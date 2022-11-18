10:48 18.11.2022 (обновлено: 11:39 18.11.2022)
Запуск ракеты КНДР не представляет угроз для России, заявили в Госдуме
Депутат ГД Морозов: запуск ракеты КНДР в восточном направлении не несет угрозы для России
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкДепутат Госдумы РФ Олег Морозов
Депутат Госдумы РФ Олег Морозов. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. По отношению к России Северная Корея не демонстрирует никаких угроз, заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов, комментируя пуск КНДР ракеты в восточном направлении.
"По отношению к нам Северная Корея никаких угроз не демонстрирует", - сказал Морозов.
Кроме того, парламентарий отметил, что ядерная программа КНДР - ответ на агрессию США. По его словам, КНДР могла "постичь судьба Ирака".
"Но понятно, что эта программа - ответ на многолетнюю агрессию со стороны США и их сателлитов… И совершенно ясно, если бы не потенциальный ядерный щит, её давно постигла бы судьба Ирака", — добавил он.
Дальность полета ракеты составила 1000 километров, высота полета - 6000 километров, ракета летела по навесной траектории. Такая траектория означает более вертикальный пуск ракеты, что позволяет сократить расстояние полета. Согласно анализу министерства обороны Японии, при пуске по обычной траектории ракета могла пролететь 15 тысяч километров и достичь территории США. Полет продолжался 69 минут.
Змглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее в пятницу заявил журналистам, что Москва с тревогой следит за ситуацией на Корейском полуострове и ракетными пусками КНДР, отмечая, что США как будто бы испытывают терпение Пхеньяна.
Всего с начала года КНДР провела 34 ракетных пуска. Почти половина из них - 15 - приходится на период с 25 сентября, в том числе был проведен пуск баллистической ракеты средней дальности типа "Хвасон-12", которая пролетела над Японией, преодолев рекордные для КНДР 4,5 тысячи километров, высота полета составила 1000 километров.
В КНДР заявляют, что вся военная активность является ответом на "провокации" со стороны Южной Кореи, которая в последнее время проводит активные военные учения, как самостоятельно, так и совместно с США и Японией