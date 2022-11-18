https://ria.ru/20221118/kazaki-1832638546.html

Почти 2,8 тысячи казаков выполняют боевые задачи на Украине, заявил атаман

Почти 2,8 тысячи казаков выполняют боевые задачи на Украине, заявил атаман - РИА Новости, 18.11.2022

Почти 2,8 тысячи казаков выполняют боевые задачи на Украине, заявил атаман

Войсковой атаман Александр Власов рассказал, что почти 2,8 тысячи представителей кубанского казачества находятся на территории проведения специальной военной... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T20:03

2022-11-18T20:03

2022-11-18T20:10

специальная военная операция на украине

александр власов

украина

донбасс

россия

кубанское казачье войско

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820364864_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_16652b04c0fd774680027cc040856bab.jpg

КРАСНОДАР, 18 ноя - РИА Новости. Войсковой атаман Александр Власов рассказал, что почти 2,8 тысячи представителей кубанского казачества находятся на территории проведения специальной военной операции на Украине.Торжественная церемония отправки более 100 казаков в Донбасс прошла на территории центра подготовки Кубанского казачьего войска."Почти 2,8 тысяч казаков выполняют боевые задачи в составе бригады "Кубань", воинских частей и добровольческих отрядах на различных направлениях, противостоят нацистам со всего мира. Сотни лет кубанские казаки защищают рубежи Отечества и сражаются с врагами России, как и сейчас, участвуя в спецоперации. Возвращайтесь с победой, братья-казаки", – передает пресс-служба администрации края слова Власова.Уточняется, что в течение двух недель опытные инструкторы проводили с казаками занятия по тактической, огневой, разведывательной, инженерной, военно-медицинской подготовке. А также военной топографии и вождению боевой техники.Казаки экипированы, оснащены всем необходимым для участия в специальной военной операции. Многие из них уже имеют боевой опыт, все соответствуют требованиям военно-профессиональной подготовки, добавляют в пресс-службе.

https://ria.ru/20221027/kazaki-1827464673.html

https://ria.ru/20221103/pomosch-1829111378.html

украина

донбасс

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

александр власов, украина, донбасс, россия, кубанское казачье войско