https://ria.ru/20221118/koronavirus-1832427035.html

В Подмосковье за сутки госпитализировали 36 больных COVID-19

В Подмосковье за сутки госпитализировали 36 больных COVID-19 - РИА Новости, 18.11.2022

В Подмосковье за сутки госпитализировали 36 больных COVID-19

За последние сутки в Подмосковье выявлено 186 случаев COVID-19, госпитализировано 36 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T12:01

2022-11-18T12:01

2022-11-18T12:01

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. За последние сутки в Подмосковье выявлено 186 случаев COVID-19, госпитализировано 36 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 186, госпитализировано 36 человек, выздоровело 351 человек за сутки", - говорится в сводке.Накануне в Подмосковье было выявлено 208 новых случаев COVID-19.

https://ria.ru/20221118/koronavirus-1832425015.html

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2022

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