В Кремле ответили на вопрос о перспективах ремонта "Северных потоков"
Песков призвал сначала дождаться полной оценки ущерба от диверсии на "Северных потоках"
Место утечки на газопроводе "Северный поток" в Швеции. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Перед тем, как говорить о перспективах ремонта "Северных потоков", нужно дождаться полной оценки ущерба, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Служба безопасности Швеции ранее заявила, что расследование ЧП на "Северных потоках" показало, что речь идет о диверсии, были задокументированы значительные повреждения газопроводов в результате взрывов.
"Для начала надо дождаться полной оценки ущерба, нужно проанализировать эти данные по ущербу перед тем, как специалисты дадут заключение о перспективах восстановления или не восстановления. Вы знаете, что есть разрешение для совместного предприятия, которые также проведут свое исследование мест поражения. Поэтому будем ждать. Здесь нужно набраться терпения и ждать информацию от совместного предприятия или от участника с нашей стороны, "Газпрома", - сказал Песков в ответ на вопрос, есть ли принципиальное решение заниматься в ближайшее время ремонтом газопроводов, и когда он может быть завершен.
Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".
Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва "Северных потоков", и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт.