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СМИ: в Ивано-Франковске призвали жителей города выезжать на зиму в село - РИА Новости, 18.11.2022
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СМИ: в Ивано-Франковске призвали жителей города выезжать на зиму в село
СМИ: в Ивано-Франковске призвали жителей города выезжать на зиму в село - РИА Новости, 18.11.2022
СМИ: в Ивано-Франковске призвали жителей города выезжать на зиму в село
Мэр украинского Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призвал жителей многоэтажных домов выехать на зиму в село из-за ситуации с электроснабжением на территории... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T00:15
2022-11-18T00:15
ивано-франковск
украина
харьков
страна.ua
дтэк
укрэнерго
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Мэр украинского Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призвал жителей многоэтажных домов выехать на зиму в село из-за ситуации с электроснабжением на территории Украины, сообщает издание "Страна.ua".Исполнительный директор украинской энергетической компании ДТЭК Дмитрий Сахарук ранее в четверг сообщал, что около 40% потребителей на Украине остаются без света. Он добавил, что из-за серьезных повреждений в энергосистеме отключения электроэнергии будут более длительными и без графика.Ранее из-за проблем в энергосистеме компания "Укрэнерго" вводила плановые и аварийные отключения электроэнергии в регионах Украины. После новых повреждений объектов энергетической инфраструктуры в некоторых областях применяются аварийные отключения.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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ивано-франковск, украина, харьков, страна.ua, дтэк, укрэнерго
Ивано-Франковск, Украина, Харьков, Страна.ua, ДТЭК, Укрэнерго
00:15 18.11.2022
 
СМИ: в Ивано-Франковске призвали жителей города выезжать на зиму в село

"Страна.ua": мэр Ивано-Франковска призвал жителей города выезжать на зиму в село

CC0 / annalika170 / Ивано-Франковск
Ивано-Франковск - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
CC0 / annalika170 /
Ивано-Франковск. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Мэр украинского Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призвал жителей многоэтажных домов выехать на зиму в село из-за ситуации с электроснабжением на территории Украины, сообщает издание "Страна.ua".
"Рекомендую найти место пребывания в сельской местности или в индивидуальных домах. Кто-то может иметь членов семьи, знакомых в селах. Желательно договориться о проживании, очень тяжело будет выживать в многоквартирных домах", - заявил Марцинкив. Отмечается, что мэр Ивано-Франковска считает, что ситуация с электроснабжением будет только ухудшаться.
Исполнительный директор украинской энергетической компании ДТЭК Дмитрий Сахарук ранее в четверг сообщал, что около 40% потребителей на Украине остаются без света. Он добавил, что из-за серьезных повреждений в энергосистеме отключения электроэнергии будут более длительными и без графика.
Ранее из-за проблем в энергосистеме компания "Укрэнерго" вводила плановые и аварийные отключения электроэнергии в регионах Украины. После новых повреждений объектов энергетической инфраструктуры в некоторых областях применяются аварийные отключения.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Манометры на теплоэлектроцентрали в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
14 ноября, 16:19Сказано в эфире
"Сейчас это сделать нельзя". Что стало с системой электроснабжения Украины?
 
Ивано-ФранковскУкраинаХарьковСтрана.uaДТЭКУкрэнерго
 
 
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