https://ria.ru/20221118/krizis-1832371939.html

ФАО: прогнозировать сроки окончания продовольственного кризиса пока рано

ФАО: прогнозировать сроки окончания продовольственного кризиса пока рано - РИА Новости, 18.11.2022

ФАО: прогнозировать сроки окончания продовольственного кризиса пока рано

Продовольственный кризис возник задолго до спецоперации на Украине, прогнозировать сроки его окончания пока рано, заявил в интервью РИА Новости директор... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T05:36

2022-11-18T05:36

2022-11-18T05:36

украина

россия

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Продовольственный кризис возник задолго до спецоперации на Украине, прогнозировать сроки его окончания пока рано, заявил в интервью РИА Новости директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных наций (ФАО) для связи с РФ Олег Кобяков."Продовольственный кризис возник не вчера. Его острые проявления ощущались на всей планете ещё до начала специальной военной операции на Украине. В 2021 году от хронического голода в мире пострадало 828 миллионов человек — это на 46 миллионов больше, чем годом ранее и почти на 150 миллионов больше, чем в доковидном 2019 году, который мы выдаём за точку отсчета", - сказал Кобяков.Он отметил, что обострение ситуации с продовольственной безопасностью на планете связано как с последствиями "ковидной эпидемии", так и с "конфликтом на Украине, другими вооруженными конфликтами, финансовым и энергетическим кризисами, а также засухой, которая в этом сезоне поразила ряд ведущих стран-производителей продовольствия"."Нужно учитывать эту многофакторность. Поэтому сейчас обозначить сроки достижения такой сверхзадачи как преодоление всемирного продовольственного кризиса едва ли кто-то возьмется", - добавил Кобяков.

https://ria.ru/20221117/zerno-1832104351.html

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украина, россия