https://ria.ru/20221118/iran-1832584104.html

В Иране задержали террористическую группировку

В Иране задержали террористическую группировку - РИА Новости, 18.11.2022

В Иране задержали террористическую группировку

Правоохранительные органы Ирана задержали на северо-западе страны террористическую группировку, она пыталась ввезти в страну контрабандное оружие для... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T17:59

2022-11-18T17:59

2022-11-18T17:59

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Правоохранительные органы Ирана задержали на северо-западе страны террористическую группировку, она пыталась ввезти в страну контрабандное оружие для использования в беспорядках, передает агентство Tasnim."В Западном Азербайджане выявлены и задержаны все члены террористической группировки, связанной с беспорядками. Они планировали, нелегально провозя в страну оружие и боеприпасы и применяя их в беспорядках, создать угрозу безопасности в городах Ирана", – говорится в сообщении агентства.Агентство уточняет, что задержанные признались в намерениях применять оружие против сотрудников полиции и гражданского населения во время волнений. По информации агентства, ими непосредственно руководили иностранные террористические группировки и ряд антиправительственных элементов из западных стран.В Иране с середины сентября продолжаются массовые беспорядки и протесты в связи с гибелью молодой иранки Махсы Амини после того, как ее задержала полиция нравов. Уличные беспорядки проходят в основном в провинциях Гилян, Хузестан, Систан и Белуджистан, Тегеран и Курдистан. Власти Ирана обвиняют страны Запада в поддержке протестующих, которые в своих СМИ тиражируют сообщения подрывного, антииранского характера, а также с призывами свержения власти в Иране. Участники беспорядков совершают систематические нападения и убийства сотрудников сил безопасности – полиции, КСИР, а также членов одной из крупных военных структур – Басидж.В начале ноября участились случаи нападения на духовных лиц, настоятелей и иранских мечетей в периферийных провинциях страны. Правоохранительные органы проводят массовые задержания лиц, завербованных разведслужбами западных стран, Израиля и Саудовской Аравией, а также практически ежедневно конфисковывают партии оружия на границах страны, поставляющихся для участников беспорядков.Амини 13 сентября была задержана в Тегеране полицией нравов и отправлена для объяснительной беседы в один из центров "Фараджа", принадлежащих полицейскому управлению и войсковой разведке. В этом центре у девушки произошел сердечный приступ, после чего ее незамедлительно доставили в больницу. Через три дня она скончалась. Жители обвинили в смерти Махсы полицию нравов. Люди в разных городах страны начали собираться на улицах для протеста. В соцсетях были опубликованы видеозаписи, на которых девушки обрезают себе волосы и сжигают хиджаб или платок "русари", который, согласно законодательству, должен обязательно покрывать голову иранской женщины.

https://ria.ru/20221117/diplomatiya-1832112384.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, иран, тегеран (город), белуджистан