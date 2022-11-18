https://ria.ru/20221118/koronavirus-1832425015.html

В Москве за сутки госпитализировали 157 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 157 человек с COVID-19 - РИА Новости, 18.11.2022

В Москве за сутки госпитализировали 157 человек с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлены 823 случая COVID-19, 12 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T11:55

2022-11-18T11:55

2022-11-18T11:57

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общество

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 823 случая COVID-19, 12 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки – 823, госпитализированы 157 человек, выздоровел 931 человек, 12 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 1073 новых случая заражения.Всего с начала пандемии в Москве были выявлены 3 245 100 случаев коронавируса, выздоровели 3 053 923 человека, умерли 46 833 человека.

https://ria.ru/20221118/koronavirus-1832422667.html

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