Оппозиция мешает европейскому курсу Грузии, заявил премьер Гарибашвили
Премьер Грузии Гарибашвили: оппозиция противодействует европейским устремлениям страны
© AP Photo / Markus SchreiberПремьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили
© AP Photo / Markus Schreiber
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 18 ноя - РИА Новости. Правящая в Грузии партия "Грузинская мечта" делала все для того, чтобы страна получила статус кандидата в члены ЕС, в то время как оппозиция приложила все усилия, что бы страна его не получила, заявил в пятницу премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили во время выступления в парламенте.
"Я вам очень кратко рассказал, что соглашение об ассоциации, свободная торговля, безвизовый режим, европейская перспектива – это все сделала "Грузинская мечта". "Грузинская мечта" сделала все, чтобы мы получили статус кандидата. Вы (оппозиция - ред.) сделали все, чтобы мы статус кандидата не получили. Это был заговор и это саботаж против собственной страны. Вы все замешаны в этом", - заявил премьер.
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По его словам, придя к власти 1 октября 2012 года, "Грузинская мечта" смогла положить конец "уродливой системе, псевдодемократической и фактически полностью деградировавшей по своему содержанию".
"После того, как эта система была разрушена "Грузинской мечтой" во главе с Бидзиной Иванишвили, мы должны с большой гордостью отметить, что с момента восстановления независимости страны мы сделали больше всего на этом пути, который называется путем европейской интеграции", - сказал Гарибашвили.
Ранее главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. По словам президента Европейского совета Шарля Мишеля, Совет ЕС принял решение признать европейскую перспективу Грузии и готов предоставить ей статус, как только будут выполнены намеченные приоритеты из 12 пунктов.