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В Воронежской области объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 18.11.2022
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В Воронежской области объявили штормовое предупреждение
В Воронежской области объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 18.11.2022
В Воронежской области объявили штормовое предупреждение
Спасатели объявили в Воронежской области на субботу штормовое предупреждение из-за сильного гололеда. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T13:28
2022-11-18T13:28
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ВОРОНЕЖ, 18 ноя - РИА Новости. Спасатели объявили в Воронежской области на субботу штормовое предупреждение из-за сильного гололеда.С ночи четверга и до утра пятницы в регионе шел снег, местами - снег с дождем."От Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды получено "Штормпредупреждение": в период с 6 часов (мск) до 18 часов (мск) 19 ноября 2022 года местами по Воронежской области ожидается опасное метеорологическое явление – сильный гололед", - сообщает в пятницу ГУМЧС.По данным воронежского гидрометцентра, в ночь на субботу в регионе будет до 6 градусов мороза, днем - до минус 1 и дождь со снегом.Спасатели просят автомобилистов "неукоснительно соблюдать ПДД, произвести замену шин на зимние и крайне внимательно вести себя за рулем". Пешеходов, особенно пожилых людей, спасатели просят передвигаться с осторожностью.Сейчас в Воронеже 2 градуса мороза, без осадков.
https://ria.ru/20221118/snegopad-1832388606.html
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погода, воронежская область, воронеж, россия, общество
Погода, Воронежская область, Воронеж, Россия, Общество
13:28 18.11.2022
 
В Воронежской области объявили штормовое предупреждение

Спасатели объявили в Воронежской области штормовое предупреждение из-за гололеда

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкСнегоуборочная машина обрабатывает улицу противогололедным (ПГМ) средством
Снегоуборочная машина обрабатывает улицу противогололедным (ПГМ) средством - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Снегоуборочная машина обрабатывает улицу противогололедным (ПГМ) средством. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 18 ноя - РИА Новости. Спасатели объявили в Воронежской области на субботу штормовое предупреждение из-за сильного гололеда.
С ночи четверга и до утра пятницы в регионе шел снег, местами - снег с дождем.
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"От Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды получено "Штормпредупреждение": в период с 6 часов (мск) до 18 часов (мск) 19 ноября 2022 года местами по Воронежской области ожидается опасное метеорологическое явление – сильный гололед", - сообщает в пятницу ГУМЧС.
По данным воронежского гидрометцентра, в ночь на субботу в регионе будет до 6 градусов мороза, днем - до минус 1 и дождь со снегом.
Спасатели просят автомобилистов "неукоснительно соблюдать ПДД, произвести замену шин на зимние и крайне внимательно вести себя за рулем". Пешеходов, особенно пожилых людей, спасатели просят передвигаться с осторожностью.
Сейчас в Воронеже 2 градуса мороза, без осадков.
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