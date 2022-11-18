https://ria.ru/20221118/ledokoly-1832469366.html

Медведев призвал активизировать строительство неатомных ледоколов

Медведев призвал активизировать строительство неатомных ледоколов - РИА Новости, 18.11.2022

Медведев призвал активизировать строительство неатомных ледоколов

Потребность России в атомных ледоколах для провозки грузов по Северному морскому пути будет расти, но нужно активизировать производство и неатомных ледоколов,... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T13:34

2022-11-18T13:34

2022-11-18T14:01

россия

экономика

дмитрий медведев

арктика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/11/1574492001_0:149:1001:712_1920x0_80_0_0_38ec96163d48ed58b39b513a95e28ed5.jpg

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Потребность России в атомных ледоколах для провозки грузов по Северному морскому пути будет расти, но нужно активизировать производство и неатомных ледоколов, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Медведев на заседании межведомственной комиссии Совбеза по обеспечению национальных интересов РФ в Арктике отметил, что в связи с последними событиями изменилась структура грузоперевозок по Северному морскому пути, и согласно прогнозам в 2024 году поток может увеличиться и будет расти. По его словам, это связано с санкционными режимами и переориентации РФ экспорта энергоресурсов."Очевидным становится, что потребность в атомных ледоколах для проводки судов будет расти… Но, безусловно, нужно активизировать строительство неатомных... ледоколов, которые обеспечат прохождение вблизи крупных терминалов, им высвободят атомные ледоколы для работы в восточном секторе "Севморпути", - сказал он.

https://ria.ru/20221108/ledokol-1829985205.html

россия

арктика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, экономика, дмитрий медведев, арктика