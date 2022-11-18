https://ria.ru/20221118/elektrosnabzhenie-1832358773.html

СМИ: в Ивано-Франковске призвали жителей города выезжать на зиму в село

СМИ: в Ивано-Франковске призвали жителей города выезжать на зиму в село - РИА Новости, 18.11.2022

СМИ: в Ивано-Франковске призвали жителей города выезжать на зиму в село

Мэр украинского Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призвал жителей многоэтажных домов выехать на зиму в село из-за ситуации с электроснабжением на территории... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T00:15

2022-11-18T00:15

2022-11-18T00:15

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дтэк

укрэнерго

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Мэр украинского Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призвал жителей многоэтажных домов выехать на зиму в село из-за ситуации с электроснабжением на территории Украины, сообщает издание "Страна.ua".Исполнительный директор украинской энергетической компании ДТЭК Дмитрий Сахарук ранее в четверг сообщал, что около 40% потребителей на Украине остаются без света. Он добавил, что из-за серьезных повреждений в энергосистеме отключения электроэнергии будут более длительными и без графика.Ранее из-за проблем в энергосистеме компания "Укрэнерго" вводила плановые и аварийные отключения электроэнергии в регионах Украины. После новых повреждений объектов энергетической инфраструктуры в некоторых областях применяются аварийные отключения.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://radiosputnik.ria.ru/20221114/ukraina-1831404092.html

ивано-франковск

украина

харьков

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ивано-франковск, украина, харьков, страна.ua, дтэк, укрэнерго