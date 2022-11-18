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США решительно осуждают запуск КНДР, заявили в Вашингтоне
США решительно осуждают запуск КНДР, заявили в Вашингтоне - РИА Новости, 18.11.2022
США решительно осуждают запуск КНДР, заявили в Вашингтоне
США решительно осуждают КНДР в связи с пуском баллистической ракеты большой дальности, который, по мнению Вашингтона, усиливает напряженность и может... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T08:20
2022-11-18T08:20
2022-11-18T08:56
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ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. США решительно осуждают КНДР в связи с пуском баллистической ракеты большой дальности, который, по мнению Вашингтона, усиливает напряженность и может дестабилизировать ситуацию с безопасностью в регионе, говорится в заявлении официального представителя совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон."Соединенные Штаты решительно осуждают Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР) за испытание баллистической ракеты большой дальности", - говорится в заявлении.Отмечается, что президент США проинформирован о ситуации, он и его команда нацбезопасности продолжат тесные консультации с союзниками и партнерами.По мнению Вашингтона, пуск баллистической ракеты стал "наглым нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН", он "понапрасну повышает напряженность и рискует дестабилизировать ситуацию с безопасностью в регионе".
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в мире, кндр (северная корея), джо байден, сша, оон
В мире, КНДР (Северная Корея), Джо Байден, США, ООН
08:20 18.11.2022 (обновлено: 08:56 18.11.2022)
США решительно осуждают запуск КНДР, заявили в Вашингтоне
Белый дом: США решительно осуждают КНДР в связи с новым запуском баллистической ракеты