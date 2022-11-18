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СМИ: Нетаньяху предупредили об опасности "краха" палестинской администрации - РИА Новости, 18.11.2022
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СМИ: Нетаньяху предупредили об опасности "краха" палестинской администрации
СМИ: Нетаньяху предупредили об опасности "краха" палестинской администрации - РИА Новости, 18.11.2022
СМИ: Нетаньяху предупредили об опасности "краха" палестинской администрации
Директор Службы общей безопасности ШАБАК Ронен Бар на встрече с лидером партии "Ликуд" Биньямином Нетаньяху предупредил будущего премьер-министра Израиля об... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T20:38
2022-11-18T22:36
в мире
биньямин нетаньяху
яир лапид (министр иностранных дел израиля)
бени ганц
израиль
западный берег реки иордан
палестина
шабак
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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 ноя – РИА Новости. Директор Службы общей безопасности ШАБАК Ронен Бар на встрече с лидером партии "Ликуд" Биньямином Нетаньяху предупредил будущего премьер-министра Израиля об опасности краха палестинской администрации, что может привести к ухудшению ситуации с безопасностью на Западном берегу реки Иордан, сообщил новостной портал "Walla!"."На встрече с назначенным премьер-министром Биньямином Нетаньяху на прошлой неделе директор ШАБАК Ронен Бар предупредил об опасности краха палестинской администрации и (как следствие) дальнейшего ухудшения ситуации с безопасностью на Западном берегу", - сообщают журналисты со ссылкой на два источника, принимавших участие во встрече.Отмечается, что напряженная обстановка в сфере безопасности на Западном берегу, продолжающиеся нападения и атаки находятся в списке первоочередных задач, которые предстоит решить новому правительству под руководством Нетаньяху.Новому правительству предстоит решить, как именно будут строиться отношения с палестинской администрацией. В новый кабинет должны войти представители крайне-правых сил - лидеры блока "Религиозный сионизм" Бецалель Смотрич и Итамар Бен-Гвир, которые выступают за ужесточение отношений с автономией и облегчение правил открытия огня для израильских солдат на Западном берегу.Предыдущее правительство под руководством Яира Лапида выступало за углубление контактов с умеренными представителями палестинской стороны. В частности, министр обороны Бени Ганц минувшим летом встречался с президентом Палестины Махмудом Аббасом и общался с ним по телефону.
https://ria.ru/20221106/palestina-1829415979.html
https://ria.ru/20221113/izrail-1831161276.html
израиль
западный берег реки иордан
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в мире, биньямин нетаньяху, яир лапид (министр иностранных дел израиля), бени ганц, израиль, западный берег реки иордан, палестина, шабак, ликуд
В мире, Биньямин Нетаньяху, Яир Лапид (министр иностранных дел Израиля), Бени Ганц, Израиль, Западный берег реки Иордан, Палестина, ШАБАК, Ликуд
20:38 18.11.2022 (обновлено: 22:36 18.11.2022)
 
СМИ: Нетаньяху предупредили об опасности "краха" палестинской администрации

Walla!: глава ШАБАК Бар предупредил Нетаньяху об опасности краха администрации Палестины

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкБиньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 ноя – РИА Новости. Директор Службы общей безопасности ШАБАК Ронен Бар на встрече с лидером партии "Ликуд" Биньямином Нетаньяху предупредил будущего премьер-министра Израиля об опасности краха палестинской администрации, что может привести к ухудшению ситуации с безопасностью на Западном берегу реки Иордан, сообщил новостной портал "Walla!".
"На встрече с назначенным премьер-министром Биньямином Нетаньяху на прошлой неделе директор ШАБАК Ронен Бар предупредил об опасности краха палестинской администрации и (как следствие) дальнейшего ухудшения ситуации с безопасностью на Западном берегу", - сообщают журналисты со ссылкой на два источника, принимавших участие во встрече.
Израильские военные в городе Рамаллах - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
6 ноября, 00:38
В Палестине сообщили о смерти подростка от огня израильских военных
Отмечается, что напряженная обстановка в сфере безопасности на Западном берегу, продолжающиеся нападения и атаки находятся в списке первоочередных задач, которые предстоит решить новому правительству под руководством Нетаньяху.
Новому правительству предстоит решить, как именно будут строиться отношения с палестинской администрацией. В новый кабинет должны войти представители крайне-правых сил - лидеры блока "Религиозный сионизм" Бецалель Смотрич и Итамар Бен-Гвир, которые выступают за ужесточение отношений с автономией и облегчение правил открытия огня для израильских солдат на Западном берегу.
Предыдущее правительство под руководством Яира Лапида выступало за углубление контактов с умеренными представителями палестинской стороны. В частности, министр обороны Бени Ганц минувшим летом встречался с президентом Палестины Махмудом Аббасом и общался с ним по телефону.
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
13 ноября, 13:39
Президент Израиля поручил Нетаньяху сформировать правительство
 
В миреБиньямин НетаньяхуЯир Лапид (министр иностранных дел Израиля)Бени ГанцИзраильЗападный берег реки ИорданПалестинаШАБАКЛикуд
 
 
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