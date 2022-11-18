https://ria.ru/20221118/gaz-1832637659.html
Цены на газ в Европе упали ниже 1160 долларов за тысячу кубометров
Цены на газ в Европе упали ниже 1160 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 18.11.2022
Цены на газ в Европе упали ниже 1160 долларов за тысячу кубометров
Биржевые цены на газ в Европе резко перешли к снижению после новостей о возобновлении работы Freeport LNG, теряют около 4%, падая ниже 1160 долларов за тысячу... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T19:59
2022-11-18T19:59
2022-11-18T20:08
природный газ
экономика
европа
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе резко перешли к снижению после новостей о возобновлении работы Freeport LNG, теряют около 4%, падая ниже 1160 долларов за тысячу кубометров, следует из данных торгов.Ближайшие - декабрьские - фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF, расположенного в Нидерландах, открыли торги у отметки 1208,8 доллара за тысячу кубометров (+0,3%). По состоянию на 19.43 мск их стоимость составляет 1158,9 доллара (–3,8%) за тысячу кубометров. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 1204,6 доллара за тысячу кубометров.Ранее в пятницу стало известно, что завод по производству сжиженного природного газа (СПГ) Freeport LNG планирует возобновить работу в середине декабря, а к марту 2023 года вернуться на полную мощность.При этом стоимость контрактов с поставкой "на месяц вперед" и "на день вперед" практически сравнялась за счет роста в последние две недели цены на рынке спот. Если еще в начале месяца спотовые контракты дешевели примерно до 225 долларов за тысячу кубометров, то сейчас подорожали впятеро. Так стоимость газа с поставкой 18 ноября, по данным биржи EEX, составила почти 1145 долларов за тысячу кубометров.В начале марта биржевые газовые котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта. В апреле-мае стоимость газа снизилась, однако летом вновь выросла, и в августе средняя расчётная цена превысила 2450 долларов, что стало рекордом за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.Осенью котировки перешли к снижению. Средняя расчётная цена ближайших фьючерсов в сентябре составила 2093 доллара (-14,6% в месячном выражении), а в октябре снизилась до 1377 долларов за тысячу кубометров (-34,2%). Аналитики связывали это с высоким уровнем заполненности газохранилищ в Европе и сниженным спросом на "голубое топливо" из-за экономии электроэнергии и тёплой погоды.
https://ria.ru/20221118/tseny-1832512270.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
природный газ, экономика, европа, в мире, цены, сша
Природный газ, Экономика, Европа, В мире, Цены, США
19:59 18.11.2022 (обновлено: 20:08 18.11.2022)
Цены на газ в Европе упали ниже 1160 долларов за тысячу кубометров
Биржевые цены на газ в Европе упали на четыре процента ниже 1160 долларов за тысячу кубов
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости.
Биржевые цены на газ в Европе резко перешли к снижению после новостей о возобновлении работы Freeport LNG, теряют около 4%, падая ниже 1160 долларов за тысячу кубометров, следует из данных
торгов.
Ближайшие - декабрьские - фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF, расположенного в Нидерландах
, открыли торги у отметки 1208,8 доллара за тысячу кубометров (+0,3%). По состоянию на 19.43 мск их стоимость составляет 1158,9 доллара (–3,8%) за тысячу кубометров. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 1204,6 доллара за тысячу кубометров.
Ранее в пятницу стало известно, что завод по производству сжиженного природного газа (СПГ) Freeport LNG планирует возобновить работу в середине декабря, а к марту 2023 года вернуться на полную мощность.
При этом стоимость контрактов с поставкой "на месяц вперед" и "на день вперед" практически сравнялась за счет роста в последние две недели цены на рынке спот. Если еще в начале месяца спотовые контракты дешевели примерно до 225 долларов за тысячу кубометров, то сейчас подорожали впятеро. Так стоимость газа с поставкой 18 ноября, по данным биржи EEX, составила почти 1145 долларов за тысячу кубометров.
В начале марта биржевые газовые котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта. В апреле-мае стоимость газа снизилась, однако летом вновь выросла, и в августе средняя расчётная цена превысила 2450 долларов, что стало рекордом за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.
Осенью котировки перешли к снижению. Средняя расчётная цена ближайших фьючерсов в сентябре составила 2093 доллара (-14,6% в месячном выражении), а в октябре снизилась до 1377 долларов за тысячу кубометров (-34,2%). Аналитики связывали это с высоким уровнем заполненности газохранилищ в Европе и сниженным спросом на "голубое топливо" из-за экономии электроэнергии и тёплой погоды.