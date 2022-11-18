https://ria.ru/20221118/kran-1832615681.html

В Ростове-на-Дону два человека погибли при падении башенного крана

В Ростове-на-Дону два человека погибли при падении башенного крана - РИА Новости, 18.11.2022

В Ростове-на-Дону два человека погибли при падении башенного крана

Два человека погибли при падении башенного крана в Ростове-на-Дону в пятницу вечером, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области. РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T19:06

2022-11-18T19:06

2022-11-18T19:06

происшествия

ростов-на-дону

россия

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 ноя - РИА Новости. Два человека погибли при падении башенного крана в Ростове-на-Дону в пятницу вечером, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области."В 16.55 поступила информация о падении башенного крана на строительной площадке на улице Берберовская 4. В результате погибли два человека", - сказал он.По данным областной прокуратуры, погибшие - машинист крана и разнорабочий. "Прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства в сфере охраны труда", - сказал представитель надзорного ведомства.Уголовное дело возбужденно по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ".

https://realty.ria.ru/20220303/kran-1776216049.html

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россия

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, ростов-на-дону, россия, ростовская область