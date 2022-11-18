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Ульянов: до конца месяца должны пройти консультации между МАГАТЭ и Ираном - РИА Новости, 18.11.2022
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Ульянов: до конца месяца должны пройти консультации между МАГАТЭ и Ираном
Ульянов: до конца месяца должны пройти консультации между МАГАТЭ и Ираном - РИА Новости, 18.11.2022
Ульянов: до конца месяца должны пройти консультации между МАГАТЭ и Ираном
Очередной раунд консультаций между МАГАТЭ и Ираном должен состояться в Тегеране до конца месяца, заявил постпред России при международных организациях в Вене... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T22:23
2022-11-18T22:23
в мире
михаил ульянов (дипломат)
тегеран (город)
иран
россия
магатэ
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Очередной раунд консультаций между МАГАТЭ и Ираном должен состояться в Тегеране до конца месяца, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."Как раз до конца месяца должен состояться очередной раунд консультаций между специалистами МАГАТЭ и иранской стороной. В Тегеране предполагалось встретиться. Надеюсь, эти планы останутся в силе", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
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в мире, михаил ульянов (дипломат), тегеран (город), иран, россия, магатэ
В мире, Михаил Ульянов (дипломат), Тегеран (город), Иран, Россия, МАГАТЭ
22:23 18.11.2022
 
Ульянов: до конца месяца должны пройти консультации между МАГАТЭ и Ираном

Ульянов: до конца месяца в Тегеране должен пройти раунд консультаций между МАГАТЭ и Ираном

© РИА Новости / Маргарита КостивПостоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Маргарита Костив
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Очередной раунд консультаций между МАГАТЭ и Ираном должен состояться в Тегеране до конца месяца, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Как раз до конца месяца должен состояться очередной раунд консультаций между специалистами МАГАТЭ и иранской стороной. В Тегеране предполагалось встретиться. Надеюсь, эти планы останутся в силе", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
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В миреМихаил Ульянов (дипломат)Тегеран (город)ИранРоссияМАГАТЭ
 
 
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