https://ria.ru/20221118/gruziya-1832501811.html
Саакашвили передал России стратегические энергокомпании после 2008 года
Саакашвили передал России стратегические энергокомпании после 2008 года - РИА Новости, 18.11.2022
Саакашвили передал России стратегические энергокомпании после 2008 года
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что после военного конфликта с Южной Осетией в августе 2008 года тогдашний президент Михаил Саакашвили и... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T15:05
2022-11-18T15:05
2022-11-18T15:05
михаил саакашвили
ираклий гарибашвили
россия
южная осетия
грузия
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ТБИЛИСИ, 18 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что после военного конфликта с Южной Осетией в августе 2008 года тогдашний президент Михаил Саакашвили и действующее руководство передали российской стороне стратегические энергокомпании."Помнит ли кто-нибудь, чтобы после августовской войны они (оппозиция - ред.) проводили кампанию с целью введения санкций? Конечно же нет. Этого не случилось. Помнит ли кто-нибудь, какую резолюцию они подписали после войны? Это была предательская, направленная против национальных интересов резолюция и текст, который является общедоступным документом... Вы являетесь представителями того государства, которое после августовской войны передало российским компаниям стратегические энергокомпании, объекты и стратегическую инфраструктуру… Тогдашний президент Саакашвили упразднил в одностороннем порядке визовый режим для россиян, лично встречался на границе с русскими туристами и просил их приехать в Грузию", - заявил премьер в ответ на вопрос оппозиционеров о том, какие меры против России приняла правящая партия "Грузинская мечта" в связи с конфликтом на Украине.Премьер напомнил, что тогдашние члены правительства в знак оправдания повторяли фразу, что "русские деньги не пахнут".Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что не собираются присоединяться к санкциям против России, которые были введены Западом из-за военной операции на Украине.Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.
https://ria.ru/20221118/gruziya-1832498971.html
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михаил саакашвили, ираклий гарибашвили, россия, южная осетия, грузия
Михаил Саакашвили, Ираклий Гарибашвили, Россия, Южная Осетия, Грузия
Саакашвили передал России стратегические энергокомпании после 2008 года
Саакашвили передал России стратегические энергокомпании после конфликта в Южной Осетии
ТБИЛИСИ, 18 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что после военного конфликта с Южной Осетией в августе 2008 года тогдашний президент Михаил Саакашвили и действующее руководство передали российской стороне стратегические энергокомпании.
"Помнит ли кто-нибудь, чтобы после августовской войны они (оппозиция - ред.) проводили кампанию с целью введения санкций? Конечно же нет. Этого не случилось. Помнит ли кто-нибудь, какую резолюцию они подписали после войны? Это была предательская, направленная против национальных интересов резолюция и текст, который является общедоступным документом... Вы являетесь представителями того государства, которое после августовской войны передало российским компаниям стратегические энергокомпании, объекты и стратегическую инфраструктуру… Тогдашний президент Саакашвили упразднил в одностороннем порядке визовый режим для россиян, лично встречался на границе с русскими туристами и просил их приехать в Грузию", - заявил премьер в ответ на вопрос оппозиционеров о том, какие меры против России приняла правящая партия "Грузинская мечта" в связи с конфликтом на Украине
.
Премьер напомнил, что тогдашние члены правительства в знак оправдания повторяли фразу, что "русские деньги не пахнут".
Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что не собираются присоединяться к санкциям против России, которые были введены Западом из-за военной операции на Украине.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.
Москва
26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии
и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.