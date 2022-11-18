МИД Китая призвал стороны к диалогу на фоне нового ракетного пуска КНДР
МИД Китая призвал стороны к диалогу и поддержанию мира на фоне нового ракетного пуска КНДР
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
ПЕКИН, 18 ноя – РИА Новости. Поддержание мира на Корейском полуострове отвечает интересам всех стран региона, Китай надеется, что соответствующие стороны решат имеющиеся разногласия путем содержательного диалога, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя новый ракетный пуск КНДР.
"Китайская сторона следит за развитием ситуации на полуострове. Поддержание мира и стабильности на Корейском полуострове и недопущение эскалации ситуации отвечает общим интересам региона", - заявила дипломат.
Мао Нин выразила надежду на то, что "все соответствующие стороны будут придерживаться курса на политическое урегулирование проблемы, решать соответствующие проблемы сбалансированным образом посредством содержательного диалога".
Дальность полета ракеты составила 1000 километров, высота полета - 6000 километров, ракета летела по навесной траектории. Такая траектория означает более вертикальный пуск ракеты, что позволяет сократить расстояние полета. Согласно анализу министерства обороны Японии, при пуске по обычной траектории ракета могла пролететь 15 тысяч километров и достичь территории США. Полет продолжался 69 минут.
Всего с начала года КНДР провела 34 ракетных пуска. Почти половина из них - 15 - приходится на период с 25 сентября, в том числе был проведен пуск баллистической ракеты средней дальности типа "Хвасон-12", которая пролетела над Японией, преодолев рекордные для КНДР 4,5 тысячи километров, высота полета составила 1000 километров.
В КНДР заявляют, что вся военная активность является ответом на "провокации" со стороны Южной Кореи, которая в последнее время проводит активные военные учения, как самостоятельно, так и совместно с США и Японией.
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