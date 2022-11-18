https://ria.ru/20221118/katar-1832553144.html
Путин поговорил по телефону с эмиром Катара
Путин поговорил по телефону с эмиром Катара - РИА Новости, 18.11.2022
Путин поговорил по телефону с эмиром Катара
Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с эмиром Катара торгово-экономическое сотрудничество и совместные инвестиционные проекты, сообщает... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T17:04
2022-11-18T17:04
2022-11-18T17:15
катар
россия
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с эмиром Катара торгово-экономическое сотрудничество и совместные инвестиционные проекты, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Эмиром Государства Катар Тамимом Бен Хамадом Аль Тани. Обсуждены актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, включая дальнейшую реализацию совместных проектов в инвестиционной и инфраструктурной областях. Подтверждена взаимная заинтересованность в продолжении тесной координации в энергетической сфере - в том числе в целях обеспечения необходимого баланса и стабильности на глобальном газовом рынке", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221118/erdogan-1832445970.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
катар, россия, владимир путин, в мире
Катар, Россия, Владимир Путин, В мире
17:04 18.11.2022 (обновлено: 17:15 18.11.2022)
Путин поговорил по телефону с эмиром Катара
Путин обсудил по телефону с эмиром Катара Аль Тани торгово-экономическое сотрудничество