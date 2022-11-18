СМИ: в Ивано-Франковске призвали жителей города выезжать на зиму в село
"Страна.ua": мэр Ивано-Франковска призвал жителей города выезжать на зиму в село
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Ивано-Франковск. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Мэр украинского Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призвал жителей многоэтажных домов выехать на зиму в село из-за ситуации с электроснабжением на территории Украины, сообщает издание "Страна.ua".
"Рекомендую найти место пребывания в сельской местности или в индивидуальных домах. Кто-то может иметь членов семьи, знакомых в селах. Желательно договориться о проживании, очень тяжело будет выживать в многоквартирных домах", - заявил Марцинкив. Отмечается, что мэр Ивано-Франковска считает, что ситуация с электроснабжением будет только ухудшаться.
Исполнительный директор украинской энергетической компании ДТЭК Дмитрий Сахарук ранее в четверг сообщал, что около 40% потребителей на Украине остаются без света. Он добавил, что из-за серьезных повреждений в энергосистеме отключения электроэнергии будут более длительными и без графика.
Ранее из-за проблем в энергосистеме компания "Укрэнерго" вводила плановые и аварийные отключения электроэнергии в регионах Украины. После новых повреждений объектов энергетической инфраструктуры в некоторых областях применяются аварийные отключения.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.