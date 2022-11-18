Греция уменьшила потребление газа на 18 процентов в годовом исчислении
Министр Скрекас: Греция уменьшила потребление газа на 18 процентов в годовом исчислении
Трубопровод для транспортировки газа. Архивное фото
АФИНЫ, 18 окт – РИА Новости. Греция добилась снижения потребления газа на 18% в годовом исчислении, сообщил министр окружающей среды и энергетики Костас Скрекас на заседании политической ассамблеи, организованной Европейской народной партией (ЕНП). Его заявление распространила пресс-служба минэнерго.
Ассамблея прошла в Лиссабоне 17 ноября, Скрекас выступил в дебатах об энергетической безопасности европейских потребителей и смягчении последствий международного энергетического кризиса.
"Национальный спрос на природный газ снизился на 18% в годовом исчислении и на 34% за последние три месяца по сравнению с прошлым годом", - сообщил Скрекас.
"Мы добились уменьшения спроса на электроэнергию до 13% на месячной базе", - сказал министр.
Скрекас сказал, что нынешняя структура рынка электроэнергии должна быть пересмотрена, поскольку она не может одновременно служить зеленому переходу и социальной сплоченности.
Еврокомиссия рекомендовала снизить спрос на газ в ЕС до конца марта следующего года на 15%. ЕК также рекомендует снизить общий спрос на электроэнергию в государствах ЕС минимум на 10% до 31 марта 2023 года.
Правительство Греции потребовало от государственных организаций и учреждений и муниципалитетов на 10% сократить потребление энергии. Оно также призвало граждан экономить электроэнергию.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.