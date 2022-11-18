https://ria.ru/20221118/gretsiya-1832500624.html

Греция уменьшила потребление газа на 18 процентов в годовом исчислении

Греция уменьшила потребление газа на 18 процентов в годовом исчислении - РИА Новости, 18.11.2022

Греция уменьшила потребление газа на 18 процентов в годовом исчислении

Греция добилась снижения потребления газа на 18% в годовом исчислении, сообщил министр окружающей среды и энергетики Костас Скрекас на заседании политической... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T15:04

2022-11-18T15:04

2022-11-18T15:04

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АФИНЫ, 18 окт – РИА Новости. Греция добилась снижения потребления газа на 18% в годовом исчислении, сообщил министр окружающей среды и энергетики Костас Скрекас на заседании политической ассамблеи, организованной Европейской народной партией (ЕНП). Его заявление распространила пресс-служба минэнерго.Ассамблея прошла в Лиссабоне 17 ноября, Скрекас выступил в дебатах об энергетической безопасности европейских потребителей и смягчении последствий международного энергетического кризиса."Национальный спрос на природный газ снизился на 18% в годовом исчислении и на 34% за последние три месяца по сравнению с прошлым годом", - сообщил Скрекас."Мы добились уменьшения спроса на электроэнергию до 13% на месячной базе", - сказал министр.Скрекас сказал, что нынешняя структура рынка электроэнергии должна быть пересмотрена, поскольку она не может одновременно служить зеленому переходу и социальной сплоченности.Еврокомиссия рекомендовала снизить спрос на газ в ЕС до конца марта следующего года на 15%. ЕК также рекомендует снизить общий спрос на электроэнергию в государствах ЕС минимум на 10% до 31 марта 2023 года.Правительство Греции потребовало от государственных организаций и учреждений и муниципалитетов на 10% сократить потребление энергии. Оно также призвало граждан экономить электроэнергию.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20221116/gaz-1832050760.html

https://ria.ru/20221117/gaz-1832221458.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

владимир путин, россия, греция, лиссабон (город), еврокомиссия, евросоюз, в мире