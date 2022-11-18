https://ria.ru/20221118/kndr-1832398704.html

В МИД призвали отойти от конфронтации по ситуации с КНДР

В МИД призвали отойти от конфронтации по ситуации с КНДР - РИА Новости, 18.11.2022

В МИД призвали отойти от конфронтации по ситуации с КНДР

США, возможно, комфортен эскалационный сценарий вокруг КНДР, но Москве - нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T10:26

2022-11-18T10:26

2022-11-18T10:43

в мире

россия

сша

кндр (северная корея)

сергей рябков

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. США, возможно, комфортен эскалационный сценарий вокруг КНДР, но Москве - нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Если потребуется, изложим вновь нашу линию. Она выверена, логична и, по большому счету, неоспорима. Кто не хочет считаться с ней, демонстрируют, что у них иные приоритеты. И эскалационные сценарии, наверное, им комфортнее. Нам - нет", - сказал Рябков журналистам.

https://ria.ru/20221108/kndr-1829828011.html

россия

сша

кндр (северная корея)

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

в мире, россия, сша, кндр (северная корея), сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)