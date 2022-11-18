https://ria.ru/20221118/germaniya-1832658813.html

В Германии рассказали о неожиданной проблеме в украинской армии

В Германии рассказали о неожиданной проблеме в украинской армии - РИА Новости, 18.11.2022

В Германии рассказали о неожиданной проблеме в украинской армии

Поставленные украинской армии немецкие гаубицы Panzerhaubitze 2000 не могут стрелять из-за нехватки запчастей, написал Spiegel, назвав эту проблему неожиданной. РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T21:35

2022-11-18T21:35

2022-11-18T21:48

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Поставленные украинской армии немецкие гаубицы Panzerhaubitze 2000 не могут стрелять из-за нехватки запчастей, написал Spiegel, назвав эту проблему неожиданной."После поставки в общей сложности 14 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 министерство обороны не успело вовремя заказать разнообразные наборы запасных частей для регулярного технического обслуживания систем вооружения и их поддержания в боеготовности", — говорится в статье.По данным СМИ, из-за нехватки расходных материалов одну из гаубиц даже пришлось разобрать на детали для других орудий.В бундесвере еще летом предупреждали о длительных сроках поставки некоторых запчастей, однако соответствующее распоряжение так и не поступило, говорится в статье.Ранее глава оборонного ведомства Германии Кристина Ламбрехт заявила, что на территории Словакии появится центр по восстановлению поставляемого Украине западного оружия.Глава МИД Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине, говорил, что страны Запада, поддерживающие киевский режим, становятся стороной конфликта. Он также отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221118/ssha-1832537086.html

https://ria.ru/20221118/filippo-1832498748.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, кристина ламбрехт, германия, украина, россия