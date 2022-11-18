https://ria.ru/20221118/lnr-1832582492.html
СК и СЦКК зафиксировали последствия обстрела в Брянке и Стаханове в ЛНР
СК и СЦКК зафиксировали последствия обстрела в Брянке и Стаханове в ЛНР - РИА Новости, 18.11.2022
СК и СЦКК зафиксировали последствия обстрела в Брянке и Стаханове в ЛНР
Следователи СК РФ и офицеры представительства Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T17:57
2022-11-18T17:57
2022-11-18T18:12
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
стаханов
сша
следственный комитет россии (ск рф)
сцкк
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ЛУГАНСК, 18 ноя - РИА Новости. Следователи СК РФ и офицеры представительства Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), зафиксировали последствия обстрела городов Брянка и Стаханов (ЛНР) со стороны украинских войск, передает корреспондент РИА Новости.Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК сообщили о том, что пострадала пенсионерка при обстреле украинскими войсками города Брянка в Луганской Народной Республике из РСЗО HIMARS, кроме того, повреждено бывшее здание санстанции и двухэтажный дом, сообщила в пятницу пресс-служба МЧС ЛНР."72-летняя пенсионерка, проживающая на втором этаже, получила травму (ушиб) головы. До приезда бригады экстренных медиков спасатели оказали ей доврачебную помощь. От госпитализации женщина отказалась", - говорится в сообщении министерства.В пресс-службе отметили, что в результате обстрела поврежден магистральный газовый трубопровод низкого давления. "Строение СЭС частично разрушено, без пострадавших", - добавили в ведомстве.Кроме того, два мирных жителя погибли, ещё трое ранены в результате обстрела украинскими войсками города Стаханов в ЛНР из РСЗО HIMARS, сообщили в администрации города."К сожалению, в результате обстрела города есть погибшие. Мужчина 1950 г.р. скончался на месте, женщина 1951 г.р. умерла в машине скорой по дороге в больницу. Трое мирных жителей города получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшие доставлены в Стахановскую центральную многопрофильную больницу", - передает администрация Стаханова в своем Telegram-канале.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
https://ria.ru/20221117/obstrel-1832259245.html
https://ria.ru/20221111/obstrel-1830847959.html
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луганская народная республика, стаханов, сша, следственный комитет россии (ск рф), сцкк, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Стаханов, США, Следственный комитет России (СК РФ), СЦКК, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
17:57 18.11.2022 (обновлено: 18:12 18.11.2022)
СК и СЦКК зафиксировали последствия обстрела в Брянке и Стаханове в ЛНР
СК и СЦКК зафиксировали последствия обстрела со стороны ВСУ в Брянке и Стаханове в ЛНР