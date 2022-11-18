https://ria.ru/20221118/kommunalschiki-1832640895.html

Городские коммунальные службы Москвы готовы к работе в зимний период

Городские коммунальные службы Москвы готовы к работе в зимний период - РИА Новости, 18.11.2022

Городские коммунальные службы Москвы готовы к работе в зимний период

Городские коммунальные службы Москвы готовы к работе в зимний период и укомплектованы необходимым количеством сил и техники, сообщили в пресс-службе столичного... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T20:10

2022-11-18T20:10

2022-11-18T20:10

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Городские коммунальные службы Москвы готовы к работе в зимний период и укомплектованы необходимым количеством сил и техники, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства."Городские коммунальные службы готовы к работе в зимний период, укомплектованы необходимым количеством сил и техники", - рассказали в пресс-службе.Отмечается, что ежедневно в уборке столицы участвуют до 60 тысяч человек и около 10 тысяч единиц коммунальной техники. Этих ресурсов достаточно для оперативной уборки снега с ключевых магистралей и улиц, что позволяет обеспечить нормальное функционирование общественного транспорта и беспрепятственный проезд оперативных служб.В пресс-службе подчеркнули, что в случае аномальных снегопадов с учетом привлеченных сил городских инженерных и энергетических компаний число рабочих может быть увеличено. Так, в феврале 2021 года, когда всего за двое суток выпала месячная норма осадков, в работах по уборке города от снега задействовали 119 тысяч человек.Отмечается, что хорошо зарекомендовала себя и технология роторной переброски снега. Всего используется порядка 600 роторов и более 43 тысяч мотоблоков. Благодаря этому для очистки улиц требуется меньше тяжелой снегоуборочной техники, формируется меньше снежных валов вдоль лотковой зоны, не создается затруднений в движении транспорта.

https://realty.ria.ru/20221117/mosvodokanal-1832193033.html

https://ria.ru/20221116/moskva-1831843682.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, городское хозяйство москвы, общество, комплекс городского хозяйства москвы