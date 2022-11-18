https://ria.ru/20221118/elektrosnabzhenie-1832584995.html
ВСУ повредили электроснабжение поселка Белая Березка в Брянской области
ВСУ повредили электроснабжение поселка Белая Березка в Брянской области - РИА Новости, 18.11.2022
ВСУ повредили электроснабжение поселка Белая Березка в Брянской области
Электроснабжение поселка Белая Березка в Трубчевском районе Брянской области нарушено из-за обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор региона Александр... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T18:01
2022-11-18T18:01
2022-11-18T18:01
специальная военная операция на украине
жкх
александр богомаз
брянская область
украина
трубчевский район
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БРЯНСК, 18 ноя - РИА Новости. Электроснабжение поселка Белая Березка в Трубчевском районе Брянской области нарушено из-за обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram.Отмечается, что ремонтные бригады приступят к восстановительным работам после прекращения обстрелов и работы оперативных служб.
https://ria.ru/20221118/terrorizm-1832450597.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жкх, александр богомаз, брянская область, украина, трубчевский район
Специальная военная операция на Украине, ЖКХ, Александр Богомаз, Брянская область, Украина, Трубчевский район
ВСУ повредили электроснабжение поселка Белая Березка в Брянской области
Губернатор Брянской области Богомаз: ВСУ повредили электроснабжение поселка Белая Березка