https://ria.ru/20221118/koronavirus-1832422667.html

В России за сутки госпитализировали 1136 пациентов с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 1136 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 18.11.2022

В России за сутки госпитализировали 1136 пациентов с COVID-19

Более 5,5 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в стране, умерли 60 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T11:48

2022-11-18T11:48

2022-11-18T11:48

распространение коронавируса

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Более 5,5 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в стране, умерли 60 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1136 человек, на 2,1% больше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 37 субъектах, снижение - в 36 регионах, ситуация не изменилась в 12 субъектах."Выздоровело за сутки 6 888 человек, или на 2,3% больше в сравнении с 17 ноября 2022 года. Выявлено 5 546 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 60 человек", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221112/koronavirus-1830987294.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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