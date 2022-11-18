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Курорт "Лагонаки" поможет вдвое увеличить турпоток в Адыгею - РИА Новости, 18.11.2022
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Туризм
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Курорт "Лагонаки" поможет вдвое увеличить турпоток в Адыгею
Курорт "Лагонаки" поможет вдвое увеличить турпоток в Адыгею - РИА Новости, 18.11.2022
Курорт "Лагонаки" поможет вдвое увеличить турпоток в Адыгею
Турпоток в Адыгею после возведения всесезонного горного курорта "Лагонаки" вырастет как минимум вдвое и может составить два миллиона человек, заявила... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T19:00
2022-11-18T19:00
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МАЙКОП, 18 ноя - РИА Новости. Турпоток в Адыгею после возведения всесезонного горного курорта "Лагонаки" вырастет как минимум вдвое и может составить два миллиона человек, заявила заместитель руководителя комитета по туризму и курортам республики Бэла Джаримова. "Сейчас официальный турпоток рассчитывается в полмиллиона человек, а по некоторым данным, если считать экскурсантов, он приближается к миллиону, – сказала Джаримова. – Появление курорта как минимум вдвое увеличит турпоток, это по самым скромным оценкам".Джаримова отметила, что, учитывая тренды на внутренние поездки, который в долгосрочной перспективе сохранится, вероятно, гостей будет еще больше. Директор проектного офиса по созданию курорта Инвер Калашаов отметил, что проект позволит создать две тысячи новых рабочих мест. "В первую очередь для выпускников двух университетов Майкопа", – рассказал Калашаов.По его словам, это будут престижные рабочие места с заработной платой выше среднего.
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туризм, новости - туризм, туристы, республика адыгея, сноуборд
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Республика Адыгея, Сноуборд
19:00 18.11.2022
 
Курорт "Лагонаки" поможет вдвое увеличить турпоток в Адыгею

Турпоток в Адыгею за счет курорта "Лагонаки" увеличится вдвое, до двух миллионов человек

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкВид на Лагонакское нагорье в республике Адыгея
Вид на Лагонакское нагорье в республике Адыгея - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МАЙКОП, 18 ноя - РИА Новости. Турпоток в Адыгею после возведения всесезонного горного курорта "Лагонаки" вырастет как минимум вдвое и может составить два миллиона человек, заявила заместитель руководителя комитета по туризму и курортам республики Бэла Джаримова.
"Сейчас официальный турпоток рассчитывается в полмиллиона человек, а по некоторым данным, если считать экскурсантов, он приближается к миллиону, – сказала Джаримова. – Появление курорта как минимум вдвое увеличит турпоток, это по самым скромным оценкам".
Джаримова отметила, что, учитывая тренды на внутренние поездки, который в долгосрочной перспективе сохранится, вероятно, гостей будет еще больше.
Директор проектного офиса по созданию курорта Инвер Калашаов отметил, что проект позволит создать две тысячи новых рабочих мест. "В первую очередь для выпускников двух университетов Майкопа", – рассказал Калашаов.
По его словам, это будут престижные рабочие места с заработной платой выше среднего.
Плато Лаго-Наки - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
Вчера, 13:27Туризм
На курорте "Лагонаки" в Адыгее появятся "неошале" и новые канатные дороги
 
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