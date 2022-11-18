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ФАО: прогнозировать сроки окончания продовольственного кризиса пока рано - РИА Новости, 18.11.2022
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ФАО: прогнозировать сроки окончания продовольственного кризиса пока рано
ФАО: прогнозировать сроки окончания продовольственного кризиса пока рано - РИА Новости, 18.11.2022
ФАО: прогнозировать сроки окончания продовольственного кризиса пока рано
Продовольственный кризис возник задолго до спецоперации на Украине, прогнозировать сроки его окончания пока рано, заявил в интервью РИА Новости директор... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T05:36
2022-11-18T05:36
украина
россия
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Продовольственный кризис возник задолго до спецоперации на Украине, прогнозировать сроки его окончания пока рано, заявил в интервью РИА Новости директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных наций (ФАО) для связи с РФ Олег Кобяков."Продовольственный кризис возник не вчера. Его острые проявления ощущались на всей планете ещё до начала специальной военной операции на Украине. В 2021 году от хронического голода в мире пострадало 828 миллионов человек — это на 46 миллионов больше, чем годом ранее и почти на 150 миллионов больше, чем в доковидном 2019 году, который мы выдаём за точку отсчета", - сказал Кобяков.Он отметил, что обострение ситуации с продовольственной безопасностью на планете связано как с последствиями "ковидной эпидемии", так и с "конфликтом на Украине, другими вооруженными конфликтами, финансовым и энергетическим кризисами, а также засухой, которая в этом сезоне поразила ряд ведущих стран-производителей продовольствия"."Нужно учитывать эту многофакторность. Поэтому сейчас обозначить сроки достижения такой сверхзадачи как преодоление всемирного продовольственного кризиса едва ли кто-то возьмется", - добавил Кобяков.
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украина, россия
Украина, Россия
05:36 18.11.2022
 
ФАО: прогнозировать сроки окончания продовольственного кризиса пока рано

Представитель ФАО Кобяков: прогнозировать окончание продовольственного кризиса пока рано

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкДиректор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) для связи с Российской Федерацией Олег Кобяков
Директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) для связи с Российской Федерацией Олег Кобяков - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) для связи с Российской Федерацией Олег Кобяков . Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Продовольственный кризис возник задолго до спецоперации на Украине, прогнозировать сроки его окончания пока рано, заявил в интервью РИА Новости директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных наций (ФАО) для связи с РФ Олег Кобяков.
"Продовольственный кризис возник не вчера. Его острые проявления ощущались на всей планете ещё до начала специальной военной операции на Украине. В 2021 году от хронического голода в мире пострадало 828 миллионов человек — это на 46 миллионов больше, чем годом ранее и почти на 150 миллионов больше, чем в доковидном 2019 году, который мы выдаём за точку отсчета", - сказал Кобяков.
Он отметил, что обострение ситуации с продовольственной безопасностью на планете связано как с последствиями "ковидной эпидемии", так и с "конфликтом на Украине, другими вооруженными конфликтами, финансовым и энергетическим кризисами, а также засухой, которая в этом сезоне поразила ряд ведущих стран-производителей продовольствия".
"Нужно учитывать эту многофакторность. Поэтому сейчас обозначить сроки достижения такой сверхзадачи как преодоление всемирного продовольственного кризиса едва ли кто-то возьмется", - добавил Кобяков.
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