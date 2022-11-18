https://ria.ru/20221118/germaniya-1832512046.html

В ФРГ приговорили к заключению офицера бундесвера по обвинению в шпионаже

В ФРГ приговорили к заключению офицера бундесвера по обвинению в шпионаже - РИА Новости, 18.11.2022

В ФРГ приговорили к заключению офицера бундесвера по обвинению в шпионаже

Суд города Дюссельдорф приговорил к одному году и девяти месяцам условного срока офицера бундесвера (вооруженные силы ФРГ) в отставке, обвиняемого в шпионской... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T15:26

2022-11-18T15:26

2022-11-18T15:50

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БЕРЛИН, 18 ноя - РИА Новости. Суд города Дюссельдорф приговорил к одному году и девяти месяцам условного срока офицера бундесвера (вооруженные силы ФРГ) в отставке, обвиняемого в шпионской деятельности в пользу Российской Федерации против США, как сообщается в опубликованном в пятницу сообщении суда для прессы."Сегодня, 18 ноября 2022 года, сенат государственной безопасности Высшего земельного суда Дюссельдорф приговорил обвиняемого Ральфа Г. к сроку лишения свободы сроком на один год и девять месяцев условно за разведывательную деятельность, сопряженную с агентурной деятельностью против государства-члена НАТО Соединенные Штаты Америки", - говорится в сообщении на сайте суда.В частности, сообщается, что осуждённый предоставлял документы о последствиях для экономики Германии и Европы санкций, введенных против РФ в 2014 году, и о вовлечении немецкого бизнеса в Украину. Он также передавал материалы о политике безопасности и обороны Соединенных Штатов Америки и их западных союзников, сообщается в публикации суда. Также осужденный в августе 2018 года прислал российской стороне ссылку на рабочий документ Федеральной академии политики безопасности по газопроводу "Северный поток 2".Ранее федеральная прокуратура Германии ходатайствовала об условном заключении обвиняемого в шпионской деятельности в пользу Российской Федерации. 65-летний немец обвиняется в том, что, будучи сам резервистом бундесвера, годами обеспечивал российскую сторону информацией о германских резервистах. По утверждению бывшего военного и его адвоката, он хоть и признаёт сам факт передачи информации, однако она не была конфиденциальной и денег за неё он не получал.Как сообщало DPA, обвиняемый посещал также Московскую конференцию по международной безопасности. Перелёт, проживание в отеле и участие в конференции оплачивалось принимающей стороной.По словам самого обвиняемого, он хотел построить "мост между РФ и ФРГ", и у него никогда не было плохих намерений. По его словам, его дед и отец пошли войной на Россию, и перед смертью отца он пообещал тому, что сделает все возможное, чтобы война между обеими странами больше не повторилась.

https://ria.ru/20221118/ukraina-1832384169.html

https://ria.ru/20221117/deindustrializatsiya-1832332513.html

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в мире, германия, россия, дюссельдорф, нато, северный поток — 2