https://ria.ru/20221118/elektroenergiya-1832668975.html

"Укрэнерго" сообщила о плановых отключениях света в субботу по всей стране

"Укрэнерго" сообщила о плановых отключениях света в субботу по всей стране - РИА Новости, 18.11.2022

"Укрэнерго" сообщила о плановых отключениях света в субботу по всей стране

Плановые отключения электроэнергии пройдут во всех регионах Украины в субботу, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго". РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T23:34

2022-11-18T23:34

2022-11-18T23:34

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Плановые отключения электроэнергии пройдут во всех регионах Украины в субботу, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго".Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в пятницу заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя после российских ракетных ударов.В тексте сообщения заявлены два периода: отключения будут с полуночи (1.00 мск) до 2.00 (3.00 мск) и с 8.00 (9.00 мск) до конца суток. В "Укрэнерго" отметили, что инфраструктура "изуродована", много повреждений и они сложные."Графики плановых отключений составляют и применяют облэнерго. "Укрэнерго" не отключает конкретные дома, улицы или города, а предоставляет облэнерго только объемы, на которые нужно уменьшить потребление", - напомнили в компании.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221118/lvov-1832667340.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, жкх, денис шмыгаль, владимир зеленский, украина, киев, харьков, укрэнерго, вооруженные силы рф