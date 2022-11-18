https://ria.ru/20221118/glonass-1832436719.html

АО "Глонасс" сменило гендиректора

АО "Глонасс" сменило гендиректора - РИА Новости, 18.11.2022

АО "Глонасс" сменило гендиректора

Генеральным директором акционерного общества "Глонасс" назначен Алексей Райкевич, ранее занимавшийся инновационными проектами в "Роснано" и АФК "Система",... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T12:34

2022-11-18T12:34

2022-11-18T12:38

россия

экономика

афк "система"

федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)

глонасс (система навигации)

роснано

министерство транспорта рф (минтранс россии)

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Генеральным директором акционерного общества "Глонасс" назначен Алексей Райкевич, ранее занимавшийся инновационными проектами в "Роснано" и АФК "Система", говорится в сообщении Минтранса РФ."Распоряжением Росимущества от 17 ноября генеральным директором акционерного общества "Глонасс" назначен Райкевич Алексей Анатольевич", - сказано в сообщении.На этом посту он сменил Игоря Милашевского, который возглавлял компанию с июля 2018 года.В новой должности Райкевич будет курировать вопросы функционирования и развития государственной автоматизированной информационной системы экстренного реагирования при авариях "Эра-Глонасс", отметили в министерстве. АО "Глонасс" является оператором этой системы.Ранее Райкевич занимался инновационными проектами, включая внедрение отечественного софта и беспилотников, в АО "Роснано" и ПАО АФК "Система". Имеет опыт работы в инвестиционной сфере в таких компаниях как ФК "Открытие" и ГК "Тройка Диалог".

https://ria.ru/20221117/sputnik-1832166642.html

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россия, экономика, афк "система", федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), глонасс (система навигации), роснано, министерство транспорта рф (минтранс россии)