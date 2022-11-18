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Оппозиция мешает европейскому курсу Грузии, заявил премьер Гарибашвили - РИА Новости, 18.11.2022
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Оппозиция мешает европейскому курсу Грузии, заявил премьер Гарибашвили
Оппозиция мешает европейскому курсу Грузии, заявил премьер Гарибашвили - РИА Новости, 18.11.2022
Оппозиция мешает европейскому курсу Грузии, заявил премьер Гарибашвили
Правящая в Грузии партия "Грузинская мечта" делала все для того, чтобы страна получила статус кандидата в члены ЕС, в то время как оппозиция приложила все... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T14:37
2022-11-18T14:37
в мире
ираклий гарибашвили
бидзина иванишвили
евросоюз
грузия
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ТБИЛИСИ, 18 ноя - РИА Новости. Правящая в Грузии партия "Грузинская мечта" делала все для того, чтобы страна получила статус кандидата в члены ЕС, в то время как оппозиция приложила все усилия, что бы страна его не получила, заявил в пятницу премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили во время выступления в парламенте."Я вам очень кратко рассказал, что соглашение об ассоциации, свободная торговля, безвизовый режим, европейская перспектива – это все сделала "Грузинская мечта". "Грузинская мечта" сделала все, чтобы мы получили статус кандидата. Вы (оппозиция - ред.) сделали все, чтобы мы статус кандидата не получили. Это был заговор и это саботаж против собственной страны. Вы все замешаны в этом", - заявил премьер.По его словам, придя к власти 1 октября 2012 года, "Грузинская мечта" смогла положить конец "уродливой системе, псевдодемократической и фактически полностью деградировавшей по своему содержанию"."После того, как эта система была разрушена "Грузинской мечтой" во главе с Бидзиной Иванишвили, мы должны с большой гордостью отметить, что с момента восстановления независимости страны мы сделали больше всего на этом пути, который называется путем европейской интеграции", - сказал Гарибашвили.Глава правительства также заявил, что Грузия в процессе евроинтеграции опережает Молдавию и Украину, которым ранее предоставили статус кандидата в члены ЕС. Отказ в предоставлении такого статуса Грузии со стороны ЕС он назвал политическим решением.Ранее главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. По словам президента Европейского совета Шарля Мишеля, Совет ЕС принял решение признать европейскую перспективу Грузии и готов предоставить ей статус, как только будут выполнены намеченные приоритеты из 12 пунктов.
https://ria.ru/20221115/gruziya-1831427166.html
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в мире, ираклий гарибашвили, бидзина иванишвили, евросоюз, грузия
В мире, Ираклий Гарибашвили, Бидзина Иванишвили, Евросоюз, Грузия
14:37 18.11.2022
 
Оппозиция мешает европейскому курсу Грузии, заявил премьер Гарибашвили

Премьер Грузии Гарибашвили: оппозиция противодействует европейским устремлениям страны

© AP Photo / Markus SchreiberПремьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 18 ноя - РИА Новости. Правящая в Грузии партия "Грузинская мечта" делала все для того, чтобы страна получила статус кандидата в члены ЕС, в то время как оппозиция приложила все усилия, что бы страна его не получила, заявил в пятницу премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили во время выступления в парламенте.
"Я вам очень кратко рассказал, что соглашение об ассоциации, свободная торговля, безвизовый режим, европейская перспектива – это все сделала "Грузинская мечта". "Грузинская мечта" сделала все, чтобы мы получили статус кандидата. Вы (оппозиция - ред.) сделали все, чтобы мы статус кандидата не получили. Это был заговор и это саботаж против собственной страны. Вы все замешаны в этом", - заявил премьер.
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По его словам, придя к власти 1 октября 2012 года, "Грузинская мечта" смогла положить конец "уродливой системе, псевдодемократической и фактически полностью деградировавшей по своему содержанию".
"После того, как эта система была разрушена "Грузинской мечтой" во главе с Бидзиной Иванишвили, мы должны с большой гордостью отметить, что с момента восстановления независимости страны мы сделали больше всего на этом пути, который называется путем европейской интеграции", - сказал Гарибашвили.
Глава правительства также заявил, что Грузия в процессе евроинтеграции опережает Молдавию и Украину, которым ранее предоставили статус кандидата в члены ЕС. Отказ в предоставлении такого статуса Грузии со стороны ЕС он назвал политическим решением.
Ранее главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. По словам президента Европейского совета Шарля Мишеля, Совет ЕС принял решение признать европейскую перспективу Грузии и готов предоставить ей статус, как только будут выполнены намеченные приоритеты из 12 пунктов.
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