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"Укрэнерго" сообщила о плановых отключениях света в субботу по всей стране - РИА Новости, 18.11.2022
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https://ria.ru/20221118/elektroenergiya-1832668975.html
"Укрэнерго" сообщила о плановых отключениях света в субботу по всей стране
"Укрэнерго" сообщила о плановых отключениях света в субботу по всей стране - РИА Новости, 18.11.2022
"Укрэнерго" сообщила о плановых отключениях света в субботу по всей стране
Плановые отключения электроэнергии пройдут во всех регионах Украины в субботу, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго". РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T23:34
2022-11-18T23:34
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
денис шмыгаль
владимир зеленский
украина
киев
харьков
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Плановые отключения электроэнергии пройдут во всех регионах Украины в субботу, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго".Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в пятницу заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя после российских ракетных ударов.В тексте сообщения заявлены два периода: отключения будут с полуночи (1.00 мск) до 2.00 (3.00 мск) и с 8.00 (9.00 мск) до конца суток. В "Укрэнерго" отметили, что инфраструктура "изуродована", много повреждений и они сложные."Графики плановых отключений составляют и применяют облэнерго. "Укрэнерго" не отключает конкретные дома, улицы или города, а предоставляет облэнерго только объемы, на которые нужно уменьшить потребление", - напомнили в компании.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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в мире, жкх, денис шмыгаль, владимир зеленский, украина, киев, харьков, укрэнерго, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Украина, Киев, Харьков, Укрэнерго, Вооруженные силы РФ
23:34 18.11.2022
 
"Укрэнерго" сообщила о плановых отключениях света в субботу по всей стране

"Укрэнерго": плановые отключения электроэнергии пройдут во всех регионах страны в субботу

© AP Photo / Andrew KravchenkoМногоквартирные дома в Киеве
Многоквартирные дома в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Многоквартирные дома в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Плановые отключения электроэнергии пройдут во всех регионах Украины в субботу, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго".
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в пятницу заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя после российских ракетных ударов.
"Девятнадцатого ноября во всех регионах Украины … будут применяться плановые отключения. Дополнительные аварийные отключения не предусматриваются", - говорится в сообщении энергокомпании в Telegram-канале.
В тексте сообщения заявлены два периода: отключения будут с полуночи (1.00 мск) до 2.00 (3.00 мск) и с 8.00 (9.00 мск) до конца суток. В "Укрэнерго" отметили, что инфраструктура "изуродована", много повреждений и они сложные.
"Графики плановых отключений составляют и применяют облэнерго. "Укрэнерго" не отключает конкретные дома, улицы или города, а предоставляет облэнерго только объемы, на которые нужно уменьшить потребление", - напомнили в компании.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖКХДенис ШмыгальВладимир ЗеленскийУкраинаКиевХарьковУкрэнергоВооруженные силы РФ
 
 
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