https://ria.ru/20221118/koronavirus-1832425015.html
В Москве за сутки госпитализировали 157 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 157 человек с COVID-19 - РИА Новости, 18.11.2022
В Москве за сутки госпитализировали 157 человек с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 823 случая COVID-19, 12 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T11:55
2022-11-18T11:55
2022-11-18T11:57
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 823 случая COVID-19, 12 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки – 823, госпитализированы 157 человек, выздоровел 931 человек, 12 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 1073 новых случая заражения.Всего с начала пандемии в Москве были выявлены 3 245 100 случаев коронавируса, выздоровели 3 053 923 человека, умерли 46 833 человека.
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москва, общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Москва, Общество, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
11:55 18.11.2022 (обновлено: 11:57 18.11.2022)
В Москве за сутки госпитализировали 157 человек с COVID-19
В Москве за сутки выявили 823 новых случая COVID-19, умерли 12 человек