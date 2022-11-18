https://ria.ru/20221118/kitay-1832408228.html

МИД Китая призвал стороны к диалогу на фоне нового ракетного пуска КНДР

МИД Китая призвал стороны к диалогу на фоне нового ракетного пуска КНДР - РИА Новости, 18.11.2022

МИД Китая призвал стороны к диалогу на фоне нового ракетного пуска КНДР

Поддержание мира на Корейском полуострове отвечает интересам всех стран региона, Китай надеется, что соответствующие стороны решат имеющиеся разногласия путем... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T11:05

2022-11-18T11:05

2022-11-18T11:05

в мире

япония

корейский полуостров

китай

мид кнр

кндр (северная корея)

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ПЕКИН, 18 ноя – РИА Новости. Поддержание мира на Корейском полуострове отвечает интересам всех стран региона, Китай надеется, что соответствующие стороны решат имеющиеся разногласия путем содержательного диалога, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя новый ракетный пуск КНДР.Мао Нин выразила надежду на то, что "все соответствующие стороны будут придерживаться курса на политическое урегулирование проблемы, решать соответствующие проблемы сбалансированным образом посредством содержательного диалога".Северная Корея выпустила баллистическую межконтинентальную ракету в 10:14 (04:14 мск) в восточном направлении. В 11:23 (05:23 мск) она упала в 200 километрах от острова Осима около Хоккайдо в пределах исключительной экономической зоны Японии.Дальность полета ракеты составила 1000 километров, высота полета - 6000 километров, ракета летела по навесной траектории. Такая траектория означает более вертикальный пуск ракеты, что позволяет сократить расстояние полета. Согласно анализу министерства обороны Японии, при пуске по обычной траектории ракета могла пролететь 15 тысяч километров и достичь территории США. Полет продолжался 69 минут.Всего с начала года КНДР провела 34 ракетных пуска. Почти половина из них - 15 - приходится на период с 25 сентября, в том числе был проведен пуск баллистической ракеты средней дальности типа "Хвасон-12", которая пролетела над Японией, преодолев рекордные для КНДР 4,5 тысячи километров, высота полета составила 1000 километров.В КНДР заявляют, что вся военная активность является ответом на "провокации" со стороны Южной Кореи, которая в последнее время проводит активные военные учения, как самостоятельно, так и совместно с США и Японией.

https://ria.ru/20221118/knr-1832389612.html

https://ria.ru/20221118/kitay-1832251839.html

япония

корейский полуостров

китай

кндр (северная корея)

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в мире, япония, корейский полуостров, китай, мид кнр, кндр (северная корея)