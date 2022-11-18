Начальника популярной в TikTok крановщицы, погибшей на стройке, ждет суд
Начальника популярной в TikTok крановщицы, погибшей при падении крана, ждет суд в Тюмени
Молоток судьи. Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 18 ноя - РИА Новости. Завершено следствие в Тюмени по делу о гибели крановщицы, известной благодаря соцсети TikTok, перед судом предстанет начальник подъемных сооружений, обвиняемый в нарушении правил безопасности при выполнении погрузочных работ.
В июле на производственной базе в Тюмени при погрузке бетонных конструкций опрокинулся козловой кран, женщина в кабине погибла. Согласно информации в СМИ и соцсетях, девушка вела популярный аккаунт в TikTok, выкладывая видео из кабины крана.
"Прокуратура Ленинского АО г. Тюмени утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника участка подъемных сооружений АО "Мостострой-11", обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека, максимальная санкция - лишение свободы на пять лет - ред.)", - сообщает прокуратура Тюменской области.
По версии следствия, обвиняемый допустил множественные нарушения, выразившиеся в ненадлежащем обслуживании и ремонте козлового крана. Последствием нарушений и стало падение крана и гибель крановщицы, информирует региональный следком.
"Вину в совершенном преступлении обвиняемый признал полностью и раскаялся в содеянном. В настоящее время следователями СК России собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - отмечают в пресс-службе ведомства.
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