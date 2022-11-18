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АО "Глонасс" сменило гендиректора - РИА Новости, 18.11.2022
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АО "Глонасс" сменило гендиректора
АО "Глонасс" сменило гендиректора - РИА Новости, 18.11.2022
АО "Глонасс" сменило гендиректора
Генеральным директором акционерного общества "Глонасс" назначен Алексей Райкевич, ранее занимавшийся инновационными проектами в "Роснано" и АФК "Система",... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T12:34
2022-11-18T12:38
россия
экономика
афк "система"
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
глонасс (система навигации)
роснано
министерство транспорта рф (минтранс россии)
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Генеральным директором акционерного общества "Глонасс" назначен Алексей Райкевич, ранее занимавшийся инновационными проектами в "Роснано" и АФК "Система", говорится в сообщении Минтранса РФ."Распоряжением Росимущества от 17 ноября генеральным директором акционерного общества "Глонасс" назначен Райкевич Алексей Анатольевич", - сказано в сообщении.На этом посту он сменил Игоря Милашевского, который возглавлял компанию с июля 2018 года.В новой должности Райкевич будет курировать вопросы функционирования и развития государственной автоматизированной информационной системы экстренного реагирования при авариях "Эра-Глонасс", отметили в министерстве. АО "Глонасс" является оператором этой системы.Ранее Райкевич занимался инновационными проектами, включая внедрение отечественного софта и беспилотников, в АО "Роснано" и ПАО АФК "Система". Имеет опыт работы в инвестиционной сфере в таких компаниях как ФК "Открытие" и ГК "Тройка Диалог".
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россия, экономика, афк "система", федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), глонасс (система навигации), роснано, министерство транспорта рф (минтранс россии)
Россия, Экономика, АФК "Система", Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество), ГЛОНАСС (система навигации), Роснано, Министерство транспорта РФ (Минтранс России)
12:34 18.11.2022 (обновлено: 12:38 18.11.2022)
 
АО "Глонасс" сменило гендиректора

Алексей Райкевич стал генеральным директором АО "Глонасс"

© Фото : Министерство транспорта РФАлексей Райкевич
Алексей Райкевич - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© Фото : Министерство транспорта РФ
Алексей Райкевич
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Генеральным директором акционерного общества "Глонасс" назначен Алексей Райкевич, ранее занимавшийся инновационными проектами в "Роснано" и АФК "Система", говорится в сообщении Минтранса РФ.
"Распоряжением Росимущества от 17 ноября генеральным директором акционерного общества "Глонасс" назначен Райкевич Алексей Анатольевич", - сказано в сообщении.
На этом посту он сменил Игоря Милашевского, который возглавлял компанию с июля 2018 года.
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В новой должности Райкевич будет курировать вопросы функционирования и развития государственной автоматизированной информационной системы экстренного реагирования при авариях "Эра-Глонасс", отметили в министерстве. АО "Глонасс" является оператором этой системы.
Ранее Райкевич занимался инновационными проектами, включая внедрение отечественного софта и беспилотников, в АО "Роснано" и ПАО АФК "Система". Имеет опыт работы в инвестиционной сфере в таких компаниях как ФК "Открытие" и ГК "Тройка Диалог".
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РоссияЭкономикаАФК "Система"Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)ГЛОНАСС (система навигации)РоснаноМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)
 
 
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