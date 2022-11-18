https://ria.ru/20221118/kran-1832615681.html
В Ростове-на-Дону два человека погибли при падении башенного крана
В Ростове-на-Дону два человека погибли при падении башенного крана - РИА Новости, 18.11.2022
В Ростове-на-Дону два человека погибли при падении башенного крана
Два человека погибли при падении башенного крана в Ростове-на-Дону в пятницу вечером, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T19:06
2022-11-18T19:06
2022-11-18T19:06
происшествия
ростов-на-дону
россия
ростовская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150964/24/1509642417_0:140:3145:1909_1920x0_80_0_0_a2a0f0e229a6a80ac7cb165dcd97b36b.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 ноя - РИА Новости. Два человека погибли при падении башенного крана в Ростове-на-Дону в пятницу вечером, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области."В 16.55 поступила информация о падении башенного крана на строительной площадке на улице Берберовская 4. В результате погибли два человека", - сказал он.По данным областной прокуратуры, погибшие - машинист крана и разнорабочий. "Прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства в сфере охраны труда", - сказал представитель надзорного ведомства.Уголовное дело возбужденно по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ".
https://realty.ria.ru/20220303/kran-1776216049.html
ростов-на-дону
россия
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150964/24/1509642417_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_518559a29fbf80f6f3e44892e1479b98.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростов-на-дону, россия, ростовская область
Происшествия, Ростов-на-Дону, Россия, Ростовская область
В Ростове-на-Дону два человека погибли при падении башенного крана
МЧС: два человека погибли при падении башенного крана на стройплощадке в Ростове-на-Дону
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 ноя - РИА Новости. Два человека погибли при падении башенного крана в Ростове-на-Дону в пятницу вечером, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.
"В 16.55 поступила информация о падении башенного крана на строительной площадке на улице Берберовская 4. В результате погибли два человека", - сказал он.
По данным областной прокуратуры, погибшие - машинист крана и разнорабочий. "Прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства в сфере охраны труда", - сказал представитель надзорного ведомства.
Уголовное дело возбужденно по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ".