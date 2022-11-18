https://ria.ru/20221118/gazoprovod-1832449079.html

Кремль отреагировал на выводы следствия в Швеции по ЧП на "Северном потоке"

Кремль отреагировал на выводы следствия в Швеции по ЧП на "Северном потоке" - РИА Новости, 18.11.2022

Кремль отреагировал на выводы следствия в Швеции по ЧП на "Северном потоке"

Москва приветствует подтверждение Швецией данных в пользу версии теракта на "Северных потоках", важно найти того, кто стоит за этим, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T12:58

2022-11-18T12:58

2022-11-18T13:06

швеция

северный поток

в мире

авария на "северных потоках"

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Москва приветствует подтверждение Швецией данных в пользу версии теракта на "Северных потоках", важно найти того, кто стоит за этим, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Служба безопасности Швеции ранее заявила, что расследование ЧП на "Северных потоках" показало, что речь идет о диверсии, были задокументированы значительные повреждения газопроводов в результате взрывов."Сам тот факт, что уже стали поступать данные в пользу подтверждения диверсионного акта или террористического акта - это можно как угодно называть - это лишний раз подтверждает ту информацию, которая была и есть у российской стороны. Очень важно не останавливаться, очень важно найти того, кто стоит за этим подрывом", - сказал Песков журналистам.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва "Северных потоков", и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт.

https://ria.ru/20221118/gazoprovod-1832429014.html

https://ria.ru/20221118/razvedka-1832365601.html

швеция

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

швеция, северный поток, в мире, авария на "северных потоках"