https://ria.ru/20221118/gazeta-1832362148.html
СМИ: вооруженный мужчина пытался попасть в редакцию New York Times
СМИ: вооруженный мужчина пытался попасть в редакцию New York Times - РИА Новости, 18.11.2022
СМИ: вооруженный мужчина пытался попасть в редакцию New York Times
Мужчина, вооруженный топором и мечом, пытался попасть в редакцию газеты New York Times, чтобы поговорить с сотрудниками ее политического отдела, передает... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T01:17
2022-11-18T01:17
2022-11-18T01:17
в мире
манхэттен
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Мужчина, вооруженный топором и мечом, пытался попасть в редакцию газеты New York Times, чтобы поговорить с сотрудниками ее политического отдела, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.Переговоры с вооруженным посетителем проходили в вестибюле здания редакции на Манхэттене. Получив отказ, он добровольно сдал оружие и дождался приезда правоохранителей.Как сообщается, мужчину доставили в больницу для обследования.
https://ria.ru/20220812/politsiya-1809041848.html
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в мире, манхэттен
СМИ: вооруженный мужчина пытался попасть в редакцию New York Times
AP: мужчина, вооруженный топором и мечом, пытался попасть в редакцию газеты New York Times