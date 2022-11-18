https://ria.ru/20221118/elektrosnabzhenie-1832584995.html

ВСУ повредили электроснабжение поселка Белая Березка в Брянской области

ВСУ повредили электроснабжение поселка Белая Березка в Брянской области - РИА Новости, 18.11.2022

ВСУ повредили электроснабжение поселка Белая Березка в Брянской области

Электроснабжение поселка Белая Березка в Трубчевском районе Брянской области нарушено из-за обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор региона Александр... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T18:01

2022-11-18T18:01

2022-11-18T18:01

специальная военная операция на украине

жкх

александр богомаз

брянская область

украина

трубчевский район

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БРЯНСК, 18 ноя - РИА Новости. Электроснабжение поселка Белая Березка в Трубчевском районе Брянской области нарушено из-за обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram.Отмечается, что ремонтные бригады приступят к восстановительным работам после прекращения обстрелов и работы оперативных служб.

https://ria.ru/20221118/terrorizm-1832450597.html

брянская область

украина

трубчевский район

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

жкх, александр богомаз, брянская область, украина, трубчевский район