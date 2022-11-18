Форум легпрома "Мануфактура 4.0" прошел в Москве
© Фото : Оргкомитет Всероссийского отраслевого форума легкой промышленности "Мануфактура 4.0" Форум легпрома "Мануфактура 4.0" в Москве
© Фото : Оргкомитет Всероссийского отраслевого форума легкой промышленности "Мануфактура 4.0"
Форум легпрома "Мануфактура 4.0" в Москве
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Всероссийский отраслевой форум легкой промышленности "Мануфактура 4.0" прошел в Москве, в этом году его девизом стал "Закон рынка – желание потребителя", в ходе сессий эксперты обсудили задачи развития отечественного потребительского рынка и расширения присутствия российских брендов в ритейле.
"Установление прочной связи между всеми участниками рынка, такими, как ритейл, дизайнеры и производители, позволяет дать ту синергию лёгкой промышленности, которая необходима для выхода на новый уровень. Объединение сообщества лёгкой промышленности привлечёт новых инвесторов, заинтересованных в том, чтобы произвести новые ткани для потребительского сегмента, которые нужны активно растущему количеству российских производителей", - сказала во время пленарной сессии директор департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Минпромторга России Вера Хмырова.
© Фото : Оргкомитет Всероссийского отраслевого форума легкой промышленности "Мануфактура 4.0" Директор департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Минпромторга России Вера Хмырова
© Фото : Оргкомитет Всероссийского отраслевого форума легкой промышленности "Мануфактура 4.0"
Директор департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Минпромторга России Вера Хмырова
В ходе пленарного заседания эксперты обсудили задачи импортозамещения потребительских товаров и укрепления позиций российского легпрома на рынке, в том числе вопросы создания и коммерциализации местных брендов, новые стратегии сотрудничества участников рынка.
Президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности (Союзлегпром) Андрей Разбродин подчеркнул необходимость замены российскими брендами ушедших импортных.
"На сегодняшний день нет никаких секретных правил и особой механики для создания бренда – это абсолютно понятная задача. Более важный момент – это наличие индустрии, чтобы у тех, кто разрабатывает бренд, создают конструкторские бюро, делают дизайн, держат серьёзные маркетинговые или логистические службы, была возможность всё это произвести", - отметил он.
По мнению Разбродина, участникам рынка необходимы специальные программы поддержки со стороны государства, с тем, чтобы быстро начать двигаться вперед.
Финансирование и меры поддержки лёгкой промышленности также стали актуальными темами форума. Эксперты отметили, что государство создало для легпрома беспрецедентное количество мер поддержки, и отрасль ими успешно пользуется.
"Сейчас самое лучшее время для создания новых перспективных предприятий на новых площадках и привлечения финансирования. Если лёгкая промышленность создаёт предприятия по импортозамещению, зная стратегию и рынок сбыта, то любой финансовый институт это профинансирует", - сказала исполнительный директор департамента развития корпоративного бизнеса ПАО "Сбербанк" Алла Сбитнева.
Участники форума обсудили темы создания эффективных каналов и форматов продаж, использования аналитики потребительского спроса, актуальности маркетплейсов и торговых центров.
Эксперты отметили, что, несмотря на рост спроса на одежду российского производства на маркетплейсах, российские производители должны активней конкурировать с производителями из Китая и Турции, которые заходят на рынок России. В частности, предприятиям легпрома необходимо улучшить планирование ассортимента, дизайн, маркетинг и визуальный брендинг — именно эти инструменты позволят выделиться среди конкурентов.
Выступающие рекомендовали уделять больше внимания такой комплексной задаче как изучение и стимулирование потребительского спроса. Так, брендам необходимо внедрять и активно использовать персонализацию в маркетинге, чтобы выстроить доверительную коммуникацию с клиентом и предугадать его потребности на основании запросов или интересов.
Всероссийский форум легкой промышленности "Мануфактура 4.0" – крупное отраслевое мероприятие, ежегодно собирающее представителей федеральных и региональных органов власти, ведущих предприятий текстильной и легкой промышленности, ритейла, ассоциаций, отраслевых объединений финансовых институтов, научного и бизнес-сообществ.
Форум традиционно проводится для подведения итогов работы отрасли, обсуждения ключевых вопросов, проблем и совместного поиска решений, а также для определения новых направлений развития отечественного легпрома.