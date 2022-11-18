https://ria.ru/20221118/lagonaki-1832568427.html
Курорт "Лагонаки" поможет вдвое увеличить турпоток в Адыгею
Курорт "Лагонаки" поможет вдвое увеличить турпоток в Адыгею - РИА Новости, 18.11.2022
Курорт "Лагонаки" поможет вдвое увеличить турпоток в Адыгею
Турпоток в Адыгею после возведения всесезонного горного курорта "Лагонаки" вырастет как минимум вдвое и может составить два миллиона человек, заявила... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T19:00
2022-11-18T19:00
2022-11-18T19:00
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МАЙКОП, 18 ноя - РИА Новости. Турпоток в Адыгею после возведения всесезонного горного курорта "Лагонаки" вырастет как минимум вдвое и может составить два миллиона человек, заявила заместитель руководителя комитета по туризму и курортам республики Бэла Джаримова. "Сейчас официальный турпоток рассчитывается в полмиллиона человек, а по некоторым данным, если считать экскурсантов, он приближается к миллиону, – сказала Джаримова. – Появление курорта как минимум вдвое увеличит турпоток, это по самым скромным оценкам".Джаримова отметила, что, учитывая тренды на внутренние поездки, который в долгосрочной перспективе сохранится, вероятно, гостей будет еще больше. Директор проектного офиса по созданию курорта Инвер Калашаов отметил, что проект позволит создать две тысячи новых рабочих мест. "В первую очередь для выпускников двух университетов Майкопа", – рассказал Калашаов.По его словам, это будут престижные рабочие места с заработной платой выше среднего.
https://ria.ru/20221118/lagonaki-1832451269.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, туристы, республика адыгея, сноуборд
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Республика Адыгея, Сноуборд
Курорт "Лагонаки" поможет вдвое увеличить турпоток в Адыгею
Турпоток в Адыгею за счет курорта "Лагонаки" увеличится вдвое, до двух миллионов человек
МАЙКОП, 18 ноя - РИА Новости. Турпоток в Адыгею после возведения всесезонного горного курорта "Лагонаки" вырастет как минимум вдвое и может составить два миллиона человек, заявила заместитель руководителя комитета по туризму и курортам республики Бэла Джаримова.
"Сейчас официальный турпоток рассчитывается в полмиллиона человек, а по некоторым данным, если считать экскурсантов, он приближается к миллиону, – сказала Джаримова. – Появление курорта как минимум вдвое увеличит турпоток, это по самым скромным оценкам".
Джаримова отметила, что, учитывая тренды на внутренние поездки, который в долгосрочной перспективе сохранится, вероятно, гостей будет еще больше.
Директор проектного офиса по созданию курорта Инвер Калашаов отметил, что проект позволит создать две тысячи новых рабочих мест. "В первую очередь для выпускников двух университетов Майкопа", – рассказал Калашаов.
По его словам, это будут престижные рабочие места с заработной платой выше среднего.