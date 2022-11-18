https://ria.ru/20221118/gazeta-1832362148.html

СМИ: вооруженный мужчина пытался попасть в редакцию New York Times

СМИ: вооруженный мужчина пытался попасть в редакцию New York Times - РИА Новости, 18.11.2022

СМИ: вооруженный мужчина пытался попасть в редакцию New York Times

Мужчина, вооруженный топором и мечом, пытался попасть в редакцию газеты New York Times, чтобы поговорить с сотрудниками ее политического отдела, передает... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T01:17

2022-11-18T01:17

2022-11-18T01:17

в мире

манхэттен

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Мужчина, вооруженный топором и мечом, пытался попасть в редакцию газеты New York Times, чтобы поговорить с сотрудниками ее политического отдела, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.Переговоры с вооруженным посетителем проходили в вестибюле здания редакции на Манхэттене. Получив отказ, он добровольно сдал оружие и дождался приезда правоохранителей.Как сообщается, мужчину доставили в больницу для обследования.

https://ria.ru/20220812/politsiya-1809041848.html

манхэттен

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, манхэттен