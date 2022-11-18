https://ria.ru/20221118/krazha-1832592609.html
На Кубани двух блогеров осудили за кражу дорожных знаков "Инвалиды"
На Кубани двух блогеров осудили за кражу дорожных знаков "Инвалиды" - РИА Новости, 18.11.2022
На Кубани двух блогеров осудили за кражу дорожных знаков "Инвалиды"
Суд на Кубани приговорил двух блогеров, которые для видео сняли и забрали дорожные знаки "Инвалиды", к 2,5 годам колонии-поселения, сообщили в объединенной... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T18:17
2022-11-18T18:17
2022-11-18T18:17
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КРАСНОДАР, 18 ноя – РИА Новости. Суд на Кубани приговорил двух блогеров, которые для видео сняли и забрали дорожные знаки "Инвалиды", к 2,5 годам колонии-поселения, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.Ранее блогеры выложили на YouTube ролик с названием "Исправляем ошибки инвалидов из администрации г. Тимашевска". В нем они сначала интересовались, почему обычные люди паркуются под знаком "Инвалид", а потом выясняли с сотрудниками администрации, правильно ли стоят знаки. Получив ответ, что дорожные знаки не стоят на учёте, и устное разрешение, блогеры открутили их и забрали с собой.Однако, как установил суд, подсудимые, находясь на автомобильной парковке возле административного здания, используя гаечный ключ, открутили и забрали с собой дорожный знак "Инвалиды", установленный в соответствии с правилами применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. Далее они таким же образом скрутили и присвоили еще один дорожный знак."Тимашевским районным судом рассмотрено уголовное дело, возбужденное в отношении Станислава Андреева и Алексея Шамардина, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража)… В судебном заседании подсудимые вину не признали, однако она была установлена совокупностью исследованных в ходе судебного процесса доказательств", - говорится в сообщении.Кроме того, Андреев обвинялся в совершении преступления, предусмотренного статьей 319 УК РФ "Оскорбление представителя власти". В феврале 2021 года он при входе в Краснодарский краевой суд вступил в конфликт с судебными приставами-исполнителями, которых публично оскорбил в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей, добавили в пресс-службе судов.Андреев получил наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев в колонии-поселении со штрафом в доход государства в размере 40 тысяч рублей, Шамардин также будет отбывать наказание на протяжении 2 лет и 6 месяцев в колонии-поселении, куда осужденных направят под конвоем.Приговор в законную силу не вступил.
https://ria.ru/20221111/krazha-1830900716.html
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происшествия, россия, краснодарский край, краснодарский краевой суд, youtube
Происшествия, Россия, Краснодарский край, Краснодарский краевой суд, YouTube
На Кубани двух блогеров осудили за кражу дорожных знаков "Инвалиды"
Суд на Кубани признал виновными двух видеоблогеров за кражу дорожных знаков "Инвалиды"
КРАСНОДАР, 18 ноя – РИА Новости.
Суд на Кубани приговорил двух блогеров, которые для видео сняли и забрали дорожные знаки "Инвалиды", к 2,5 годам колонии-поселения, сообщили
в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
Ранее блогеры выложили на YouTube ролик с названием "Исправляем ошибки инвалидов из администрации г. Тимашевска". В нем они сначала интересовались, почему обычные люди паркуются под знаком "Инвалид", а потом выясняли с сотрудниками администрации, правильно ли стоят знаки. Получив ответ, что дорожные знаки не стоят на учёте, и устное разрешение, блогеры открутили их и забрали с собой.
Однако, как установил суд, подсудимые, находясь на автомобильной парковке возле административного здания, используя гаечный ключ, открутили и забрали с собой дорожный знак "Инвалиды", установленный в соответствии с правилами применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. Далее они таким же образом скрутили и присвоили еще один дорожный знак.
"Тимашевским районным судом рассмотрено уголовное дело, возбужденное в отношении Станислава Андреева и Алексея Шамардина, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 158 УК РФ
(кража)… В судебном заседании подсудимые вину не признали, однако она была установлена совокупностью исследованных в ходе судебного процесса доказательств", - говорится в сообщении.
Кроме того, Андреев обвинялся в совершении преступления, предусмотренного статьей 319 УК РФ "Оскорбление представителя власти". В феврале 2021 года он при входе в Краснодарский краевой суд
вступил в конфликт с судебными приставами-исполнителями, которых публично оскорбил в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей, добавили в пресс-службе судов.
Андреев получил наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев в колонии-поселении со штрафом в доход государства в размере 40 тысяч рублей, Шамардин также будет отбывать наказание на протяжении 2 лет и 6 месяцев в колонии-поселении, куда осужденных направят под конвоем.
Приговор в законную силу не вступил.