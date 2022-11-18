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Эксперты рассказали, на какие южные курорты уже можно купить летние туры - РИА Новости, 18.11.2022
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Туризм
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Эксперты рассказали, на какие южные курорты уже можно купить летние туры
Эксперты рассказали, на какие южные курорты уже можно купить летние туры - РИА Новости, 18.11.2022
Эксперты рассказали, на какие южные курорты уже можно купить летние туры
Туроператоры открыли ранние продажи путевок на российские южные курорты и в Абхазию на лето 2023 года, сообщает АТОР. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T05:31
2022-11-18T05:31
туризм
новости - туризм
абхазия
отдых в россии
ассоциация туроператоров россии (атор)
россия
туризм
туристы
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Туроператоры открыли ранние продажи путевок на российские южные курорты и в Абхазию на лето 2023 года, сообщает АТОР."В зависимости от направлений, сейчас уже выставлено от 30 до 50 процентов запланированных летних программ. В основном это туры в Сочи, Анапу, Геленджик, Абхазию и Крым", — рассказывают в ассоциации.Цены на путевки по сравнению с этим годом повысились — в среднем на пять-20 процентов. Есть примеры и двукратного роста, скажем, в отелях Сочи. Некоторые гостиницы пока держат цены, но таких мест немного.По словам представителей отрасли, несмотря на рост стоимости проживания, бонусы раннего бронирования позволяют купить тур по ценам 2022 года."В ноябре размер скидки на летнее проживание на краснодарских курортах составляет 10-20 процентов, на абхазских — до 15. Щедрее всех отельеры Крыма: дисконт на определенные категории номеров сейчас может доходить до 80 процентов", — отмечают в АТОР.
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новости - туризм, абхазия, отдых в россии, ассоциация туроператоров россии (атор), россия, туризм, туристы
Туризм, Новости - Туризм, Абхазия, отдых в России, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Россия, Туризм, туристы
05:31 18.11.2022
 
Эксперты рассказали, на какие южные курорты уже можно купить летние туры

Туроператоры открыли ранние продажи летних путевок в Абхазию и на юг России

© Фото : отель "Алые Паруса"Пляж отеля "Алые Паруса" в Крыму
Пляж отеля Алые Паруса в Крыму - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© Фото : отель "Алые Паруса"
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Туроператоры открыли ранние продажи путевок на российские южные курорты и в Абхазию на лето 2023 года, сообщает АТОР.
"В зависимости от направлений, сейчас уже выставлено от 30 до 50 процентов запланированных летних программ. В основном это туры в Сочи, Анапу, Геленджик, Абхазию и Крым", — рассказывают в ассоциации.
Цены на путевки по сравнению с этим годом повысились — в среднем на пять-20 процентов. Есть примеры и двукратного роста, скажем, в отелях Сочи. Некоторые гостиницы пока держат цены, но таких мест немного.
По словам представителей отрасли, несмотря на рост стоимости проживания, бонусы раннего бронирования позволяют купить тур по ценам 2022 года.
"В ноябре размер скидки на летнее проживание на краснодарских курортах составляет 10-20 процентов, на абхазских — до 15. Щедрее всех отельеры Крыма: дисконт на определенные категории номеров сейчас может доходить до 80 процентов", — отмечают в АТОР.
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ТуризмНовости - ТуризмАбхазияотдых в РоссииАссоциация туроператоров России (АТОР)РоссияТуризмтуристы
 
 
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