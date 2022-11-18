https://ria.ru/20221118/knr-1832389612.html

Лидер КНР заявил о необходимости урегулирования разногласий путем диалога

Лидер КНР заявил о необходимости урегулирования разногласий путем диалога - РИА Новости, 18.11.2022

Лидер КНР заявил о необходимости урегулирования разногласий путем диалога

Необходимо серьезно относиться к рациональным озабоченностям в сфере безопасности всех стран и решать разногласия между странами посредством диалога, заявил в... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T09:31

2022-11-18T09:31

2022-11-18T09:31

в мире

си цзиньпин

китай

бангкок

атэс

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ПЕКИН, 18 ноя – РИА Новости. Необходимо серьезно относиться к рациональным озабоченностям в сфере безопасности всех стран и решать разногласия между странами посредством диалога, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин в своем выступлении на полях саммита АТЭС в Бангкоке."Мы должны серьезно относиться к рациональным озабоченностям в сфере безопасности всех стран и способствовать мирному урегулированию разногласий и споров между странами посредством диалога и консультаций", - заявил китайский лидер, текст выступления которого распространило Центральное телевидение Китая.Си Цзиньпин также заявил о необходимости построения более справедливого и рационального международного порядка для обеспечения мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и за его пределами. По словам китайского лидера, необходимо всегда исходить из концепции общей, всеобъемлющей, устойчивой безопасности и уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран."Никто не должен вмешиваться во внутренние дела других стран, все должны уважать путь развития и общественный строй, выбранные народом каждой страны самостоятельно", - сказал он.

https://ria.ru/20221117/era-1832245545.html

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в мире, си цзиньпин, китай, бангкок, атэс, саммит атэс