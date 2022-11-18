"Укрэнерго" сообщила о плановых отключениях света в субботу по всей стране
"Укрэнерго": плановые отключения электроэнергии пройдут во всех регионах страны в субботу
© AP Photo / Andrew KravchenkoМногоквартирные дома в Киеве
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Многоквартирные дома в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Плановые отключения электроэнергии пройдут во всех регионах Украины в субботу, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго".
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в пятницу заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя после российских ракетных ударов.
"Девятнадцатого ноября во всех регионах Украины … будут применяться плановые отключения. Дополнительные аварийные отключения не предусматриваются", - говорится в сообщении энергокомпании в Telegram-канале.
В тексте сообщения заявлены два периода: отключения будут с полуночи (1.00 мск) до 2.00 (3.00 мск) и с 8.00 (9.00 мск) до конца суток. В "Укрэнерго" отметили, что инфраструктура "изуродована", много повреждений и они сложные.
"Графики плановых отключений составляют и применяют облэнерго. "Укрэнерго" не отключает конкретные дома, улицы или города, а предоставляет облэнерго только объемы, на которые нужно уменьшить потребление", - напомнили в компании.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.