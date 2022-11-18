https://ria.ru/20221118/kulikovo_pole-1832251031.html
Назад в прошлое. Археологи обсудили исследования русского Средневековья
Назад в прошлое. Археологи обсудили исследования русского Средневековья - РИА Новости, 18.11.2022
Назад в прошлое. Археологи обсудили исследования русского Средневековья
IX Всероссийский научный семинар "Город Средневековья и раннего Нового времени" прошел в музее-заповеднике "Куликово поле" с 14 по 18 ноября. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T09:00
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МОХОВОЕ (Тульская обл.), 18 ноя – РИА Новости. IX Всероссийский научный семинар "Город Средневековья и раннего Нового времени" прошел в музее-заповеднике "Куликово поле" с 14 по 18 ноября.Семинар объединил около 50 ученых и археологов, которые занимаются изучением средневековой культуры русских городов и поселений на территории центральной части России: Тамбовской, Тульской, Липецкой, Орловской, Калужской, Московской и других бывших губерний.Одно из заседаний семинара было посвящено памяти ученого-археолога Олега Заидова. За свою профессиональную карьеру Заидов открыл более 300 археологических памятников."Основные доклады посвящены эпохе времен от Куликовской битвы и вплоть до XIX-XX столетий. Отдельный блок докладов был о проблемах курганных и грунтовых могильников. Он был посвящен памяти нашего тульского коллеги – Олега Ниязбеговича Заидова, который долгое время занимался изучением могильников Куликова поля", – рассказал заведующий отделом археологических исследований Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Евгений Столяров.Помимо этого, исследователи обсудили археологию Тулы, металлургическое производство и историческую географию разных городов, а также проанализировали отдельные археологические находки."Это уже девятый семинар, собирающий единомышленников. Присоединяются и новые люди – появляются новые темы. Обсуждаются вопросы как средневековых, так и позднесредневековых памятников, однако не остаются без внимания и древнерусские памятники – как городские центры, так и центры сельских округов. В результате постепенно семинар все больше превращается в исследование русских городов различных эпох. Но акцент на позднесредневековые города остается. Это очень важно, потому что в России конференций, посвященных этим проблемам, немного. Однако же это материалы, которые необходимо обсуждать и публиковать", – подчеркнул директор ООО "Центра археологических исследований "Куликово поле" Геннадий Шебанин.По итогам семинара, как отметили организаторы, будет выпущен сборник научных статей."Я видел наши сборники в библиотеках самых разных научных и общеобразовательных учреждений центральной России, их читают до дыр. Поэтому мы должны донести до нашего подрастающего поколения, до наших последователей ту информацию, которая у нас на сегодняшний момент есть. Других вариантов найти информацию – у них просто нет", – добавил Наумов.IX Всероссийский научный семинар "Город Средневековья и раннего Нового времени" организован Государственным музеем-заповедником "Куликово поле" при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
https://ria.ru/20220809/kulikovo_pole-1808054240.html
https://sn.ria.ru/20221012/russkiy_voin-1822841202.html
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социальный навигатор, что не найдешь в учебнике, россия, тульская область, тула, общество, наука, куликово поле (заповедник)
Наука, Социальный навигатор, Что не найдешь в учебнике, Россия, Тульская область, Тула, Общество, Наука, Куликово поле (заповедник)
МОХОВОЕ (Тульская обл.), 18 ноя – РИА Новости. IX Всероссийский научный семинар "Город Средневековья и раннего Нового времени" прошел в музее-заповеднике "Куликово поле" с 14 по 18 ноября.
Семинар объединил около 50 ученых и археологов, которые занимаются изучением средневековой культуры русских городов и поселений на территории центральной части России: Тамбовской, Тульской, Липецкой, Орловской, Калужской, Московской и других бывших губерний.
"Большинство городов Тульской области – позднесредневековые. А где позднесредневековый город, там и позднесредневековые селища. И именно это направление мы, музей-заповедник, стараемся поддерживать и развивать: печатать статьи, издавать сборники, проводить мероприятия. Потому что только в постоянном общении со своими коллегами, ты получаешь необходимый импульс того, как двигаться дальше в изучении своей проблемы", – прокомментировал заместитель директора Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Андрей Наумов.
Одно из заседаний семинара было посвящено памяти ученого-археолога Олега Заидова. За свою профессиональную карьеру Заидов открыл более 300 археологических памятников.
"Основные доклады посвящены эпохе времен от Куликовской битвы и вплоть до XIX-XX столетий. Отдельный блок докладов был о проблемах курганных и грунтовых могильников. Он был посвящен памяти нашего тульского коллеги – Олега Ниязбеговича Заидова, который долгое время занимался изучением могильников Куликова поля", – рассказал заведующий отделом археологических исследований Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Евгений Столяров.
Помимо этого, исследователи обсудили археологию Тулы, металлургическое производство и историческую географию разных городов, а также проанализировали отдельные археологические находки.
"Это уже девятый семинар, собирающий единомышленников. Присоединяются и новые люди – появляются новые темы. Обсуждаются вопросы как средневековых, так и позднесредневековых памятников, однако не остаются без внимания и древнерусские памятники – как городские центры, так и центры сельских округов. В результате постепенно семинар все больше превращается в исследование русских городов различных эпох. Но акцент на позднесредневековые города остается. Это очень важно, потому что в России конференций, посвященных этим проблемам, немного. Однако же это материалы, которые необходимо обсуждать и публиковать", – подчеркнул директор ООО "Центра археологических исследований "Куликово поле" Геннадий Шебанин.
По итогам семинара, как отметили организаторы, будет выпущен сборник научных статей.
"Я видел наши сборники в библиотеках самых разных научных и общеобразовательных учреждений центральной России, их читают до дыр. Поэтому мы должны донести до нашего подрастающего поколения, до наших последователей ту информацию, которая у нас на сегодняшний момент есть. Других вариантов найти информацию – у них просто нет", – добавил Наумов.
IX Всероссийский научный семинар "Город Средневековья и раннего Нового времени" организован Государственным музеем-заповедником "Куликово поле" при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.