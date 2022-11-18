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В России за сутки госпитализировали 1136 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 18.11.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20221118/koronavirus-1832422667.html
В России за сутки госпитализировали 1136 пациентов с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1136 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 18.11.2022
В России за сутки госпитализировали 1136 пациентов с COVID-19
Более 5,5 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в стране, умерли 60 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T11:48
2022-11-18T11:48
распространение коронавируса
коронавирус в россии
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россия
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Более 5,5 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в стране, умерли 60 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1136 человек, на 2,1% больше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 37 субъектах, снижение - в 36 регионах, ситуация не изменилась в 12 субъектах."Выздоровело за сутки 6 888 человек, или на 2,3% больше в сравнении с 17 ноября 2022 года. Выявлено 5 546 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 60 человек", - говорится в сообщении.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество, россия
Распространение коронавируса, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Коронавирусы, Здоровье - Общество, Общество, Россия
11:48 18.11.2022
 
В России за сутки госпитализировали 1136 пациентов с COVID-19

В России за сутки выявили 5546 новых случаев COVID-19, умерли 60 человек

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкМедицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России в Москве
Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России в Москве - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Более 5,5 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в стране, умерли 60 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1136 человек, на 2,1% больше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 37 субъектах, снижение - в 36 регионах, ситуация не изменилась в 12 субъектах.
"Выздоровело за сутки 6 888 человек, или на 2,3% больше в сравнении с 17 ноября 2022 года. Выявлено 5 546 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 60 человек", - говорится в сообщении.
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