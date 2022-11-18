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В Кремле ответили на вопрос о перспективах ремонта "Северных потоков" - РИА Новости, 18.11.2022
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В Кремле ответили на вопрос о перспективах ремонта "Северных потоков"
В Кремле ответили на вопрос о перспективах ремонта "Северных потоков" - РИА Новости, 18.11.2022
В Кремле ответили на вопрос о перспективах ремонта "Северных потоков"
Перед тем, как говорить о перспективах ремонта "Северных потоков", нужно дождаться полной оценки ущерба, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T13:03
2022-11-18T13:03
экономика
россия
швеция
северный поток
северный поток — 2
дмитрий песков
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Перед тем, как говорить о перспективах ремонта "Северных потоков", нужно дождаться полной оценки ущерба, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Служба безопасности Швеции ранее заявила, что расследование ЧП на "Северных потоках" показало, что речь идет о диверсии, были задокументированы значительные повреждения газопроводов в результате взрывов."Для начала надо дождаться полной оценки ущерба, нужно проанализировать эти данные по ущербу перед тем, как специалисты дадут заключение о перспективах восстановления или не восстановления. Вы знаете, что есть разрешение для совместного предприятия, которые также проведут свое исследование мест поражения. Поэтому будем ждать. Здесь нужно набраться терпения и ждать информацию от совместного предприятия или от участника с нашей стороны, "Газпрома", - сказал Песков в ответ на вопрос, есть ли принципиальное решение заниматься в ближайшее время ремонтом газопроводов, и когда он может быть завершен.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва "Северных потоков", и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт.
https://ria.ru/20221118/gazoprovod-1832429014.html
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экономика, россия, швеция, северный поток, северный поток — 2, дмитрий песков
Экономика, Россия, Швеция, Северный поток, Северный поток — 2, Дмитрий Песков
13:03 18.11.2022
 
В Кремле ответили на вопрос о перспективах ремонта "Северных потоков"

Песков призвал сначала дождаться полной оценки ущерба от диверсии на "Северных потоках"

© Фото : KustbevakningenМесто утечки на газопроводе "Северный поток" в Швеции
Место утечки на газопроводе Северный поток в Швеции - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© Фото : Kustbevakningen
Место утечки на газопроводе "Северный поток" в Швеции. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Перед тем, как говорить о перспективах ремонта "Северных потоков", нужно дождаться полной оценки ущерба, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Служба безопасности Швеции ранее заявила, что расследование ЧП на "Северных потоках" показало, что речь идет о диверсии, были задокументированы значительные повреждения газопроводов в результате взрывов.
Место утечки на газопроводе Северный поток в Швеции - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
Вчера, 12:06
С места ЧП на "Северном потоке" изъяли предметы со следами взрывчатки
"Для начала надо дождаться полной оценки ущерба, нужно проанализировать эти данные по ущербу перед тем, как специалисты дадут заключение о перспективах восстановления или не восстановления. Вы знаете, что есть разрешение для совместного предприятия, которые также проведут свое исследование мест поражения. Поэтому будем ждать. Здесь нужно набраться терпения и ждать информацию от совместного предприятия или от участника с нашей стороны, "Газпрома", - сказал Песков в ответ на вопрос, есть ли принципиальное решение заниматься в ближайшее время ремонтом газопроводов, и когда он может быть завершен.
Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".
Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва "Северных потоков", и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт.
Место утечки на газопроводе Северный поток
Вчера, 02:31
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ЭкономикаРоссияШвецияСеверный потокСеверный поток — 2Дмитрий Песков
 
 
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