https://ria.ru/20221118/gazoprovod-1832449079.html
Кремль отреагировал на выводы следствия в Швеции по ЧП на "Северном потоке"
Кремль отреагировал на выводы следствия в Швеции по ЧП на "Северном потоке" - РИА Новости, 18.11.2022
Кремль отреагировал на выводы следствия в Швеции по ЧП на "Северном потоке"
Москва приветствует подтверждение Швецией данных в пользу версии теракта на "Северных потоках", важно найти того, кто стоит за этим, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T12:58
2022-11-18T12:58
2022-11-18T13:06
швеция
северный поток
в мире
авария на "северных потоках"
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Москва приветствует подтверждение Швецией данных в пользу версии теракта на "Северных потоках", важно найти того, кто стоит за этим, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Служба безопасности Швеции ранее заявила, что расследование ЧП на "Северных потоках" показало, что речь идет о диверсии, были задокументированы значительные повреждения газопроводов в результате взрывов."Сам тот факт, что уже стали поступать данные в пользу подтверждения диверсионного акта или террористического акта - это можно как угодно называть - это лишний раз подтверждает ту информацию, которая была и есть у российской стороны. Очень важно не останавливаться, очень важно найти того, кто стоит за этим подрывом", - сказал Песков журналистам.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва "Северных потоков", и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт.
https://ria.ru/20221118/gazoprovod-1832429014.html
https://ria.ru/20221118/razvedka-1832365601.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
швеция, северный поток, в мире, авария на "северных потоках"
Швеция, Северный поток, В мире, Авария на "Северных потоках"
12:58 18.11.2022 (обновлено: 13:06 18.11.2022)
Кремль отреагировал на выводы следствия в Швеции по ЧП на "Северном потоке"
Песков: важно не останавливаться и найти того, кто стоит за терактом на "Северных потоках"
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Москва приветствует подтверждение Швецией данных в пользу версии теракта на "Северных потоках", важно найти того, кто стоит за этим, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Служба безопасности Швеции ранее заявила, что расследование ЧП на "Северных потоках" показало, что речь идет о диверсии, были задокументированы значительные повреждения газопроводов в результате взрывов.
"Сам тот факт, что уже стали поступать данные в пользу подтверждения диверсионного акта или террористического акта - это можно как угодно называть - это лишний раз подтверждает ту информацию, которая была и есть у российской стороны. Очень важно не останавливаться, очень важно найти того, кто стоит за этим подрывом", - сказал Песков журналистам.
Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу
- "Северном потоке" и "Северном потоке 2
". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".
Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром
" был допущен к обследованию места подрыва "Северных потоков", и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт.