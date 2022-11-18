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В Рязанской области планируют производить косметику на основе молока - РИА Новости, 18.11.2022
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Рязанская область
https://ria.ru/20221118/kosmetika-1832586421.html
В Рязанской области планируют производить косметику на основе молока
В Рязанской области планируют производить косметику на основе молока - РИА Новости, 18.11.2022
В Рязанской области планируют производить косметику на основе молока
Инвестор из Индии планирует построить в Рязанской области агропромышленный комплекс по производству молочных продуктов, в том числе косметики на его основе,... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T18:05
2022-11-18T18:05
рязанская область
рязанская область
павел малков
экономика
индия
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РЯЗАНЬ, 18 ноя – РИА Новости. Инвестор из Индии планирует построить в Рязанской области агропромышленный комплекс по производству молочных продуктов, в том числе косметики на его основе, сообщила пресс-служба правительства региона.Отмечается, что в пятницу состоялась рабочая встреча губернатора Рязанской области Павла Малкова и учредителя ООО "НЭК Несторе Индастриз Прайват Лимитед" Субрата Бхаттачарййа из Индии, в рамках которой было подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по вопросам развития агропромышленного комплекса региона. Документ направлен на реализацию комплексного проекта по производству молока и молочных продуктов в Александро-Невском районе с созданием около 160 рабочих мест."Первая очередь проекта рассчитана до 2024 года и предусматривает строительство предприятия по производству молока, в том числе сухого и сгущенного, кисломолочных продуктов. Мощность переработки составит 100 тонн молока в сутки. Вторая очередь производства, запуск которой намечен на 2027 год, позволит увеличить объем перерабатываемой продукции в два раза, выпускать детское питание и косметику на основе молока", - говорится в сообщении.По словам Малкова, за 10 месяцев этого года в регионе произведено больше полумиллиона тонн молока. "За последние несколько лет нарастили производство молока более чем в полтора раза. Теперь задача понятна: нужно внедрять переработку молока. Наша позиция – как можно больше молока должно перерабатываться в пределах Рязанской области. Для нас это также серьёзный курс по развитию территорий, новые рабочие места и поступления в бюджет", - цитирует губернатора его пресс-служба.
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рязанская область, павел малков, экономика, индия
Рязанская область, Рязанская область, Павел Малков, Экономика, Индия
18:05 18.11.2022
 
В Рязанской области планируют производить косметику на основе молока

В Рязанской области инвестор из Индии планирует производить косметику на основе молока

© РИА Новости / Никита БрыкинРязанская область
Рязанская область - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Никита Брыкин
Рязанская область. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 18 ноя – РИА Новости. Инвестор из Индии планирует построить в Рязанской области агропромышленный комплекс по производству молочных продуктов, в том числе косметики на его основе, сообщила пресс-служба правительства региона.
Отмечается, что в пятницу состоялась рабочая встреча губернатора Рязанской области Павла Малкова и учредителя ООО "НЭК Несторе Индастриз Прайват Лимитед" Субрата Бхаттачарййа из Индии, в рамках которой было подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по вопросам развития агропромышленного комплекса региона. Документ направлен на реализацию комплексного проекта по производству молока и молочных продуктов в Александро-Невском районе с созданием около 160 рабочих мест.
"Первая очередь проекта рассчитана до 2024 года и предусматривает строительство предприятия по производству молока, в том числе сухого и сгущенного, кисломолочных продуктов. Мощность переработки составит 100 тонн молока в сутки. Вторая очередь производства, запуск которой намечен на 2027 год, позволит увеличить объем перерабатываемой продукции в два раза, выпускать детское питание и косметику на основе молока", - говорится в сообщении.
По словам Малкова, за 10 месяцев этого года в регионе произведено больше полумиллиона тонн молока. "За последние несколько лет нарастили производство молока более чем в полтора раза. Теперь задача понятна: нужно внедрять переработку молока. Наша позиция – как можно больше молока должно перерабатываться в пределах Рязанской области. Для нас это также серьёзный курс по развитию территорий, новые рабочие места и поступления в бюджет", - цитирует губернатора его пресс-служба.
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Рязанская областьРязанская областьПавел МалковЭкономикаИндия
 
 
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