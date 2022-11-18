https://ria.ru/20221118/kontrakt-1832346555.html

Ефимов: Москва получила 600 тысяч упаковок лекарств по офсетному контракту

Ефимов: Москва получила 600 тысяч упаковок лекарств по офсетному контракту - РИА Новости, 18.11.2022

Ефимов: Москва получила 600 тысяч упаковок лекарств по офсетному контракту

Биотехнологическая компания "Биокад" в рамках заключенного в 2021 году офсетного контракта поставила в систему здравоохранения Москвы уже порядка 600 тысяч... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T09:14

2022-11-18T09:14

2022-11-18T09:14

экономика

владимир ефимов (правительство москвы)

сергей собянин

москва

зеленоград

биокад

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Биотехнологическая компания "Биокад" в рамках заключенного в 2021 году офсетного контракта поставила в систему здравоохранения Москвы уже порядка 600 тысяч упаковок лекарственных препаратов, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Компания стала первой, с кем Москва заключила офсетный контракт. В рамках договора предприятие выпускает препараты для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний и с 2021 года поставляет их для нужд города. За все время столица получила от компании около 600 тысяч упаковок готовой продукции, из них почти 300 тысяч – в январе-сентябре этого года", – отметил вице-мэр.Офсетный контракт по производству компанией "Биокад" для нужд города социально значимых лекарств рассчитан на семь лет. Для этих целей на площадке ОЭЗ "Технополис Москва" в Зеленограде компания ввела в эксплуатацию завод, где сегодня трудятся более 170 человек. Здесь внедрена система контроля качества по международным стандартам (GMP), также имеются химико-аналитическая и микробиологическая лаборатории.В фармацевтической отрасли столица также заключила офсеты с Московским эндокринным заводом и предприятием "Р-Опра". На подходе еще четыре контракта на поставку лекарственных препаратов для города, конкурсы по которым ранее анонсировал мэр Москвы Сергей Собянин.В рамках одного из планируемых контрактов инвестор вложит 1 миллиард рублей в выпуск лекарств по 43 международным непатентованным наименованиям. Второй потенциальный офсет с инвестициями в 800 миллионов рублей обеспечит выпуск иммунодепрессантов и противоопухолевых препаратов. Третий контракт с инвестициями в 400 миллионов рублей предусматривает производство противоопухолевых препаратов по семи непатентованным международным наименованиям. По этим трем контрактам первые поставки пойдут в 2026 году. По четвертому офсету с 300-миллионными инвестициями уже с 2025 года планируются поставки городу кардиопротекторов, противовоспалительных, гипогликемических и антигистаминных препаратов 20 международных непатентованных наименований, уточнили в правительстве Москвы.

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экономика, владимир ефимов (правительство москвы) , сергей собянин, москва, зеленоград, биокад