20:03 18.11.2022 (обновлено: 20:10 18.11.2022)
Почти 2,8 тысячи казаков выполняют боевые задачи на Украине, заявил атаман
Атаман Власов: почти 2,8 тысяч кубанских казаков выполняют боевые задачи на Украине
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкБоец казачьего полка Народной милиции ЛНР ведет наблюдение на позиции на окраинах Красного Лимана в ДНР
Боец казачьего полка Народной милиции ЛНР ведет наблюдение на позиции на окраинах Красного Лимана в ДНР. Архивное фото
КРАСНОДАР, 18 ноя - РИА Новости. Войсковой атаман Александр Власов рассказал, что почти 2,8 тысячи представителей кубанского казачества находятся на территории проведения специальной военной операции на Украине.
Торжественная церемония отправки более 100 казаков в Донбасс прошла на территории центра подготовки Кубанского казачьего войска.
"Почти 2,8 тысяч казаков выполняют боевые задачи в составе бригады "Кубань", воинских частей и добровольческих отрядах на различных направлениях, противостоят нацистам со всего мира. Сотни лет кубанские казаки защищают рубежи Отечества и сражаются с врагами России, как и сейчас, участвуя в спецоперации. Возвращайтесь с победой, братья-казаки", – передает пресс-служба администрации края слова Власова.
Уточняется, что в течение двух недель опытные инструкторы проводили с казаками занятия по тактической, огневой, разведывательной, инженерной, военно-медицинской подготовке. А также военной топографии и вождению боевой техники.
Казаки экипированы, оснащены всем необходимым для участия в специальной военной операции. Многие из них уже имеют боевой опыт, все соответствуют требованиям военно-профессиональной подготовки, добавляют в пресс-службе.