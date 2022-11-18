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Медведев призвал активизировать строительство неатомных ледоколов - РИА Новости, 18.11.2022
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Медведев призвал активизировать строительство неатомных ледоколов
Медведев призвал активизировать строительство неатомных ледоколов - РИА Новости, 18.11.2022
Медведев призвал активизировать строительство неатомных ледоколов
Потребность России в атомных ледоколах для провозки грузов по Северному морскому пути будет расти, но нужно активизировать производство и неатомных ледоколов,... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T13:34
2022-11-18T14:01
россия
экономика
дмитрий медведев
арктика
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Потребность России в атомных ледоколах для провозки грузов по Северному морскому пути будет расти, но нужно активизировать производство и неатомных ледоколов, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Медведев на заседании межведомственной комиссии Совбеза по обеспечению национальных интересов РФ в Арктике отметил, что в связи с последними событиями изменилась структура грузоперевозок по Северному морскому пути, и согласно прогнозам в 2024 году поток может увеличиться и будет расти. По его словам, это связано с санкционными режимами и переориентации РФ экспорта энергоресурсов."Очевидным становится, что потребность в атомных ледоколах для проводки судов будет расти… Но, безусловно, нужно активизировать строительство неатомных... ледоколов, которые обеспечат прохождение вблизи крупных терминалов, им высвободят атомные ледоколы для работы в восточном секторе "Севморпути", - сказал он.
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россия, экономика, дмитрий медведев, арктика
Россия, Экономика, Дмитрий Медведев, Арктика
13:34 18.11.2022 (обновлено: 14:01 18.11.2022)
 
Медведев призвал активизировать строительство неатомных ледоколов

Медведев заявил, что необходимо активизировать строительство в России неатомных ледоколов

© Росатом3D модель ледокола "Лидер"
3D модель ледокола Лидер
© Росатом
3D модель ледокола "Лидер". Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Потребность России в атомных ледоколах для провозки грузов по Северному морскому пути будет расти, но нужно активизировать производство и неатомных ледоколов, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Медведев на заседании межведомственной комиссии Совбеза по обеспечению национальных интересов РФ в Арктике отметил, что в связи с последними событиями изменилась структура грузоперевозок по Северному морскому пути, и согласно прогнозам в 2024 году поток может увеличиться и будет расти. По его словам, это связано с санкционными режимами и переориентации РФ экспорта энергоресурсов.
"Очевидным становится, что потребность в атомных ледоколах для проводки судов будет расти… Но, безусловно, нужно активизировать строительство неатомных... ледоколов, которые обеспечат прохождение вблизи крупных терминалов, им высвободят атомные ледоколы для работы в восточном секторе "Севморпути", - сказал он.
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