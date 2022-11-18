https://ria.ru/20221118/gazoprovod-1832450731.html

В Кремле ответили на вопрос о перспективах ремонта "Северных потоков"

В Кремле ответили на вопрос о перспективах ремонта "Северных потоков" - РИА Новости, 18.11.2022

В Кремле ответили на вопрос о перспективах ремонта "Северных потоков"

Перед тем, как говорить о перспективах ремонта "Северных потоков", нужно дождаться полной оценки ущерба, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T13:03

2022-11-18T13:03

2022-11-18T13:03

экономика

россия

швеция

северный поток

северный поток — 2

дмитрий песков

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Перед тем, как говорить о перспективах ремонта "Северных потоков", нужно дождаться полной оценки ущерба, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Служба безопасности Швеции ранее заявила, что расследование ЧП на "Северных потоках" показало, что речь идет о диверсии, были задокументированы значительные повреждения газопроводов в результате взрывов."Для начала надо дождаться полной оценки ущерба, нужно проанализировать эти данные по ущербу перед тем, как специалисты дадут заключение о перспективах восстановления или не восстановления. Вы знаете, что есть разрешение для совместного предприятия, которые также проведут свое исследование мест поражения. Поэтому будем ждать. Здесь нужно набраться терпения и ждать информацию от совместного предприятия или от участника с нашей стороны, "Газпрома", - сказал Песков в ответ на вопрос, есть ли принципиальное решение заниматься в ближайшее время ремонтом газопроводов, и когда он может быть завершен.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва "Северных потоков", и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт.

https://ria.ru/20221118/gazoprovod-1832429014.html

https://ria.ru/20221118/razvedka-1832365601.html

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Ольга Фомченкова

экономика, россия, швеция, северный поток, северный поток — 2, дмитрий песков