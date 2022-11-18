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Саакашвили передал России стратегические энергокомпании после 2008 года - РИА Новости, 18.11.2022
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Саакашвили передал России стратегические энергокомпании после 2008 года
Саакашвили передал России стратегические энергокомпании после 2008 года - РИА Новости, 18.11.2022
Саакашвили передал России стратегические энергокомпании после 2008 года
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что после военного конфликта с Южной Осетией в августе 2008 года тогдашний президент Михаил Саакашвили и... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T15:05
2022-11-18T15:05
михаил саакашвили
ираклий гарибашвили
россия
южная осетия
грузия
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ТБИЛИСИ, 18 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что после военного конфликта с Южной Осетией в августе 2008 года тогдашний президент Михаил Саакашвили и действующее руководство передали российской стороне стратегические энергокомпании."Помнит ли кто-нибудь, чтобы после августовской войны они (оппозиция - ред.) проводили кампанию с целью введения санкций? Конечно же нет. Этого не случилось. Помнит ли кто-нибудь, какую резолюцию они подписали после войны? Это была предательская, направленная против национальных интересов резолюция и текст, который является общедоступным документом... Вы являетесь представителями того государства, которое после августовской войны передало российским компаниям стратегические энергокомпании, объекты и стратегическую инфраструктуру… Тогдашний президент Саакашвили упразднил в одностороннем порядке визовый режим для россиян, лично встречался на границе с русскими туристами и просил их приехать в Грузию", - заявил премьер в ответ на вопрос оппозиционеров о том, какие меры против России приняла правящая партия "Грузинская мечта" в связи с конфликтом на Украине.Премьер напомнил, что тогдашние члены правительства в знак оправдания повторяли фразу, что "русские деньги не пахнут".Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что не собираются присоединяться к санкциям против России, которые были введены Западом из-за военной операции на Украине.Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.
https://ria.ru/20221118/gruziya-1832498971.html
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михаил саакашвили, ираклий гарибашвили, россия, южная осетия, грузия
Михаил Саакашвили, Ираклий Гарибашвили, Россия, Южная Осетия, Грузия
15:05 18.11.2022
 
Саакашвили передал России стратегические энергокомпании после 2008 года

Саакашвили передал России стратегические энергокомпании после конфликта в Южной Осетии

© AP Photo / Czarek SokolowskiМихаил Саакашвили
Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Михаил Саакашвили. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 18 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что после военного конфликта с Южной Осетией в августе 2008 года тогдашний президент Михаил Саакашвили и действующее руководство передали российской стороне стратегические энергокомпании.
"Помнит ли кто-нибудь, чтобы после августовской войны они (оппозиция - ред.) проводили кампанию с целью введения санкций? Конечно же нет. Этого не случилось. Помнит ли кто-нибудь, какую резолюцию они подписали после войны? Это была предательская, направленная против национальных интересов резолюция и текст, который является общедоступным документом... Вы являетесь представителями того государства, которое после августовской войны передало российским компаниям стратегические энергокомпании, объекты и стратегическую инфраструктуру… Тогдашний президент Саакашвили упразднил в одностороннем порядке визовый режим для россиян, лично встречался на границе с русскими туристами и просил их приехать в Грузию", - заявил премьер в ответ на вопрос оппозиционеров о том, какие меры против России приняла правящая партия "Грузинская мечта" в связи с конфликтом на Украине.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
Вчера, 14:59Специальная военная операция на Украине
Премьер Грузии рассказал, что Киев просил Тбилиси открыть второй фронт
Премьер напомнил, что тогдашние члены правительства в знак оправдания повторяли фразу, что "русские деньги не пахнут".
Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что не собираются присоединяться к санкциям против России, которые были введены Западом из-за военной операции на Украине.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.
Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в суде Киева - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
15 ноября, 08:00
"Саакашвили — все". Грузию готовят к сложному выбору
 
Михаил СаакашвилиИраклий ГарибашвилиРоссияЮжная ОсетияГрузия
 
 
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