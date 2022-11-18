https://ria.ru/20221118/kridity-1832540448.html

Реструктуризацию по 12,5 тысячи кредитов получили предприниматели МО

Реструктуризацию по 12,5 тысячи кредитов получили предприниматели МО - РИА Новости, 18.11.2022

Реструктуризацию по 12,5 тысячи кредитов получили предприниматели МО

С 1 марта по 30 сентября текущего года предпринимателям Подмосковья удалось получить реструктуризацию по 12,5 тысячи кредитов, сообщил телеканал “360” со... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T16:33

2022-11-18T16:33

2022-11-18T16:33

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571388126_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_982618506286b5f60eae4203373d7310.jpg

МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. С 1 марта по 30 сентября текущего года предпринимателям Подмосковья удалось получить реструктуризацию по 12,5 тысячи кредитов, сообщил телеканал “360” со ссылкой на Банк России по ЦФО.Общая сумма составила более 400 миллиардов рублей, при этом 341 миллиард рублей пришелся на малый и средний бизнес Москвы, а 58,5 миллиарда – на область.По словам замначальника главного управления Банка России по ЦФО Ирины Тимоничевой, мера поддержки должна предотвратить просроченные задолженности среди предпринимателей.Она также отметила, что около 23,4 миллиарда рублей получили предприниматели Подмосковья по кредитным каникулам.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)