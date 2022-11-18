https://ria.ru/20221118/gololed-1832466474.html

В Воронежской области объявили штормовое предупреждение

В Воронежской области объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 18.11.2022

В Воронежской области объявили штормовое предупреждение

Спасатели объявили в Воронежской области на субботу штормовое предупреждение из-за сильного гололеда. РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T13:28

2022-11-18T13:28

2022-11-18T13:28

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ВОРОНЕЖ, 18 ноя - РИА Новости. Спасатели объявили в Воронежской области на субботу штормовое предупреждение из-за сильного гололеда.С ночи четверга и до утра пятницы в регионе шел снег, местами - снег с дождем."От Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды получено "Штормпредупреждение": в период с 6 часов (мск) до 18 часов (мск) 19 ноября 2022 года местами по Воронежской области ожидается опасное метеорологическое явление – сильный гололед", - сообщает в пятницу ГУМЧС.По данным воронежского гидрометцентра, в ночь на субботу в регионе будет до 6 градусов мороза, днем - до минус 1 и дождь со снегом.Спасатели просят автомобилистов "неукоснительно соблюдать ПДД, произвести замену шин на зимние и крайне внимательно вести себя за рулем". Пешеходов, особенно пожилых людей, спасатели просят передвигаться с осторожностью.Сейчас в Воронеже 2 градуса мороза, без осадков.

https://ria.ru/20221118/snegopad-1832388606.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

погода, воронежская область, воронеж, россия, общество