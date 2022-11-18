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Лидер КНР заявил о необходимости урегулирования разногласий путем диалога
Лидер КНР заявил о необходимости урегулирования разногласий путем диалога - РИА Новости, 18.11.2022
Лидер КНР заявил о необходимости урегулирования разногласий путем диалога
Необходимо серьезно относиться к рациональным озабоченностям в сфере безопасности всех стран и решать разногласия между странами посредством диалога, заявил в... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T09:31
2022-11-18T09:31
2022-11-18T09:31
в мире
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ПЕКИН, 18 ноя – РИА Новости. Необходимо серьезно относиться к рациональным озабоченностям в сфере безопасности всех стран и решать разногласия между странами посредством диалога, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин в своем выступлении на полях саммита АТЭС в Бангкоке."Мы должны серьезно относиться к рациональным озабоченностям в сфере безопасности всех стран и способствовать мирному урегулированию разногласий и споров между странами посредством диалога и консультаций", - заявил китайский лидер, текст выступления которого распространило Центральное телевидение Китая.Си Цзиньпин также заявил о необходимости построения более справедливого и рационального международного порядка для обеспечения мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и за его пределами. По словам китайского лидера, необходимо всегда исходить из концепции общей, всеобъемлющей, устойчивой безопасности и уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран."Никто не должен вмешиваться во внутренние дела других стран, все должны уважать путь развития и общественный строй, выбранные народом каждой страны самостоятельно", - сказал он.
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в мире, си цзиньпин, китай, бангкок, атэс, саммит атэс
В мире, Си Цзиньпин, Китай, Бангкок, АТЭС, Саммит АТЭС
Лидер КНР заявил о необходимости урегулирования разногласий путем диалога
Лидер КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости урегулирования разногласий путем диалога
ПЕКИН, 18 ноя – РИА Новости. Необходимо серьезно относиться к рациональным озабоченностям в сфере безопасности всех стран и решать разногласия между странами посредством диалога, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин в своем выступлении на полях саммита АТЭС в Бангкоке.
"Мы должны серьезно относиться к рациональным озабоченностям в сфере безопасности всех стран и способствовать мирному урегулированию разногласий и споров между странами посредством диалога и консультаций", - заявил китайский лидер, текст выступления которого распространило Центральное телевидение Китая.
Си Цзиньпин также заявил о необходимости построения более справедливого и рационального международного порядка для обеспечения мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и за его пределами. По словам китайского лидера, необходимо всегда исходить из концепции общей, всеобъемлющей, устойчивой безопасности и уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран.
"Никто не должен вмешиваться во внутренние дела других стран, все должны уважать путь развития и общественный строй, выбранные народом каждой страны самостоятельно", - сказал он.