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В Ростове-на-Дону два человека погибли при падении башенного крана - РИА Новости, 18.11.2022
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В Ростове-на-Дону два человека погибли при падении башенного крана
В Ростове-на-Дону два человека погибли при падении башенного крана - РИА Новости, 18.11.2022
В Ростове-на-Дону два человека погибли при падении башенного крана
Два человека погибли при падении башенного крана в Ростове-на-Дону в пятницу вечером, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T19:06
2022-11-18T19:06
происшествия
ростов-на-дону
россия
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 ноя - РИА Новости. Два человека погибли при падении башенного крана в Ростове-на-Дону в пятницу вечером, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области."В 16.55 поступила информация о падении башенного крана на строительной площадке на улице Берберовская 4. В результате погибли два человека", - сказал он.По данным областной прокуратуры, погибшие - машинист крана и разнорабочий. "Прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства в сфере охраны труда", - сказал представитель надзорного ведомства.Уголовное дело возбужденно по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ".
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происшествия, ростов-на-дону, россия, ростовская область
Происшествия, Ростов-на-Дону, Россия, Ростовская область
19:06 18.11.2022
 
В Ростове-на-Дону два человека погибли при падении башенного крана

МЧС: два человека погибли при падении башенного крана на стройплощадке в Ростове-на-Дону

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в медиабанкБашенный кран
Башенный кран - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
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Башенный кран. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 ноя - РИА Новости. Два человека погибли при падении башенного крана в Ростове-на-Дону в пятницу вечером, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.
"В 16.55 поступила информация о падении башенного крана на строительной площадке на улице Берберовская 4. В результате погибли два человека", - сказал он.
По данным областной прокуратуры, погибшие - машинист крана и разнорабочий. "Прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства в сфере охраны труда", - сказал представитель надзорного ведомства.
Уголовное дело возбужденно по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ".
Служебный автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 12:07
Следствие проверяет обстоятельства падения башенного крана в Челябинске
 
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