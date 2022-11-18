https://ria.ru/20221118/gololed-1832466474.html
В Воронежской области объявили штормовое предупреждение
В Воронежской области объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 18.11.2022
В Воронежской области объявили штормовое предупреждение
Спасатели объявили в Воронежской области на субботу штормовое предупреждение из-за сильного гололеда. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T13:28
2022-11-18T13:28
2022-11-18T13:28
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ВОРОНЕЖ, 18 ноя - РИА Новости. Спасатели объявили в Воронежской области на субботу штормовое предупреждение из-за сильного гололеда.С ночи четверга и до утра пятницы в регионе шел снег, местами - снег с дождем."От Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды получено "Штормпредупреждение": в период с 6 часов (мск) до 18 часов (мск) 19 ноября 2022 года местами по Воронежской области ожидается опасное метеорологическое явление – сильный гололед", - сообщает в пятницу ГУМЧС.По данным воронежского гидрометцентра, в ночь на субботу в регионе будет до 6 градусов мороза, днем - до минус 1 и дождь со снегом.Спасатели просят автомобилистов "неукоснительно соблюдать ПДД, произвести замену шин на зимние и крайне внимательно вести себя за рулем". Пешеходов, особенно пожилых людей, спасатели просят передвигаться с осторожностью.Сейчас в Воронеже 2 градуса мороза, без осадков.
https://ria.ru/20221118/snegopad-1832388606.html
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РИА Новости
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погода, воронежская область, воронеж, россия, общество
Погода, Воронежская область, Воронеж, Россия, Общество
В Воронежской области объявили штормовое предупреждение
Спасатели объявили в Воронежской области штормовое предупреждение из-за гололеда
ВОРОНЕЖ, 18 ноя - РИА Новости.
Спасатели объявили в Воронежской области на субботу штормовое предупреждение
из-за сильного гололеда.
С ночи четверга и до утра пятницы в регионе шел снег, местами - снег с дождем.
"От Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды получено "Штормпредупреждение": в период с 6 часов (мск) до 18 часов (мск) 19 ноября 2022 года местами по Воронежской области ожидается опасное метеорологическое явление – сильный гололед", - сообщает в пятницу ГУМЧС.
По данным воронежского гидрометцентра, в ночь на субботу в регионе будет до 6 градусов мороза, днем - до минус 1 и дождь со снегом.
Спасатели просят автомобилистов "неукоснительно соблюдать ПДД, произвести замену шин на зимние и крайне внимательно вести себя за рулем". Пешеходов, особенно пожилых людей, спасатели просят передвигаться с осторожностью.
Сейчас в Воронеже
2 градуса мороза, без осадков.