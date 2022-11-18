Рейтинг@Mail.ru
Греция уменьшила потребление газа на 18 процентов в годовом исчислении - РИА Новости, 18.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221118/gretsiya-1832500624.html
Греция уменьшила потребление газа на 18 процентов в годовом исчислении
Греция уменьшила потребление газа на 18 процентов в годовом исчислении - РИА Новости, 18.11.2022
Греция уменьшила потребление газа на 18 процентов в годовом исчислении
Греция добилась снижения потребления газа на 18% в годовом исчислении, сообщил министр окружающей среды и энергетики Костас Скрекас на заседании политической... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T15:04
2022-11-18T15:04
владимир путин
россия
греция
лиссабон (город)
еврокомиссия
евросоюз
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814576127_0:0:2623:1475_1920x0_80_0_0_aeebc04a283e1e10414c3bb5db0a3175.jpg
АФИНЫ, 18 окт – РИА Новости. Греция добилась снижения потребления газа на 18% в годовом исчислении, сообщил министр окружающей среды и энергетики Костас Скрекас на заседании политической ассамблеи, организованной Европейской народной партией (ЕНП). Его заявление распространила пресс-служба минэнерго.Ассамблея прошла в Лиссабоне 17 ноября, Скрекас выступил в дебатах об энергетической безопасности европейских потребителей и смягчении последствий международного энергетического кризиса."Национальный спрос на природный газ снизился на 18% в годовом исчислении и на 34% за последние три месяца по сравнению с прошлым годом", - сообщил Скрекас."Мы добились уменьшения спроса на электроэнергию до 13% на месячной базе", - сказал министр.Скрекас сказал, что нынешняя структура рынка электроэнергии должна быть пересмотрена, поскольку она не может одновременно служить зеленому переходу и социальной сплоченности.Еврокомиссия рекомендовала снизить спрос на газ в ЕС до конца марта следующего года на 15%. ЕК также рекомендует снизить общий спрос на электроэнергию в государствах ЕС минимум на 10% до 31 марта 2023 года.Правительство Греции потребовало от государственных организаций и учреждений и муниципалитетов на 10% сократить потребление энергии. Оно также призвало граждан экономить электроэнергию.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20221116/gaz-1832050760.html
https://ria.ru/20221117/gaz-1832221458.html
https://ria.ru/20221117/gaz-1832183757.html
россия
греция
лиссабон (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814576127_111:0:2396:1714_1920x0_80_0_0_6983ab054bd1b5c1041705f7a018fada.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, греция, лиссабон (город), еврокомиссия, евросоюз, в мире
Владимир Путин, Россия, Греция, Лиссабон (город), Еврокомиссия, Евросоюз, В мире
15:04 18.11.2022
 
Греция уменьшила потребление газа на 18 процентов в годовом исчислении

Министр Скрекас: Греция уменьшила потребление газа на 18 процентов в годовом исчислении

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкТрубопровод для транспортировки газа
Трубопровод для транспортировки газа - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Трубопровод для транспортировки газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 18 окт – РИА Новости. Греция добилась снижения потребления газа на 18% в годовом исчислении, сообщил министр окружающей среды и энергетики Костас Скрекас на заседании политической ассамблеи, организованной Европейской народной партией (ЕНП). Его заявление распространила пресс-служба минэнерго.
Ассамблея прошла в Лиссабоне 17 ноября, Скрекас выступил в дебатах об энергетической безопасности европейских потребителей и смягчении последствий международного энергетического кризиса.
Центрально-европейский газовый хаб - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
16 ноября, 19:43
Цены на газ в Европе опустились ниже 1180 долларов за тысячу кубов
"Национальный спрос на природный газ снизился на 18% в годовом исчислении и на 34% за последние три месяца по сравнению с прошлым годом", - сообщил Скрекас.
"Мы добились уменьшения спроса на электроэнергию до 13% на месячной базе", - сказал министр.
Скрекас сказал, что нынешняя структура рынка электроэнергии должна быть пересмотрена, поскольку она не может одновременно служить зеленому переходу и социальной сплоченности.
Включенная газовая конфорка - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
17 ноября, 15:15
Глава Минобороны Эстонии заявил, что его счет за газ вырос в 15 раз
Еврокомиссия рекомендовала снизить спрос на газ в ЕС до конца марта следующего года на 15%. ЕК также рекомендует снизить общий спрос на электроэнергию в государствах ЕС минимум на 10% до 31 марта 2023 года.
Правительство Греции потребовало от государственных организаций и учреждений и муниципалитетов на 10% сократить потребление энергии. Оно также призвало граждан экономить электроэнергию.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Газовый хаб - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
17 ноября, 13:16
Сербия получит дополнительные два миллиона кубометров российского газа
 
Владимир ПутинРоссияГрецияЛиссабон (город)ЕврокомиссияЕвросоюзВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала