране. На протесты выходят работники железнодорожных компаний, адвокаты, сотрудники аэропортов, почтальоны и работники других сфер.

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Лана Баева

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