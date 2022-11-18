https://ria.ru/20221118/koronavirus-1832427035.html
В Подмосковье за сутки госпитализировали 36 больных COVID-19
В Подмосковье за сутки госпитализировали 36 больных COVID-19 - РИА Новости, 18.11.2022
В Подмосковье за сутки госпитализировали 36 больных COVID-19
За последние сутки в Подмосковье выявлено 186 случаев COVID-19, госпитализировано 36 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T12:01
2022-11-18T12:01
2022-11-18T12:01
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. За последние сутки в Подмосковье выявлено 186 случаев COVID-19, госпитализировано 36 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 186, госпитализировано 36 человек, выздоровело 351 человек за сутки", - говорится в сводке.Накануне в Подмосковье было выявлено 208 новых случаев COVID-19.
https://ria.ru/20221118/koronavirus-1832425015.html
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московская область (подмосковье), здоровье - общество, общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Распространение коронавируса, Московская область (Подмосковье), Здоровье - Общество, Общество, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России
В Подмосковье за сутки госпитализировали 36 больных COVID-19
В Подмосковье за сутки выявили 186 новых случаев COVID-19