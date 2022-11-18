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ВСУ повредили электроснабжение поселка Белая Березка в Брянской области - РИА Новости, 18.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221118/elektrosnabzhenie-1832584995.html
ВСУ повредили электроснабжение поселка Белая Березка в Брянской области
ВСУ повредили электроснабжение поселка Белая Березка в Брянской области - РИА Новости, 18.11.2022
ВСУ повредили электроснабжение поселка Белая Березка в Брянской области
Электроснабжение поселка Белая Березка в Трубчевском районе Брянской области нарушено из-за обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор региона Александр... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T18:01
2022-11-18T18:01
специальная военная операция на украине
жкх
александр богомаз
брянская область
украина
трубчевский район
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БРЯНСК, 18 ноя - РИА Новости. Электроснабжение поселка Белая Березка в Трубчевском районе Брянской области нарушено из-за обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram.Отмечается, что ремонтные бригады приступят к восстановительным работам после прекращения обстрелов и работы оперативных служб.
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брянская область
украина
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жкх, александр богомаз, брянская область, украина, трубчевский район
Специальная военная операция на Украине, ЖКХ, Александр Богомаз, Брянская область, Украина, Трубчевский район
18:01 18.11.2022
 
ВСУ повредили электроснабжение поселка Белая Березка в Брянской области

Губернатор Брянской области Богомаз: ВСУ повредили электроснабжение поселка Белая Березка

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкТрансформаторная площадка
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БРЯНСК, 18 ноя - РИА Новости. Электроснабжение поселка Белая Березка в Трубчевском районе Брянской области нарушено из-за обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram.
"В результате обстрела ВСУ территории поселка Белая Березка Трубчевского района повреждено электроснабжение. В поселке отсутствует электричество", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ремонтные бригады приступят к восстановительным работам после прекращения обстрелов и работы оперативных служб.
Брянск - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеЖКХАлександр БогомазБрянская областьУкраинаТрубчевский район
 
 
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