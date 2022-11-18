https://ria.ru/20221118/kommunalschiki-1832640895.html
Городские коммунальные службы Москвы готовы к работе в зимний период
Городские коммунальные службы Москвы готовы к работе в зимний период - РИА Новости, 18.11.2022
Городские коммунальные службы Москвы готовы к работе в зимний период
Городские коммунальные службы Москвы готовы к работе в зимний период и укомплектованы необходимым количеством сил и техники, сообщили в пресс-службе столичного... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T20:10
2022-11-18T20:10
2022-11-18T20:10
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Городские коммунальные службы Москвы готовы к работе в зимний период и укомплектованы необходимым количеством сил и техники, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства."Городские коммунальные службы готовы к работе в зимний период, укомплектованы необходимым количеством сил и техники", - рассказали в пресс-службе.Отмечается, что ежедневно в уборке столицы участвуют до 60 тысяч человек и около 10 тысяч единиц коммунальной техники. Этих ресурсов достаточно для оперативной уборки снега с ключевых магистралей и улиц, что позволяет обеспечить нормальное функционирование общественного транспорта и беспрепятственный проезд оперативных служб.В пресс-службе подчеркнули, что в случае аномальных снегопадов с учетом привлеченных сил городских инженерных и энергетических компаний число рабочих может быть увеличено. Так, в феврале 2021 года, когда всего за двое суток выпала месячная норма осадков, в работах по уборке города от снега задействовали 119 тысяч человек.Отмечается, что хорошо зарекомендовала себя и технология роторной переброски снега. Всего используется порядка 600 роторов и более 43 тысяч мотоблоков. Благодаря этому для очистки улиц требуется меньше тяжелой снегоуборочной техники, формируется меньше снежных валов вдоль лотковой зоны, не создается затруднений в движении транспорта.
https://realty.ria.ru/20221117/mosvodokanal-1832193033.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, городское хозяйство москвы, общество, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Общество, Комплекс городского хозяйства Москвы
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Городские коммунальные службы Москвы готовы к работе в зимний период и укомплектованы необходимым количеством сил и техники, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.
"Городские коммунальные службы готовы к работе в зимний период, укомплектованы необходимым количеством сил и техники", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что ежедневно в уборке столицы участвуют до 60 тысяч человек и около 10 тысяч единиц коммунальной техники. Этих ресурсов достаточно для оперативной уборки снега с ключевых магистралей и улиц, что позволяет обеспечить нормальное функционирование общественного транспорта и беспрепятственный проезд оперативных служб.
В пресс-службе подчеркнули, что в случае аномальных снегопадов с учетом привлеченных сил городских инженерных и энергетических компаний число рабочих может быть увеличено. Так, в феврале 2021 года, когда всего за двое суток выпала месячная норма осадков, в работах по уборке города от снега задействовали 119 тысяч человек.
"Специалисты комплекса городского хозяйства работают в рамках утвержденных регламентов, которые определяют количество техники и бригад ручной уборки в зависимости от погодных условий. Последние зимы отличались продолжительными и обильными снегопадами, однако благодаря заблаговременной подготовке и планированию ресурсов городские службы справлялись в установленные сроки с уборкой магистралей, улиц и городских пространств", - добавили в пресс-службе.
Отмечается, что хорошо зарекомендовала себя и технология роторной переброски снега. Всего используется порядка 600 роторов и более 43 тысяч мотоблоков. Благодаря этому для очистки улиц требуется меньше тяжелой снегоуборочной техники, формируется меньше снежных валов вдоль лотковой зоны, не создается затруднений в движении транспорта.