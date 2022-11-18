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СМИ: вооруженный мужчина пытался попасть в редакцию New York Times - РИА Новости, 18.11.2022
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СМИ: вооруженный мужчина пытался попасть в редакцию New York Times
СМИ: вооруженный мужчина пытался попасть в редакцию New York Times - РИА Новости, 18.11.2022
СМИ: вооруженный мужчина пытался попасть в редакцию New York Times
Мужчина, вооруженный топором и мечом, пытался попасть в редакцию газеты New York Times, чтобы поговорить с сотрудниками ее политического отдела, передает... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T01:17
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в мире
манхэттен
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Мужчина, вооруженный топором и мечом, пытался попасть в редакцию газеты New York Times, чтобы поговорить с сотрудниками ее политического отдела, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.Переговоры с вооруженным посетителем проходили в вестибюле здания редакции на Манхэттене. Получив отказ, он добровольно сдал оружие и дождался приезда правоохранителей.Как сообщается, мужчину доставили в больницу для обследования.
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в мире, манхэттен
В мире, Манхэттен
01:17 18.11.2022
 
СМИ: вооруженный мужчина пытался попасть в редакцию New York Times

AP: мужчина, вооруженный топором и мечом, пытался попасть в редакцию газеты New York Times

© AP Photo / Mark LennihanЗдание редакции газеты New York Times в Нью-Йорке
Здание редакции газеты New York Times в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© AP Photo / Mark Lennihan
Здание редакции газеты New York Times в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Мужчина, вооруженный топором и мечом, пытался попасть в редакцию газеты New York Times, чтобы поговорить с сотрудниками ее политического отдела, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Переговоры с вооруженным посетителем проходили в вестибюле здания редакции на Манхэттене. Получив отказ, он добровольно сдал оружие и дождался приезда правоохранителей.
Сотрудники ФБР и полиции - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
12 августа, 01:46
В США вооруженный мужчина попытался ворваться в зону досмотра офиса ФБР
Как сообщается, мужчину доставили в больницу для обследования.
 
В миреМанхэттен
 
 
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