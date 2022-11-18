https://ria.ru/20221118/kndr-1832398704.html
В МИД призвали отойти от конфронтации по ситуации с КНДР
В МИД призвали отойти от конфронтации по ситуации с КНДР - РИА Новости, 18.11.2022
В МИД призвали отойти от конфронтации по ситуации с КНДР
США, возможно, комфортен эскалационный сценарий вокруг КНДР, но Москве - нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T10:26
2022-11-18T10:26
2022-11-18T10:43
в мире
россия
сша
кндр (северная корея)
сергей рябков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152717/90/1527179098_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_1c0a3a4f2de1cb17dbfdcf79f7673988.jpg
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. США, возможно, комфортен эскалационный сценарий вокруг КНДР, но Москве - нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Если потребуется, изложим вновь нашу линию. Она выверена, логична и, по большому счету, неоспорима. Кто не хочет считаться с ней, демонстрируют, что у них иные приоритеты. И эскалационные сценарии, наверное, им комфортнее. Нам - нет", - сказал Рябков журналистам.
https://ria.ru/20221108/kndr-1829828011.html
россия
сша
кндр (северная корея)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152717/90/1527179098_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_3956494bc58b3760ef36e1b224015862.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, кндр (северная корея), сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, США, КНДР (Северная Корея), Сергей Рябков, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
10:26 18.11.2022 (обновлено: 10:43 18.11.2022)
В МИД призвали отойти от конфронтации по ситуации с КНДР
Замглавы МИД Рябков выступил за дипломатический путь решения корейской проблемы