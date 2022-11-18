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На Кубани двух блогеров осудили за кражу дорожных знаков "Инвалиды" - РИА Новости, 18.11.2022
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На Кубани двух блогеров осудили за кражу дорожных знаков "Инвалиды"
На Кубани двух блогеров осудили за кражу дорожных знаков "Инвалиды" - РИА Новости, 18.11.2022
На Кубани двух блогеров осудили за кражу дорожных знаков "Инвалиды"
Суд на Кубани приговорил двух блогеров, которые для видео сняли и забрали дорожные знаки "Инвалиды", к 2,5 годам колонии-поселения, сообщили в объединенной... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T18:17
2022-11-18T18:17
происшествия
россия
краснодарский край
краснодарский краевой суд
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КРАСНОДАР, 18 ноя – РИА Новости. Суд на Кубани приговорил двух блогеров, которые для видео сняли и забрали дорожные знаки "Инвалиды", к 2,5 годам колонии-поселения, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.Ранее блогеры выложили на YouTube ролик с названием "Исправляем ошибки инвалидов из администрации г. Тимашевска". В нем они сначала интересовались, почему обычные люди паркуются под знаком "Инвалид", а потом выясняли с сотрудниками администрации, правильно ли стоят знаки. Получив ответ, что дорожные знаки не стоят на учёте, и устное разрешение, блогеры открутили их и забрали с собой.Однако, как установил суд, подсудимые, находясь на автомобильной парковке возле административного здания, используя гаечный ключ, открутили и забрали с собой дорожный знак "Инвалиды", установленный в соответствии с правилами применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. Далее они таким же образом скрутили и присвоили еще один дорожный знак."Тимашевским районным судом рассмотрено уголовное дело, возбужденное в отношении Станислава Андреева и Алексея Шамардина, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража)… В судебном заседании подсудимые вину не признали, однако она была установлена совокупностью исследованных в ходе судебного процесса доказательств", - говорится в сообщении.Кроме того, Андреев обвинялся в совершении преступления, предусмотренного статьей 319 УК РФ "Оскорбление представителя власти". В феврале 2021 года он при входе в Краснодарский краевой суд вступил в конфликт с судебными приставами-исполнителями, которых публично оскорбил в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей, добавили в пресс-службе судов.Андреев получил наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев в колонии-поселении со штрафом в доход государства в размере 40 тысяч рублей, Шамардин также будет отбывать наказание на протяжении 2 лет и 6 месяцев в колонии-поселении, куда осужденных направят под конвоем.Приговор в законную силу не вступил.
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происшествия, россия, краснодарский край, краснодарский краевой суд, youtube
Происшествия, Россия, Краснодарский край, Краснодарский краевой суд, YouTube
18:17 18.11.2022
 
На Кубани двух блогеров осудили за кражу дорожных знаков "Инвалиды"

Суд на Кубани признал виновными двух видеоблогеров за кражу дорожных знаков "Инвалиды"

© РИА Новости / Евгений ОдиноковИнформационно-указательный знак "Парковка (парковочное место)" и знак дополнительной информации "Инвалиды"
Информационно-указательный знак Парковка (парковочное место) и знак дополнительной информации Инвалиды - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Информационно-указательный знак "Парковка (парковочное место)" и знак дополнительной информации "Инвалиды" . Архивное фото
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КРАСНОДАР, 18 ноя – РИА Новости. Суд на Кубани приговорил двух блогеров, которые для видео сняли и забрали дорожные знаки "Инвалиды", к 2,5 годам колонии-поселения, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
Ранее блогеры выложили на YouTube ролик с названием "Исправляем ошибки инвалидов из администрации г. Тимашевска". В нем они сначала интересовались, почему обычные люди паркуются под знаком "Инвалид", а потом выясняли с сотрудниками администрации, правильно ли стоят знаки. Получив ответ, что дорожные знаки не стоят на учёте, и устное разрешение, блогеры открутили их и забрали с собой.
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Однако, как установил суд, подсудимые, находясь на автомобильной парковке возле административного здания, используя гаечный ключ, открутили и забрали с собой дорожный знак "Инвалиды", установленный в соответствии с правилами применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. Далее они таким же образом скрутили и присвоили еще один дорожный знак.
"Тимашевским районным судом рассмотрено уголовное дело, возбужденное в отношении Станислава Андреева и Алексея Шамардина, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража)… В судебном заседании подсудимые вину не признали, однако она была установлена совокупностью исследованных в ходе судебного процесса доказательств", - говорится в сообщении.
Кроме того, Андреев обвинялся в совершении преступления, предусмотренного статьей 319 УК РФ "Оскорбление представителя власти". В феврале 2021 года он при входе в Краснодарский краевой суд вступил в конфликт с судебными приставами-исполнителями, которых публично оскорбил в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей, добавили в пресс-службе судов.
Андреев получил наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев в колонии-поселении со штрафом в доход государства в размере 40 тысяч рублей, Шамардин также будет отбывать наказание на протяжении 2 лет и 6 месяцев в колонии-поселении, куда осужденных направят под конвоем.
Приговор в законную силу не вступил.
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