https://ria.ru/20221118/forum-1832613470.html

Форум легпрома "Мануфактура 4.0" прошел в Москве

Форум легпрома "Мануфактура 4.0" прошел в Москве - РИА Новости, 18.11.2022

Форум легпрома "Мануфактура 4.0" прошел в Москве

Всероссийский отраслевой форум легкой промышленности "Мануфактура 4.0" прошел в Москве, в этом году его девизом стал "Закон рынка – желание потребителя", в ходе РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T20:44

2022-11-18T20:44

2022-11-18T20:44

экономика

технологии

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

одежда

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Всероссийский отраслевой форум легкой промышленности "Мануфактура 4.0" прошел в Москве, в этом году его девизом стал "Закон рынка – желание потребителя", в ходе сессий эксперты обсудили задачи развития отечественного потребительского рынка и расширения присутствия российских брендов в ритейле."Установление прочной связи между всеми участниками рынка, такими, как ритейл, дизайнеры и производители, позволяет дать ту синергию лёгкой промышленности, которая необходима для выхода на новый уровень. Объединение сообщества лёгкой промышленности привлечёт новых инвесторов, заинтересованных в том, чтобы произвести новые ткани для потребительского сегмента, которые нужны активно растущему количеству российских производителей", - сказала во время пленарной сессии директор департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Минпромторга России Вера Хмырова.В ходе пленарного заседания эксперты обсудили задачи импортозамещения потребительских товаров и укрепления позиций российского легпрома на рынке, в том числе вопросы создания и коммерциализации местных брендов, новые стратегии сотрудничества участников рынка.Президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности (Союзлегпром) Андрей Разбродин подчеркнул необходимость замены российскими брендами ушедших импортных.По мнению Разбродина, участникам рынка необходимы специальные программы поддержки со стороны государства, с тем, чтобы быстро начать двигаться вперед.Финансирование и меры поддержки лёгкой промышленности также стали актуальными темами форума. Эксперты отметили, что государство создало для легпрома беспрецедентное количество мер поддержки, и отрасль ими успешно пользуется.Участники форума обсудили темы создания эффективных каналов и форматов продаж, использования аналитики потребительского спроса, актуальности маркетплейсов и торговых центров.Эксперты отметили, что, несмотря на рост спроса на одежду российского производства на маркетплейсах, российские производители должны активней конкурировать с производителями из Китая и Турции, которые заходят на рынок России. В частности, предприятиям легпрома необходимо улучшить планирование ассортимента, дизайн, маркетинг и визуальный брендинг — именно эти инструменты позволят выделиться среди конкурентов.Выступающие рекомендовали уделять больше внимания такой комплексной задаче как изучение и стимулирование потребительского спроса. Так, брендам необходимо внедрять и активно использовать персонализацию в маркетинге, чтобы выстроить доверительную коммуникацию с клиентом и предугадать его потребности на основании запросов или интересов. Всероссийский форум легкой промышленности "Мануфактура 4.0" – крупное отраслевое мероприятие, ежегодно собирающее представителей федеральных и региональных органов власти, ведущих предприятий текстильной и легкой промышленности, ритейла, ассоциаций, отраслевых объединений финансовых институтов, научного и бизнес-сообществ.Форум традиционно проводится для подведения итогов работы отрасли, обсуждения ключевых вопросов, проблем и совместного поиска решений, а также для определения новых направлений развития отечественного легпрома.

https://ria.ru/20220712/promyshlennost-1801993365.html

https://ria.ru/20221109/tkani-1830066441.html

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, технологии, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), одежда