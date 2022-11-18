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Реструктуризацию по 12,5 тысячи кредитов получили предприниматели МО
Реструктуризацию по 12,5 тысячи кредитов получили предприниматели МО - РИА Новости, 18.11.2022
Реструктуризацию по 12,5 тысячи кредитов получили предприниматели МО
С 1 марта по 30 сентября текущего года предпринимателям Подмосковья удалось получить реструктуризацию по 12,5 тысячи кредитов, сообщил телеканал “360” со... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T16:33
2022-11-18T16:33
2022-11-18T16:33
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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. С 1 марта по 30 сентября текущего года предпринимателям Подмосковья удалось получить реструктуризацию по 12,5 тысячи кредитов, сообщил телеканал “360” со ссылкой на Банк России по ЦФО.Общая сумма составила более 400 миллиардов рублей, при этом 341 миллиард рублей пришелся на малый и средний бизнес Москвы, а 58,5 миллиарда – на область.По словам замначальника главного управления Банка России по ЦФО Ирины Тимоничевой, мера поддержки должна предотвратить просроченные задолженности среди предпринимателей.Она также отметила, что около 23,4 миллиарда рублей получили предприниматели Подмосковья по кредитным каникулам.
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