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В МИД призвали отойти от конфронтации по ситуации с КНДР - РИА Новости, 18.11.2022
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В МИД призвали отойти от конфронтации по ситуации с КНДР
В МИД призвали отойти от конфронтации по ситуации с КНДР - РИА Новости, 18.11.2022
В МИД призвали отойти от конфронтации по ситуации с КНДР
США, возможно, комфортен эскалационный сценарий вокруг КНДР, но Москве - нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T10:26
2022-11-18T10:43
в мире
россия
сша
кндр (северная корея)
сергей рябков
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. США, возможно, комфортен эскалационный сценарий вокруг КНДР, но Москве - нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Если потребуется, изложим вновь нашу линию. Она выверена, логична и, по большому счету, неоспорима. Кто не хочет считаться с ней, демонстрируют, что у них иные приоритеты. И эскалационные сценарии, наверное, им комфортнее. Нам - нет", - сказал Рябков журналистам.
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сша
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в мире, россия, сша, кндр (северная корея), сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, США, КНДР (Северная Корея), Сергей Рябков, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
10:26 18.11.2022 (обновлено: 10:43 18.11.2022)
 
В МИД призвали отойти от конфронтации по ситуации с КНДР

Замглавы МИД Рябков выступил за дипломатический путь решения корейской проблемы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание министерства иностранных дел РФ
Здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. США, возможно, комфортен эскалационный сценарий вокруг КНДР, но Москве - нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Если потребуется, изложим вновь нашу линию. Она выверена, логична и, по большому счету, неоспорима. Кто не хочет считаться с ней, демонстрируют, что у них иные приоритеты. И эскалационные сценарии, наверное, им комфортнее. Нам - нет", - сказал Рябков журналистам.
Вид на площадь Ким Ир Сена в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
8 ноября, 00:31
СМИ: КНДР отвергла слухи о продаже оружия России
 
В миреРоссияСШАКНДР (Северная Корея)Сергей РябковМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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